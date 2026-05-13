Bleach sin relleno significa ver la historia principal de Ichigo Kurosaki sin pasar por episodios que no avanzan la trama del manga, no afectan los grandes combates y se pueden saltar sin perder información importante. Es la mejor forma de ver el anime si quieres ir directo a los arcos clave: Shinigami Sustituto, Sociedad de Almas, Arrancar, Hueco Mundo, Karakura, Fullbring y Thousand-Year Blood War.

La serie original tiene 366 episodios, pero una parte considerable corresponde a relleno, especiales, historias paralelas o arcos creados para dar tiempo al manga. Si vas empezando Bleach o quieres retomarlo sin atorarte, esta guía te dice qué capítulos saltarte, cuáles sí ver y en qué orden seguir la historia.

Qué significa ver Bleach sin relleno

Ver Bleach sin relleno no significa ver la serie incompleta. Significa quitar los episodios que no son necesarios para entender la historia principal.

El relleno suele tener estas características:

No adapta capítulos del manga.

No cambia el desarrollo central de Ichigo.

No afecta los arcos principales.

Presenta villanos o conflictos que después casi no importan.

Interrumpe momentos importantes de la historia.

Puede romper el ritmo si estás viendo la serie por primera vez.

Hay rellenos entretenidos, incluso algunos con buenas peleas o ideas interesantes. Pero si tu prioridad es avanzar rápido y entender la trama principal, puedes saltarlos sin problema.

Lista rápida: capítulos de Bleach que puedes saltarte

Si solo quieres la respuesta directa, estos son los episodios de relleno de Bleach que puedes saltarte:

Tipo Capítulos que puedes saltarte Episodios sueltos de relleno 33, 50 Saga Bount 64-108 Relleno en arco Arrancar 128-137 Bosque de los Menos 147-149 Nuevo capitán Shūsuke Amagai 168-189 Episodios sueltos 204-205 Karakura-Raizer 213-214 Rebelión de las Zanpakutō y derivados 227-266 Episodio especial 287 Promocionales / especiales 298-299 Especiales de comedia o transición 303-305 Relleno previo a la saga final original 311-316 Ejército invasor Gotei 13 317-341 Episodio suelto 355

Con esta lista, puedes reducir mucho el tiempo de visionado y seguir la historia principal sin perder el hilo.

Orden para ver Bleach sin relleno

Este es el orden recomendado para ver Bleach sin relleno de forma limpia:

Orden Capítulos que debes ver Qué parte cubre 1 1-32 Inicio de Ichigo como Shinigami Sustituto 2 34-49 Desarrollo previo a Sociedad de Almas 3 51-63 Arco de Sociedad de Almas 4 109-127 Inicio del conflicto Arrancar 5 138-146 Preparación hacia Hueco Mundo 6 150-167 Hueco Mundo y combates principales 7 190-203 Continuación del conflicto contra Aizen 8 206-212 Pasado de los Shinigami y piezas clave 9 215-226 Batallas del arco Arrancar 10 267-286 Karakura y avance del conflicto principal 11 288-297 Peleas relevantes contra los Espada 12 300-302 Cierre de batallas importantes 13 306-310 Final del conflicto con Aizen 14 342-354 Inicio del arco Fullbring 15 356-366 Cierre del anime original 16 Thousand-Year Blood War Arco final de la historia

Este orden mantiene la historia principal y elimina los cortes más pesados.

Qué capítulos de Bleach ver sí o sí

Si quieres entender la historia de Ichigo, Rukia, Soul Society, los Arrancar, Aizen y la guerra final, estos bloques son esenciales.

Capítulos 1-63: el inicio y Sociedad de Almas

Los primeros episodios presentan a Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, los Hollows, la función de los Shinigami y el conflicto que lleva a la Sociedad de Almas.

Aquí se construye la base emocional de la serie. También aparecen personajes clave como Renji, Byakuya, Urahara, Yoruichi, Chad, Orihime e Ishida.

Puedes saltarte los episodios 33 y 50, pero el resto de este tramo es muy importante.

Capítulos 109-167: Arrancar y Hueco Mundo

Después de la Saga Bount, la historia vuelve al camino principal con los Arrancar, los Espada y el plan de Sōsuke Aizen.

Este tramo es clave porque amplía el mundo de Bleach y lleva a Ichigo a una de sus etapas más recordadas. También introduce combates importantes y un tono más oscuro.

Aquí debes saltarte 128-137 y 147-149 si quieres una experiencia sin relleno.

Capítulos 190-310: la guerra contra Aizen

Este bloque reúne varios de los momentos más intensos del anime original. Hay batallas largas, revelaciones importantes y enfrentamientos que definen el rumbo de la historia.

También aparece una interrupción fuerte de relleno entre los capítulos 227 y 266. Lo mejor es saltarla si vas siguiendo la historia principal.

