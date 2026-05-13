Cómo leer números mayas paso a paso: guía para principiantes

Aprender a leer números mayas es más fácil de lo que parece cuando entiendes tres reglas básicas: el punto vale 1, la barra vale 5 y la concha vale 0. A partir de ahí, el sistema se organiza en niveles verticales, de abajo hacia arriba. Por eso, si quieres avanzar más allá de los números básicos, conviene practicar también con los números mayas del 100 al 200, donde ya se ve claramente cómo funciona la lógica del sistema vigesimal.

Los mayas no escribían los números como lo hacemos hoy. En lugar de usar cifras del 0 al 9, combinaban símbolos simples para formar cantidades. Esa sencillez es precisamente lo que hace tan interesante su numeración: con pocos elementos podían representar números pequeños, grandes, fechas, ciclos y cálculos complejos.

Qué símbolos usan los números mayas

El sistema de numeración maya se basa en tres símbolos principales:

Símbolo Valor Cómo se interpreta Punto 1 Cada punto suma una unidad Barra 5 Cada barra equivale a cinco unidades Concha 0 Representa ausencia de valor en una posición

La regla básica es sumar. Si ves tres puntos, tienes 3. Si ves una barra y dos puntos, tienes 7, porque la barra vale 5 y los dos puntos suman 2.

Ejemplo:

— • • = 7

Una barra vale 5.

Dos puntos valen 2.

Total: 7.

Cómo se escriben los números mayas del 0 al 19

Antes de leer números grandes, hay que dominar los números del 0 al 19, porque cada nivel del sistema maya solo puede contener valores dentro de ese rango.

Número Forma maya en texto 0 Concha 1 • 2 • • 3 • • • 4 • • • • 5 — 6 — • 7 — • • 8 — • • • 9 — • • • • 10 — — 11 — — • 12 — — • • 13 — — • • • 14 — — • • • • 15 — — — 16 — — — • 17 — — — • • 18 — — — • • • 19 — — — • • • •

El límite es importante: en una misma posición no se escribe 20. Cuando se llega a 20, se sube a otro nivel.

La regla clave: los números mayas se leen de abajo hacia arriba

La numeración maya funciona con un sistema vigesimal, es decir, basado en el número 20.

En nuestro sistema decimal, cada posición vale 10 veces más que la anterior: unidades, decenas, centenas. En el sistema maya, cada nivel vale 20 veces más que el anterior.

Nivel Valor de la posición Qué representa Primer nivel 1 Unidades del 0 al 19 Segundo nivel 20 Veintenas Tercer nivel 400 Grupos de 400 Cuarto nivel 8,000 Grupos de 8,000

Para principiantes, lo más importante es recordar esto:

Abajo van las unidades.

Arriba van los grupos de 20.

Si el número pasa de 399, se usa un tercer nivel.

Cómo leer un número maya paso a paso

Para leer un número maya, sigue este método:

Empieza por el nivel inferior.

Ese nivel representa las unidades, de 0 a 19. Sube al siguiente nivel.

Ese nivel representa grupos de 20. Multiplica cada nivel por su valor.

El nivel inferior se multiplica por 1.

El segundo nivel se multiplica por 20.

El tercero se multiplica por 400. Suma los resultados.

El total será el número equivalente en nuestro sistema.

Ejemplo 1: cómo leer el número 23 en maya

El número 23 se forma así:

Nivel Valor maya Cálculo Arriba • 1 × 20 = 20 Abajo • • • 3 × 1 = 3

Total:

20 + 3 = 23

Entonces, el número maya tendría un punto arriba y tres puntos abajo.

Ejemplo 2: cómo leer el número 45 en maya

El número 45 se divide entre 20:

45 = 2 × 20 + 5

Nivel Valor maya Cálculo Arriba • • 2 × 20 = 40 Abajo — 5 × 1 = 5

Total:

40 + 5 = 45

Se escribe con dos puntos arriba y una barra abajo.

Ejemplo 3: cómo leer el número 100 en maya

El número 100 equivale a:

100 = 5 × 20 + 0

Nivel Valor maya Cálculo Arriba — 5 × 20 = 100 Abajo Concha 0 × 1 = 0

Total:

100 + 0 = 100

Por eso, el 100 en maya se representa con una barra arriba y una concha abajo.

Cómo leer números mayas del 100 al 200

Los números entre 100 y 200 usan dos niveles: el nivel inferior para unidades y el nivel superior para veintenas.

Para convertirlos, divide el número entre 20.

Ejemplo con 137:

137 ÷ 20 = 6, sobran 17.

Eso significa:

6 grupos de 20 = 120

17 unidades = 17

120 + 17 = 137

Nivel Valor maya Cálculo Arriba — • 6 × 20 = 120 Abajo — — — • • 17 × 1 = 17

El número 137 se escribe con 6 arriba y 17 abajo.

Tabla práctica de ejemplos entre 100 y 200

Número División en base 20 Nivel superior Nivel inferior 100 5 × 20 + 0 — Concha 101 5 × 20 + 1 — • 120 6 × 20 + 0 — • Concha 125 6 × 20 + 5 — • — 137 6 × 20 + 17 — • — — — • • 150 7 × 20 + 10 — • • — — 160 8 × 20 + 0 — • • • Concha 175 8 × 20 + 15 — • • • — — — 199 9 × 20 + 19 — • • • • — — — • • • • 200 10 × 20 + 0 — — Concha

Esta tabla ayuda a ver el patrón: el número de arriba indica cuántos grupos de 20 hay, y el número de abajo indica las unidades restantes.

