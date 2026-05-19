Números romanos del 1 al 1000

Números romanos del 1 al 1000: tabla completa y reglas

Magazine
RedacciónDeja un comentario en Números romanos del 1 al 1000: tabla completa y reglas

Los números romanos del 1 al 1000 se escriben combinando siete letras: I, V, X, L, C, D y M. Aunque al principio parecen difíciles, en realidad siguen reglas muy claras: se suman símbolos, se restan en casos concretos y se ordenan de mayor a menor. Con una tabla bien organizada y unos cuantos ejemplos, puedes escribir cualquier número romano sin memorizar una lista interminable.

Qué son los números romanos

Los números romanos son un sistema de numeración usado en la antigua Roma. En lugar de emplear cifras como 1, 2, 3 o 4, utiliza letras con valor numérico.

Todavía aparecen en muchos lugares: relojes, capítulos de libros, siglos, nombres de reyes y papas, monumentos, eventos deportivos, películas, tomos de enciclopedias y ejercicios escolares.

Por ejemplo:

  • Siglo XXI significa siglo 21.
  • Juan Pablo II significa Juan Pablo segundo.
  • Capítulo IV significa capítulo 4.
  • Super Bowl LVIII significa Super Bowl 58.

La ventaja de entenderlos no está solo en pasar una tarea: también ayuda a leer fechas, títulos y referencias culturales con más seguridad.

Símbolos básicos de los números romanos

Todo el sistema se construye con estos siete símbolos:

Número romanoValor
I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1000

Con esas siete letras se pueden formar todos los números del 1 al 1000.

Regla principal: sumar de mayor a menor

La regla más común es colocar los símbolos de mayor a menor y sumar sus valores.

Ejemplos:

Número romanoOperaciónResultado
VI5 + 16
XII10 + 1 + 112
XXV10 + 10 + 525
CL100 + 50150
DCC500 + 100 + 100700

Si los símbolos van de mayor a menor, se suman.

Regla de resta: cuando una letra menor va antes

En algunos casos, un símbolo menor colocado antes de uno mayor se resta.

Ejemplos:

Número romanoOperaciónResultado
IV5 – 14
IX10 – 19
XL50 – 1040
XC100 – 1090
CD500 – 100400
CM1000 – 100900

Esta regla se usa para evitar repetir demasiadas veces una misma letra.

Combinaciones de resta permitidas

No todas las restas son correctas. En números romanos clásicos, las restas válidas más importantes son estas:

Forma correctaValor
IV4
IX9
XL40
XC90
CD400
CM900

Por eso 49 no se escribe IL. Se escribe XLIX, porque 49 se forma como 40 + 9.

Tampoco 99 se escribe IC. Se escribe XCIX, porque 99 se forma como 90 + 9.

Reglas básicas para escribir números romanos

Para escribir bien los números romanos, conviene seguir estas reglas:

  • I, X, C y M pueden repetirse hasta tres veces seguidas.
  • V, L y D no se repiten.
  • Los símbolos se escriben normalmente de mayor a menor.
  • Si un símbolo menor va antes de uno mayor, se resta.
  • Solo se usan ciertas restas: IV, IX, XL, XC, CD y CM.
  • Cada número se divide por partes: centenas, decenas y unidades.

Ejemplo con 348:

348 = 300 + 40 + 8

  • 300 = CCC
  • 40 = XL
  • 8 = VIII

Por tanto:

348 = CCCXLVIII

Tabla de números romanos del 1 al 100

Esta tabla te ayuda a consultar rápido los primeros cien números, que son los más usados en tareas, capítulos, listas y ejercicios.

NúmeroRomanoNúmeroRomanoNúmeroRomanoNúmeroRomanoNúmeroRomano
1I2II3III4IV5V
6VI7VII8VIII9IX10X
11XI12XII13XIII14XIV15XV
16XVI17XVII18XVIII19XIX20XX
21XXI22XXII23XXIII24XXIV25XXV
26XXVI27XXVII28XXVIII29XXIX30XXX
31XXXI32XXXII33XXXIII34XXXIV35XXXV
36XXXVI37XXXVII38XXXVIII39XXXIX40XL
41XLI42XLII43XLIII44XLIV45XLV
46XLVI47XLVII48XLVIII49XLIX50L
51LI52LII53LIII54LIV55LV
56LVI57LVII58LVIII59LIX60LX
61LXI62LXII63LXIII64LXIV65LXV
66LXVI67LXVII68LXVIII69LXIX70LXX
71LXXI72LXXII73LXXIII74LXXIV75LXXV
76LXXVI77LXXVII78LXXVIII79LXXIX80LXXX
81LXXXI82LXXXII83LXXXIII84LXXXIV85LXXXV
86LXXXVI87LXXXVII88LXXXVIII89LXXXIX90XC
91XCI92XCII93XCIII94XCIV95XCV
96XCVI97XCVII98XCVIII99XCIX100C