Después retomas en el 267 para continuar con el conflicto central.

Capítulos 342-366: Fullbring

El arco Fullbring tiene un ritmo distinto, más personal y menos masivo que la guerra contra Aizen, pero es importante para entender la etapa final de Ichigo antes de Thousand-Year Blood War.

Puedes saltarte el episodio 355. El resto conviene verlo para llegar bien al arco final.

Thousand-Year Blood War

Bleach: Thousand-Year Blood War adapta el arco final del manga y continúa después del episodio 366. No es relleno. Si quieres ver la historia completa, debes verlo después de terminar el anime original sin relleno.

Este arco recupera el conflicto entre Shinigami y Quincy, profundiza en el pasado de Ichigo y lleva la historia hacia su desenlace principal.

Arcos de relleno de Bleach: cuáles saltarte y cuáles podrían valer la pena

No todos los rellenos son iguales. Algunos son prescindibles sin discusión; otros pueden ser entretenidos si ya terminaste la historia principal y quieres más contenido.

Arco de relleno Capítulos ¿Saltarlo? Comentario útil Saga Bount 64-108 Sí Es larga y corta el ritmo después de Sociedad de Almas Relleno Arrancar 128-137 Sí Interrumpe el avance hacia Hueco Mundo Bosque de los Menos 147-149 Sí Es breve, pero no cambia la trama principal Nuevo capitán Shūsuke Amagai 168-189 Sí Historia independiente; puedes verla después si tienes curiosidad Karakura-Raizer 213-214 Sí Comedia ligera, no necesaria Rebelión de las Zanpakutō 227-266 Depende Es relleno, pero tiene ideas atractivas sobre las espadas Ejército invasor Gotei 13 317-341 Depende Mejor animado que otros rellenos, pero no esencial Episodios especiales 287, 298-299, 303-305, 355 Sí Son curiosidades o episodios sueltos

Si vas viendo Bleach por primera vez, lo mejor es saltar todo el relleno. Si ya terminaste la historia y quieres más mundo, puedes regresar a los arcos de Zanpakutō o Gotei 13.

El mayor problema del relleno en Bleach

El relleno de Bleach no solo ocupa tiempo. Su problema principal es que aparece en momentos donde la historia está en plena tensión.

Por ejemplo, después de Sociedad de Almas, el anime entra en la Saga Bount en lugar de avanzar hacia los Arrancar. Más adelante, cuando el conflicto con Aizen está creciendo, aparecen arcos completos que detienen la trama.

Esto puede provocar que muchos espectadores abandonen la serie pensando que “se puso lenta”, cuando en realidad están viendo contenido que no forma parte del avance principal.

Ver Bleach sin relleno mejora mucho el ritmo porque mantiene el foco en:

Ichigo y su evolución.

Rukia y la Sociedad de Almas.

Aizen y los Arrancar.

Los Espada y Hueco Mundo.

El cierre del anime original.

La guerra final contra los Quincy.

Cuántos capítulos tiene Bleach sin relleno

La serie original de Bleach tiene 366 episodios. Si saltas el relleno más aceptado por la comunidad, la experiencia queda mucho más corta y directa.

Versión Cantidad aproximada Bleach completo original 366 episodios Relleno que puedes saltarte Más de 160 episodios Bleach original sin relleno Alrededor de 200 episodios Thousand-Year Blood War Se ve después del episodio 366

La cifra puede cambiar ligeramente según si decides saltarte episodios mixtos o si prefieres ver algunos rellenos populares. Para una primera vez, la opción más práctica es seguir la lista de capítulos esenciales y dejar el relleno para después.

Episodios mixtos: qué hacer con ellos

En Bleach hay episodios que mezclan material importante con escenas añadidas. No conviene saltarlos automáticamente, porque pueden incluir partes necesarias para entender la trama.

La recomendación práctica es esta:

Si es tu primera vez viendo Bleach, mira los episodios mixtos.

Si estás haciendo un rewatch, puedes avanzar algunas escenas si ya conoces la historia.

Si un episodio aparece dentro de los bloques recomendados, velo completo.

Saltar demasiado puede hacer que pierdas transiciones, diálogos o detalles que sí conectan con el manga.

Guía express para ver Bleach lo más rápido posible

Si quieres una ruta directa, sin analizar cada arco, sigue este orden:

Ve: 1-32

Salta: 33

Ve: 34-49

Salta: 50

Ve: 51-63

Salta: 64-108

Ve: 109-127

Salta: 128-137

Ve: 138-146

Salta: 147-149

Ve: 150-167

Salta: 168-189

Ve: 190-203

Salta: 204-205

Ve: 206-212

Salta: 213-214

Ve: 215-226

Salta: 227-266

Ve: 267-286

Salta: 287

Ve: 288-297

Salta: 298-299

Ve: 300-302

Salta: 303-305

Ve: 306-310

Salta: 311-341

Ve: 342-354

Salta: 355

Ve: 356-366

Después: mira Thousand-Year Blood War

Con esta ruta evitas los cortes más largos y llegas al arco final con la historia clara.

