Números romanos del 1 al 1000: tabla completa y reglas

Los números romanos del 1 al 1000 se escriben combinando siete letras: I, V, X, L, C, D y M. Aunque al principio parecen difíciles, en realidad siguen reglas muy claras: se suman símbolos, se restan en casos concretos y se ordenan de mayor a menor. Con una tabla bien organizada y unos cuantos ejemplos, puedes escribir cualquier número romano sin memorizar una lista interminable.
Qué son los números romanos
Los números romanos son un sistema de numeración usado en la antigua Roma. En lugar de emplear cifras como 1, 2, 3 o 4, utiliza letras con valor numérico.
Todavía aparecen en muchos lugares: relojes, capítulos de libros, siglos, nombres de reyes y papas, monumentos, eventos deportivos, películas, tomos de enciclopedias y ejercicios escolares.
Por ejemplo:
- Siglo XXI significa siglo 21.
- Juan Pablo II significa Juan Pablo segundo.
- Capítulo IV significa capítulo 4.
- Super Bowl LVIII significa Super Bowl 58.
La ventaja de entenderlos no está solo en pasar una tarea: también ayuda a leer fechas, títulos y referencias culturales con más seguridad.
Símbolos básicos de los números romanos
Todo el sistema se construye con estos siete símbolos:
|Número romano
|Valor
|I
|1
|V
|5
|X
|10
|L
|50
|C
|100
|D
|500
|M
|1000
Con esas siete letras se pueden formar todos los números del 1 al 1000.
Regla principal: sumar de mayor a menor
La regla más común es colocar los símbolos de mayor a menor y sumar sus valores.
Ejemplos:
|Número romano
|Operación
|Resultado
|VI
|5 + 1
|6
|XII
|10 + 1 + 1
|12
|XXV
|10 + 10 + 5
|25
|CL
|100 + 50
|150
|DCC
|500 + 100 + 100
|700
Si los símbolos van de mayor a menor, se suman.
Regla de resta: cuando una letra menor va antes
En algunos casos, un símbolo menor colocado antes de uno mayor se resta.
Ejemplos:
|Número romano
|Operación
|Resultado
|IV
|5 – 1
|4
|IX
|10 – 1
|9
|XL
|50 – 10
|40
|XC
|100 – 10
|90
|CD
|500 – 100
|400
|CM
|1000 – 100
|900
Esta regla se usa para evitar repetir demasiadas veces una misma letra.
Combinaciones de resta permitidas
No todas las restas son correctas. En números romanos clásicos, las restas válidas más importantes son estas:
|Forma correcta
|Valor
|IV
|4
|IX
|9
|XL
|40
|XC
|90
|CD
|400
|CM
|900
Por eso 49 no se escribe IL. Se escribe XLIX, porque 49 se forma como 40 + 9.
Tampoco 99 se escribe IC. Se escribe XCIX, porque 99 se forma como 90 + 9.
Reglas básicas para escribir números romanos
Para escribir bien los números romanos, conviene seguir estas reglas:
- I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces seguidas.
- V, L y D no se repiten.
- Los símbolos se escriben normalmente de mayor a menor.
- Si un símbolo menor va antes de uno mayor, se resta.
- Solo se usan ciertas restas: IV, IX, XL, XC, CD y CM.
- Cada número se divide por partes: centenas, decenas y unidades.
Ejemplo con 348:
348 = 300 + 40 + 8
- 300 = CCC
- 40 = XL
- 8 = VIII
Por tanto:
348 = CCCXLVIII
Tabla de números romanos del 1 al 100
Esta tabla te ayuda a consultar rápido los primeros cien números, que son los más usados en tareas, capítulos, listas y ejercicios.
|Número
|Romano
|Número
|Romano
|Número
|Romano
|Número
|Romano
|Número
|Romano
|1
|I
|2
|II
|3
|III
|4
|IV
|5
|V
|6
|VI
|7
|VII
|8
|VIII
|9
|IX
|10
|X
|11
|XI
|12
|XII
|13
|XIII
|14
|XIV
|15
|XV
|16
|XVI
|17
|XVII
|18
|XVIII
|19
|XIX
|20
|XX
|21
|XXI
|22
|XXII
|23
|XXIII
|24
|XXIV
|25
|XXV
|26
|XXVI
|27
|XXVII
|28
|XXVIII
|29
|XXIX
|30
|XXX
|31
|XXXI
|32
|XXXII
|33
|XXXIII
|34
|XXXIV
|35
|XXXV
|36
|XXXVI
|37
|XXXVII
|38
|XXXVIII
|39
|XXXIX
|40
|XL
|41
|XLI
|42
|XLII
|43
|XLIII
|44
|XLIV
|45
|XLV
|46
|XLVI
|47
|XLVII
|48
|XLVIII
|49
|XLIX
|50
|L
|51
|LI
|52
|LII
|53
|LIII
|54
|LIV
|55
|LV
|56
|LVI
|57
|LVII
|58
|LVIII
|59
|LIX
|60
|LX
|61
|LXI
|62
|LXII
|63
|LXIII
|64
|LXIV
|65
|LXV
|66
|LXVI
|67
|LXVII
|68
|LXVIII
|69
|LXIX
|70
|LXX
|71
|LXXI
|72
|LXXII
|73
|LXXIII
|74
|LXXIV
|75
|LXXV
|76
|LXXVI
|77
|LXXVII
|78
|LXXVIII
|79
|LXXIX
|80
|LXXX
|81
|LXXXI
|82
|LXXXII
|83
|LXXXIII
|84
|LXXXIV
|85
|LXXXV
|86
|LXXXVI
|87
|LXXXVII
|88
|LXXXVIII
|89
|LXXXIX
|90
|XC
|91
|XCI
|92
|XCII
|93
|XCIII
|94
|XCIV
|95
|XCV
|96
|XCVI
|97
|XCVII
|98
|XCVIII
|99
|XCIX
|100
|C
Tabla base para escribir del 1 al 1000
Para formar cualquier número romano del 1 al 1000, no necesitas memorizar mil entradas. Necesitas dominar estas tres tablas: unidades, decenas y centenas.
Unidades en números romanos
|Número
|Romano
|1
|I
|2
|II
|3
|III
|4
|IV
|5
|V
|6
|VI
|7
|VII
|8
|VIII
|9
|IX
Decenas en números romanos
|Número
|Romano
|10
|X
|20
|XX
|30
|XXX
|40
|XL
|50
|L
|60
|LX
|70
|LXX
|80
|LXXX
|90
|XC
Centenas en números romanos
|Número
|Romano
|100
|C
|200
|CC
|300
|CCC
|400
|CD
|500
|D
|600
|DC
|700
|DCC
|800
|DCCC
|900
|CM
|1000
|M
Con estas tablas puedes construir cualquier número entre 1 y 1000.
Cómo formar cualquier número romano del 1 al 1000
El método más fácil es separar el número en centenas, decenas y unidades.
Ejemplo con 276:
276 = 200 + 70 + 6
Ahora buscas cada parte:
- 200 = CC
- 70 = LXX
- 6 = VI
Resultado:
276 = CCLXXVI
Otro ejemplo con 944:
944 = 900 + 40 + 4
- 900 = CM
- 40 = XL
- 4 = IV
Resultado:
944 = CMXLIV
Ejemplos del 1 al 1000
|Número
|Descomposición
|Número romano
|14
|10 + 4
|XIV
|28
|20 + 8
|XXVIII
|39
|30 + 9
|XXXIX
|44
|40 + 4
|XLIV
|58
|50 + 8
|LVIII
|76
|70 + 6
|LXXVI
|99
|90 + 9
|XCIX
|145
|100 + 40 + 5
|CXLV
|202
|200 + 2
|CCII
|349
|300 + 40 + 9
|CCCXLIX
|421
|400 + 20 + 1
|CDXXI
|586
|500 + 80 + 6
|DLXXXVI
|699
|600 + 90 + 9
|DCXCIX
|742
|700 + 40 + 2
|DCCXLII
|888
|800 + 80 + 8
|DCCCLXXXVIII
|999
|900 + 90 + 9
|CMXCIX
|1000
|1000
|M
Este sistema funciona siempre dentro del rango del 1 al 1000.
Estos son los números clave para escribir cantidades grandes. Una vez que dominas las centenas, solo debes añadir decenas y unidades.
Por ejemplo:
638 = 600 + 30 + 8
- 600 = DC
- 30 = XXX
- 8 = VIII
Resultado:
638 = DCXXXVIII
Números romanos difíciles y cómo escribirlos
Algunos números causan errores porque mezclan varias restas.
|Número
|Incorrecto
|Correcto
|Explicación
|4
|IIII
|IV
|5 – 1
|9
|VIIII
|IX
|10 – 1
|40
|XXXX
|XL
|50 – 10
|49
|IL
|XLIX
|40 + 9
|90
|LXXXX
|XC
|100 – 10
|99
|IC
|XCIX
|90 + 9
|400
|CCCC
|CD
|500 – 100
|900
|DCCCC
|CM
|1000 – 100
|999
|IM
|CMXCIX
|900 + 90 + 9
La regla práctica es no intentar restar números “de golpe”. Divide siempre en centenas, decenas y unidades.
Cómo se escribe 1000 en números romanos
El número 1000 se escribe:
M
No lleva más símbolos porque M ya representa mil.
Ejemplos relacionados:
- 900 = CM
- 990 = CMXC
- 999 = CMXCIX
- 1000 = M
En este artículo llegamos hasta 1000, por lo que no hace falta usar rayas superiores ni sistemas para miles mayores.
Cómo se escriben los años en números romanos
Los años se escriben igual que cualquier otro número.
Ejemplos:
|Año
|Número romano
|1492
|MCDXCII
|1810
|MDCCCX
|1910
|MCMX
|1968
|MCMLXVIII
|2000
|MM
|2026
|MMXXVI
Aunque el tema principal es del 1 al 1000, entender los años ayuda a ver cómo se amplía el sistema con miles.
Números romanos en los siglos
Los siglos se escriben mucho en números romanos.
|Siglo
|Romano
|1
|I
|5
|V
|10
|X
|15
|XV
|19
|XIX
|20
|XX
|21
|XXI
Por ejemplo, el siglo XXI corresponde al siglo 21.
Este uso es muy común en libros de historia, tareas escolares y textos académicos.
Diferencia entre números arábigos y números romanos
Los números que usamos todos los días, como 1, 2, 3, 10 o 100, se llaman números arábigos. Los romanos usan letras.
|Sistema
|Ejemplo
|Cómo funciona
|Arábigo
|48
|Usa cifras y valor posicional
|Romano
|XLVIII
|Usa letras que se suman o restan
El sistema arábigo es más práctico para hacer operaciones. El romano se usa más como sistema histórico, simbólico o decorativo.
Errores comunes al escribir números romanos
Los errores más frecuentes son:
- Repetir V, L o D.
- Escribir más de tres veces I, X o C.
- Usar restas incorrectas como IL para 49.
- Escribir IC para 99.
- Colocar símbolos sin respetar centenas, decenas y unidades.
- Confundir XL con LX.
- Confundir CD con DC.
- Usar letras minúsculas cuando se pide formato clásico.
Un truco útil: si el número tiene 4 o 9 en alguna posición, casi siempre habrá una resta.
Ejemplos:
- 4 = IV
- 9 = IX
- 40 = XL
- 90 = XC
- 400 = CD
- 900 = CM
Cómo comprobar si un número romano está bien escrito
Para revisar un número romano, sigue tres pasos.
Primero, separa los bloques:
DCCXLIX
Se puede dividir así:
- DCC = 700
- XL = 40
- IX = 9
Después suma:
700 + 40 + 9 = 749
Por tanto:
DCCXLIX = 749
Si una forma no puede dividirse en centenas, decenas y unidades de manera lógica, probablemente está mal escrita.
Ejercicios rápidos con respuestas
Convierte a números romanos
|Número
|Respuesta
|16
|XVI
|24
|XXIV
|37
|XXXVII
|49
|XLIX
|68
|LXVIII
|94
|XCIV
|125
|CXXV
|389
|CCCLXXXIX
|504
|DIV
|777
|DCCLXXVII
|999
|CMXCIX
|1000
|M
Convierte a números arábigos
|Romano
|Respuesta
|XII
|12
|XXIX
|29
|XLIV
|44
|LXXXI
|81
|XCIX
|99
|CXL
|140
|CDV
|405
|DLX
|560
|DCCCXII
|812
|CMXCIX
|999
|M
|1000
Esta tabla sirve como referencia rápida para resolver la mayoría de dudas.
Método fácil para estudiantes
Si tienes que escribir un número romano en una tarea, usa este método:
- Divide el número en centenas, decenas y unidades.
- Convierte cada parte con la tabla.
- Une los símbolos en el mismo orden.
- Revisa si hay 4 o 9.
- Comprueba que no se repitan letras de forma incorrecta.
Ejemplo:
493 = 400 + 90 + 3
- 400 = CD
- 90 = XC
- 3 = III
Resultado:
493 = CDXCIII
Tabla final para construir cualquier número del 1 al 1000
|Parte del número
|Valores principales
|Unidades
|I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
|Decenas
|X, XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, XC
|Centenas
|C, CC, CCC, CD, D, DC, DCC, DCCC, CM
|Mil
|M
Con esta tabla se forman todos los números entre 1 y 1000.
Ejemplo:
864 = 800 + 60 + 4
- 800 = DCCC
- 60 = LX
- 4 = IV
Resultado:
864 = DCCCLXIV
Respuesta rápida: números romanos del 1 al 1000
Los números romanos del 1 al 1000 se escriben combinando I, V, X, L, C, D y M. Para formarlos correctamente, separa el número en centenas, decenas y unidades, convierte cada parte y une los símbolos.
Ejemplo:
987 = 900 + 80 + 7
- 900 = CM
- 80 = LXXX
- 7 = VII
Resultado:
987 = CMLXXXVII
El sistema romano parece de memoria, pero funciona mejor como un rompecabezas: cada número se arma por bloques. Cuando entiendes las unidades, decenas y centenas, escribir del 1 al 1000 deja de ser una lista pesada y se vuelve una regla clara que puedes aplicar a cualquier cifra.