Tabla base para escribir del 1 al 1000

Para formar cualquier número romano del 1 al 1000, no necesitas memorizar mil entradas. Necesitas dominar estas tres tablas: unidades, decenas y centenas.

Unidades en números romanos

NúmeroRomano
1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX

Decenas en números romanos

NúmeroRomano
10X
20XX
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC

Centenas en números romanos

NúmeroRomano
100C
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1000M

Con estas tablas puedes construir cualquier número entre 1 y 1000.

Cómo formar cualquier número romano del 1 al 1000

El método más fácil es separar el número en centenas, decenas y unidades.

Ejemplo con 276:

276 = 200 + 70 + 6

Ahora buscas cada parte:

  • 200 = CC
  • 70 = LXX
  • 6 = VI

Resultado:

276 = CCLXXVI

Otro ejemplo con 944:

944 = 900 + 40 + 4

  • 900 = CM
  • 40 = XL
  • 4 = IV

Resultado:

944 = CMXLIV

Ejemplos del 1 al 1000

NúmeroDescomposiciónNúmero romano
1410 + 4XIV
2820 + 8XXVIII
3930 + 9XXXIX
4440 + 4XLIV
5850 + 8LVIII
7670 + 6LXXVI
9990 + 9XCIX
145100 + 40 + 5CXLV
202200 + 2CCII
349300 + 40 + 9CCCXLIX
421400 + 20 + 1CDXXI
586500 + 80 + 6DLXXXVI
699600 + 90 + 9DCXCIX
742700 + 40 + 2DCCXLII
888800 + 80 + 8DCCCLXXXVIII
999900 + 90 + 9CMXCIX
10001000M

Este sistema funciona siempre dentro del rango del 1 al 1000.

Números romanos del 100 al 1000 de cien en cien

NúmeroRomano
100C
200CC
300CCC
400CD
500D
600DC
700DCC
800DCCC
900CM
1000M

Estos son los números clave para escribir cantidades grandes. Una vez que dominas las centenas, solo debes añadir decenas y unidades.

Por ejemplo:

638 = 600 + 30 + 8

  • 600 = DC
  • 30 = XXX
  • 8 = VIII

Resultado:

638 = DCXXXVIII

Números romanos difíciles y cómo escribirlos

Algunos números causan errores porque mezclan varias restas.

NúmeroIncorrectoCorrectoExplicación
4IIIIIV5 – 1
9VIIIIIX10 – 1
40XXXXXL50 – 10
49ILXLIX40 + 9
90LXXXXXC100 – 10
99ICXCIX90 + 9
400CCCCCD500 – 100
900DCCCCCM1000 – 100
999IMCMXCIX900 + 90 + 9

La regla práctica es no intentar restar números “de golpe”. Divide siempre en centenas, decenas y unidades.

Cómo se escribe 1000 en números romanos

El número 1000 se escribe:

M

No lleva más símbolos porque M ya representa mil.

Ejemplos relacionados:

  • 900 = CM
  • 990 = CMXC
  • 999 = CMXCIX
  • 1000 = M

En este artículo llegamos hasta 1000, por lo que no hace falta usar rayas superiores ni sistemas para miles mayores.

Cómo se escriben los años en números romanos

Los años se escriben igual que cualquier otro número.

Ejemplos:

AñoNúmero romano
1492MCDXCII
1810MDCCCX
1910MCMX
1968MCMLXVIII
2000MM
2026MMXXVI

Aunque el tema principal es del 1 al 1000, entender los años ayuda a ver cómo se amplía el sistema con miles.

Números romanos en los siglos

Los siglos se escriben mucho en números romanos.

SigloRomano
1I
5V
10X
15XV
19XIX
20XX
21XXI

Por ejemplo, el siglo XXI corresponde al siglo 21.

Este uso es muy común en libros de historia, tareas escolares y textos académicos.