¿Conviene saltarse toda la Saga Bount?

Sí, si quieres ver Bleach sin relleno. La Saga Bount ocupa del episodio 64 al 108 y es una de las razones por las que muchas personas sienten que el anime pierde fuerza después de Sociedad de Almas.

No es que sea imposible de ver, pero dura demasiado y no aporta información indispensable para los arcos posteriores. Además, aparece justo cuando la historia debería avanzar hacia el conflicto Arrancar.

Si estás viendo la serie por primera vez, salta del episodio 63 al 109.

¿Vale la pena ver el arco de las Zanpakutō?

El arco de la Rebelión de las Zanpakutō es relleno, pero suele generar más curiosidad que otros porque juega con una idea interesante: las espadas de los Shinigami tomando forma física.

Si solo quieres historia principal, salta del 227 al 266.

Si ya terminaste Bleach y quieres ver algo extra con buen concepto visual, este arco puede ser una opción. No es necesario, pero es de los rellenos más recordados.

¿El arco Gotei 13 Invasor se puede saltar?

Sí. El arco del Ejército invasor Gotei 13, del episodio 317 al 341, es relleno y no es necesario para entender el final del anime original.

Tiene acción y mejores momentos que otros rellenos, pero aparece después de un tramo muy importante. Si quieres mantener el ritmo, salta del 310 al 342.

¿Thousand-Year Blood War tiene relleno?

Thousand-Year Blood War no debe tratarse como relleno. Es la continuación directa del manga y adapta el arco final de Bleach.

Además, algunas escenas añadidas en esta etapa ayudan a ampliar combates, explicar detalles y mejorar momentos que en el manga se sintieron rápidos. Por eso, si quieres ver Bleach completo en 2026, esta parte es obligatoria después del episodio 366.

Películas de Bleach: ¿son necesarias?

Las películas de Bleach no son necesarias para entender la historia principal. Puedes verlas como contenido extra, pero no hacen falta para seguir el anime sin relleno.

Película ¿Es necesaria para la trama principal? Memories of Nobody No The DiamondDust Rebellion No Fade to Black No Hell Verse No

Si vas por primera vez, termina la historia principal antes de entrar a las películas. Así evitas romper el ritmo.

Orden recomendado si quieres ver todo sin confundirte

Si quieres una experiencia completa, pero ordenada, usa esta ruta:

Bleach original sin relleno.

Sigue los capítulos esenciales del 1 al 366. Thousand-Year Blood War.

Continúa con el arco final. Rellenos opcionales.

Regresa solo a los arcos que te den curiosidad. Películas.

Míralas como historias aparte.

Este orden evita el problema más común: mezclar arcos secundarios con momentos clave de la historia principal.

Preguntas frecuentes sobre Bleach sin relleno

¿Puedo ver Bleach saltándome todos los rellenos?

Sí. Puedes saltarte los episodios de relleno y entender la historia principal sin problema. De hecho, para muchos espectadores es la mejor forma de ver la serie por primera vez.

¿Qué capítulos de Bleach debo saltarme?

Puedes saltarte: 33, 50, 64-108, 128-137, 147-149, 168-189, 204-205, 213-214, 227-266, 287, 298-299, 303-305, 311-341 y 355.

¿La Saga Bount es necesaria?

No. La Saga Bount es relleno y puedes saltarla sin perder información importante de la trama principal.

¿Qué episodio sigue después de la Saga Bount?

Después de saltar la Saga Bount, pasa del episodio 63 al 109.

¿Qué episodio sigue después del relleno de Zanpakutō?

Después de saltar el bloque 227-266, continúa en el episodio 267.

¿Qué episodio sigue después del relleno Gotei 13?

Después del episodio 310, salta el relleno 311-341 y continúa en el episodio 342.

¿Bleach Thousand-Year Blood War se ve antes o después?

Se ve después del episodio 366. Es la continuación directa de la historia principal.

¿Las películas de Bleach son canon?

No son necesarias para entender la trama principal. Puedes verlas como contenido extra cuando termines el anime.

La mejor forma de ver Bleach sin perder tiempo

Bleach tiene una de las historias más importantes del shonen moderno, pero su anime original puede sentirse pesado si se ve con todo el relleno incluido. Saltar los episodios que no aportan a la trama permite disfrutar mejor el crecimiento de Ichigo, el peso de la Sociedad de Almas, la amenaza de Aizen y la llegada del arco final.

Si quieres una experiencia directa, mira los capítulos esenciales, deja los rellenos para después y continúa con Thousand-Year Blood War cuando termines el episodio 366. Bleach se disfruta mucho más cuando la historia avanza sin pausas artificiales.