Cómo convertir un número decimal a número maya

Para escribir un número en maya, hazlo así:

1. Divide el número entre 20.

El resultado entero será el nivel superior.

2. Quédate con el residuo.

El residuo será el nivel inferior.

3. Escribe cada parte con puntos, barras o concha.

Ejemplo con 184:

184 ÷ 20 = 9, sobran 4.

Entonces:

9 grupos de 20 = 180

4 unidades = 4

Nivel Representación Arriba — • • • • Abajo • • • •

El número 184 se representa con 9 arriba y 4 abajo.

Cómo leer números mayores de 399

Cuando el número supera 399, aparece un tercer nivel. Ese tercer nivel vale 400, porque 20 × 20 = 400.

Ejemplo con 421:

421 = 1 × 400 + 1 × 20 + 1

Nivel Valor Representación Tercer nivel 400 • Segundo nivel 20 • Primer nivel 1 •

Se leería de abajo hacia arriba, pero se calcula multiplicando cada posición por su valor.

Para principiantes, lo ideal es dominar primero los números de 0 a 19, después los de 20 a 399 y luego pasar a cantidades mayores.

Errores comunes al leer números mayas

Uno de los errores más frecuentes es leerlos como si fueran números romanos o como si todos los símbolos estuvieran en una misma línea. La numeración maya no funciona así.

Evita estos errores:

Leer de arriba hacia abajo sin calcular posiciones.

Pensar que una barra siempre vale 5 sin importar el nivel.

Olvidar que el segundo nivel se multiplica por 20.

Confundir la concha con un adorno.

Poner más de cuatro puntos en una misma posición.

Usar más de tres barras en un solo nivel.

La concha es especialmente importante. Si aparece abajo, significa que no hay unidades. Si aparece en otro nivel, significa que esa posición está vacía.

Regla visual para no confundirte

Usa esta fórmula mental:

Cada nivel tiene un número del 0 al 19.

Después aplica:

Nivel inferior × 1

Segundo nivel × 20

Tercer nivel × 400

Y al final sumas todo.

Ejemplo con 268:

268 ÷ 20 = 13, sobran 8.

Nivel Valor maya Cálculo Arriba — — • • • 13 × 20 = 260 Abajo — • • • 8 × 1 = 8

Total:

260 + 8 = 268

Diferencia entre números mayas y números romanos

Los números romanos se basan en letras como I, V, X, L, C y M. Los números mayas usan puntos, barras y concha.

Sistema Base Símbolos principales Tiene cero Maya 20 Punto, barra y concha Sí Romano No posicional I, V, X, L, C, D, M No Decimal actual 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sí

La gran diferencia es que el sistema maya es posicional. Eso significa que el lugar donde está el símbolo cambia su valor.

Un punto abajo vale 1.

Un punto en el segundo nivel vale 20.

Un punto en el tercer nivel vale 400.

Por qué el cero maya fue tan importante

La concha maya representa el cero. Esto es muy avanzado para su época porque no todas las civilizaciones antiguas tenían un símbolo claro para expresar ausencia de valor.

El cero permite escribir números grandes de forma ordenada. Por ejemplo, en el número 100, la concha indica que no hay unidades:

5 × 20 = 100

0 unidades = 0

Sin el cero, sería mucho más difícil distinguir entre cantidades como 5, 100 o 400.

Actividad rápida para practicar

Intenta leer estos números:

Número maya en niveles Pista Resultado Arriba: • / Abajo: — 1 × 20 + 5 25 Arriba: • • / Abajo: • • • 2 × 20 + 3 43 Arriba: — / Abajo: — — 5 × 20 + 10 110 Arriba: — • • / Abajo: — • 7 × 20 + 6 146 Arriba: — — / Abajo: Concha 10 × 20 + 0 200

Si puedes resolver esta tabla, ya entiendes la base del sistema.

Método fácil para estudiantes

Para aprenderlos más rápido, sigue este orden:

Primero: memoriza los valores del punto, la barra y la concha.

Después: practica los números del 0 al 19.

Luego: aprende que el segundo nivel vale 20.

Más tarde: convierte números como 23, 45, 100, 137 y 200.

Finalmente: pasa a números de tres niveles, como 421 o 800.

No necesitas memorizar todos los números mayas uno por uno. Lo importante es entender la lógica.

Cómo saber si escribiste bien un número maya

Antes de dar por correcto un número, revisa esta lista:

¿Cada nivel tiene un valor entre 0 y 19?

¿Usaste puntos para unidades sueltas?

¿Usaste barras para grupos de cinco?

¿Usaste la concha cuando una posición vale cero?

¿Leíste de abajo hacia arriba?

¿Multiplicaste el segundo nivel por 20?

¿Sumaste todos los valores al final?

Si todo eso coincide, el número está bien construido.

Lo esencial para leer números mayas sin complicarte

Leer números mayas no se trata de memorizar una lista enorme, sino de entender un sistema muy ordenado. El punto vale 1, la barra vale 5, la concha vale 0 y cada nivel superior multiplica el valor por 20.

Cuando dominas esa lógica, puedes leer desde números pequeños hasta cantidades más grandes. La clave está en empezar por lo básico, practicar con ejemplos y recordar siempre que los números mayas se construyen en vertical, de abajo hacia arriba.