Diferencia entre números arábigos y números romanos

Los números que usamos todos los días, como 1, 2, 3, 10 o 100, se llaman números arábigos. Los romanos usan letras.

SistemaEjemploCómo funciona
Arábigo48Usa cifras y valor posicional
RomanoXLVIIIUsa letras que se suman o restan

El sistema arábigo es más práctico para hacer operaciones. El romano se usa más como sistema histórico, simbólico o decorativo.

Errores comunes al escribir números romanos

Los errores más frecuentes son:

  • Repetir V, L o D.
  • Escribir más de tres veces I, X o C.
  • Usar restas incorrectas como IL para 49.
  • Escribir IC para 99.
  • Colocar símbolos sin respetar centenas, decenas y unidades.
  • Confundir XL con LX.
  • Confundir CD con DC.
  • Usar letras minúsculas cuando se pide formato clásico.

Un truco útil: si el número tiene 4 o 9 en alguna posición, casi siempre habrá una resta.

Ejemplos:

  • 4 = IV
  • 9 = IX
  • 40 = XL
  • 90 = XC
  • 400 = CD
  • 900 = CM

Cómo comprobar si un número romano está bien escrito

Para revisar un número romano, sigue tres pasos.

Primero, separa los bloques:

DCCXLIX

Se puede dividir así:

  • DCC = 700
  • XL = 40
  • IX = 9

Después suma:

700 + 40 + 9 = 749

Por tanto:

DCCXLIX = 749

Si una forma no puede dividirse en centenas, decenas y unidades de manera lógica, probablemente está mal escrita.

Ejercicios rápidos con respuestas

Convierte a números romanos

NúmeroRespuesta
16XVI
24XXIV
37XXXVII
49XLIX
68LXVIII
94XCIV
125CXXV
389CCCLXXXIX
504DIV
777DCCLXXVII
999CMXCIX
1000M

Convierte a números arábigos

RomanoRespuesta
XII12
XXIX29
XLIV44
LXXXI81
XCIX99
CXL140
CDV405
DLX560
DCCCXII812
CMXCIX999
M1000

Lista de números romanos más consultados

NúmeroRomano
1I
2II
3III
4IV
5V
6VI
7VII
8VIII
9IX
10X
20XX
30XXX
40XL
50L
60LX
70LXX
80LXXX
90XC
100C
500D
1000M

Esta tabla sirve como referencia rápida para resolver la mayoría de dudas.

Método fácil para estudiantes

Si tienes que escribir un número romano en una tarea, usa este método:

  1. Divide el número en centenas, decenas y unidades.
  2. Convierte cada parte con la tabla.
  3. Une los símbolos en el mismo orden.
  4. Revisa si hay 4 o 9.
  5. Comprueba que no se repitan letras de forma incorrecta.

Ejemplo:

493 = 400 + 90 + 3

  • 400 = CD
  • 90 = XC
  • 3 = III

Resultado:

493 = CDXCIII

Tabla final para construir cualquier número del 1 al 1000

Parte del númeroValores principales
UnidadesI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
DecenasX, XX, XXX, XL, L, LX, LXX, LXXX, XC
CentenasC, CC, CCC, CD, D, DC, DCC, DCCC, CM
MilM

Con esta tabla se forman todos los números entre 1 y 1000.

Ejemplo:

864 = 800 + 60 + 4

  • 800 = DCCC
  • 60 = LX
  • 4 = IV

Resultado:

864 = DCCCLXIV

Respuesta rápida: números romanos del 1 al 1000

Los números romanos del 1 al 1000 se escriben combinando I, V, X, L, C, D y M. Para formarlos correctamente, separa el número en centenas, decenas y unidades, convierte cada parte y une los símbolos.

Ejemplo:

987 = 900 + 80 + 7

  • 900 = CM
  • 80 = LXXX
  • 7 = VII

Resultado:

987 = CMLXXXVII

El sistema romano parece de memoria, pero funciona mejor como un rompecabezas: cada número se arma por bloques. Cuando entiendes las unidades, decenas y centenas, escribir del 1 al 1000 deja de ser una lista pesada y se vuelve una regla clara que puedes aplicar a cualquier cifra.

Artículos recomendados

Cómo se escribe recoger o recojer

¿Cómo se escribe recoger o recojer?

Yurielys
Michelle Trachtenberg

Películas y programas de televisión de Michelle Trachtenberg

Redacción
Industria panadera

Por qué la industria panadera brinda sustento a familias mexicanas

Redacción

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *