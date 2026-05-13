Bleach sin relleno significa ver la historia principal de Ichigo Kurosaki sin pasar por episodios que no avanzan la trama del manga, no afectan los grandes combates y se pueden saltar sin perder información importante. Es la mejor forma de ver el anime si quieres ir directo a los arcos clave: Shinigami Sustituto, Sociedad de Almas, Arrancar, Hueco Mundo, Karakura, Fullbring y Thousand-Year Blood War.
La serie original tiene 366 episodios, pero una parte considerable corresponde a relleno, especiales, historias paralelas o arcos creados para dar tiempo al manga. Si vas empezando Bleach o quieres retomarlo sin atorarte, esta guía te dice qué capítulos saltarte, cuáles sí ver y en qué orden seguir la historia.
Qué significa ver Bleach sin relleno
Ver Bleach sin relleno no significa ver la serie incompleta. Significa quitar los episodios que no son necesarios para entender la historia principal.
El relleno suele tener estas características:
- No adapta capítulos del manga.
- No cambia el desarrollo central de Ichigo.
- No afecta los arcos principales.
- Presenta villanos o conflictos que después casi no importan.
- Interrumpe momentos importantes de la historia.
- Puede romper el ritmo si estás viendo la serie por primera vez.
Hay rellenos entretenidos, incluso algunos con buenas peleas o ideas interesantes. Pero si tu prioridad es avanzar rápido y entender la trama principal, puedes saltarlos sin problema.
Lista rápida: capítulos de Bleach que puedes saltarte
Si solo quieres la respuesta directa, estos son los episodios de relleno de Bleach que puedes saltarte:
|Tipo
|Capítulos que puedes saltarte
|Episodios sueltos de relleno
|33, 50
|Saga Bount
|64-108
|Relleno en arco Arrancar
|128-137
|Bosque de los Menos
|147-149
|Nuevo capitán Shūsuke Amagai
|168-189
|Episodios sueltos
|204-205
|Karakura-Raizer
|213-214
|Rebelión de las Zanpakutō y derivados
|227-266
|Episodio especial
|287
|Promocionales / especiales
|298-299
|Especiales de comedia o transición
|303-305
|Relleno previo a la saga final original
|311-316
|Ejército invasor Gotei 13
|317-341
|Episodio suelto
|355
Con esta lista, puedes reducir mucho el tiempo de visionado y seguir la historia principal sin perder el hilo.
Orden para ver Bleach sin relleno
Este es el orden recomendado para ver Bleach sin relleno de forma limpia:
|Orden
|Capítulos que debes ver
|Qué parte cubre
|1
|1-32
|Inicio de Ichigo como Shinigami Sustituto
|2
|34-49
|Desarrollo previo a Sociedad de Almas
|3
|51-63
|Arco de Sociedad de Almas
|4
|109-127
|Inicio del conflicto Arrancar
|5
|138-146
|Preparación hacia Hueco Mundo
|6
|150-167
|Hueco Mundo y combates principales
|7
|190-203
|Continuación del conflicto contra Aizen
|8
|206-212
|Pasado de los Shinigami y piezas clave
|9
|215-226
|Batallas del arco Arrancar
|10
|267-286
|Karakura y avance del conflicto principal
|11
|288-297
|Peleas relevantes contra los Espada
|12
|300-302
|Cierre de batallas importantes
|13
|306-310
|Final del conflicto con Aizen
|14
|342-354
|Inicio del arco Fullbring
|15
|356-366
|Cierre del anime original
|16
|Thousand-Year Blood War
|Arco final de la historia
Este orden mantiene la historia principal y elimina los cortes más pesados.
Qué capítulos de Bleach ver sí o sí
Si quieres entender la historia de Ichigo, Rukia, Soul Society, los Arrancar, Aizen y la guerra final, estos bloques son esenciales.
Capítulos 1-63: el inicio y Sociedad de Almas
Los primeros episodios presentan a Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, los Hollows, la función de los Shinigami y el conflicto que lleva a la Sociedad de Almas.
Aquí se construye la base emocional de la serie. También aparecen personajes clave como Renji, Byakuya, Urahara, Yoruichi, Chad, Orihime e Ishida.
Puedes saltarte los episodios 33 y 50, pero el resto de este tramo es muy importante.
Capítulos 109-167: Arrancar y Hueco Mundo
Después de la Saga Bount, la historia vuelve al camino principal con los Arrancar, los Espada y el plan de Sōsuke Aizen.
Este tramo es clave porque amplía el mundo de Bleach y lleva a Ichigo a una de sus etapas más recordadas. También introduce combates importantes y un tono más oscuro.
Aquí debes saltarte 128-137 y 147-149 si quieres una experiencia sin relleno.
Capítulos 190-310: la guerra contra Aizen
Este bloque reúne varios de los momentos más intensos del anime original. Hay batallas largas, revelaciones importantes y enfrentamientos que definen el rumbo de la historia.
También aparece una interrupción fuerte de relleno entre los capítulos 227 y 266. Lo mejor es saltarla si vas siguiendo la historia principal.
Después retomas en el 267 para continuar con el conflicto central.
Capítulos 342-366: Fullbring
El arco Fullbring tiene un ritmo distinto, más personal y menos masivo que la guerra contra Aizen, pero es importante para entender la etapa final de Ichigo antes de Thousand-Year Blood War.
Puedes saltarte el episodio 355. El resto conviene verlo para llegar bien al arco final.
Thousand-Year Blood War
Bleach: Thousand-Year Blood War adapta el arco final del manga y continúa después del episodio 366. No es relleno. Si quieres ver la historia completa, debes verlo después de terminar el anime original sin relleno.
Este arco recupera el conflicto entre Shinigami y Quincy, profundiza en el pasado de Ichigo y lleva la historia hacia su desenlace principal.
Arcos de relleno de Bleach: cuáles saltarte y cuáles podrían valer la pena
No todos los rellenos son iguales. Algunos son prescindibles sin discusión; otros pueden ser entretenidos si ya terminaste la historia principal y quieres más contenido.
|Arco de relleno
|Capítulos
|¿Saltarlo?
|Comentario útil
|Saga Bount
|64-108
|Sí
|Es larga y corta el ritmo después de Sociedad de Almas
|Relleno Arrancar
|128-137
|Sí
|Interrumpe el avance hacia Hueco Mundo
|Bosque de los Menos
|147-149
|Sí
|Es breve, pero no cambia la trama principal
|Nuevo capitán Shūsuke Amagai
|168-189
|Sí
|Historia independiente; puedes verla después si tienes curiosidad
|Karakura-Raizer
|213-214
|Sí
|Comedia ligera, no necesaria
|Rebelión de las Zanpakutō
|227-266
|Depende
|Es relleno, pero tiene ideas atractivas sobre las espadas
|Ejército invasor Gotei 13
|317-341
|Depende
|Mejor animado que otros rellenos, pero no esencial
|Episodios especiales
|287, 298-299, 303-305, 355
|Sí
|Son curiosidades o episodios sueltos
Si vas viendo Bleach por primera vez, lo mejor es saltar todo el relleno. Si ya terminaste la historia y quieres más mundo, puedes regresar a los arcos de Zanpakutō o Gotei 13.
El mayor problema del relleno en Bleach
El relleno de Bleach no solo ocupa tiempo. Su problema principal es que aparece en momentos donde la historia está en plena tensión.
Por ejemplo, después de Sociedad de Almas, el anime entra en la Saga Bount en lugar de avanzar hacia los Arrancar. Más adelante, cuando el conflicto con Aizen está creciendo, aparecen arcos completos que detienen la trama.
Esto puede provocar que muchos espectadores abandonen la serie pensando que “se puso lenta”, cuando en realidad están viendo contenido que no forma parte del avance principal.
Ver Bleach sin relleno mejora mucho el ritmo porque mantiene el foco en:
- Ichigo y su evolución.
- Rukia y la Sociedad de Almas.
- Aizen y los Arrancar.
- Los Espada y Hueco Mundo.
- El cierre del anime original.
- La guerra final contra los Quincy.
Cuántos capítulos tiene Bleach sin relleno
La serie original de Bleach tiene 366 episodios. Si saltas el relleno más aceptado por la comunidad, la experiencia queda mucho más corta y directa.
|Versión
|Cantidad aproximada
|Bleach completo original
|366 episodios
|Relleno que puedes saltarte
|Más de 160 episodios
|Bleach original sin relleno
|Alrededor de 200 episodios
|Thousand-Year Blood War
|Se ve después del episodio 366
La cifra puede cambiar ligeramente según si decides saltarte episodios mixtos o si prefieres ver algunos rellenos populares. Para una primera vez, la opción más práctica es seguir la lista de capítulos esenciales y dejar el relleno para después.
Episodios mixtos: qué hacer con ellos
En Bleach hay episodios que mezclan material importante con escenas añadidas. No conviene saltarlos automáticamente, porque pueden incluir partes necesarias para entender la trama.
La recomendación práctica es esta:
- Si es tu primera vez viendo Bleach, mira los episodios mixtos.
- Si estás haciendo un rewatch, puedes avanzar algunas escenas si ya conoces la historia.
- Si un episodio aparece dentro de los bloques recomendados, velo completo.
Saltar demasiado puede hacer que pierdas transiciones, diálogos o detalles que sí conectan con el manga.
Guía express para ver Bleach lo más rápido posible
Si quieres una ruta directa, sin analizar cada arco, sigue este orden:
Ve: 1-32
Salta: 33
Ve: 34-49
Salta: 50
Ve: 51-63
Salta: 64-108
Ve: 109-127
Salta: 128-137
Ve: 138-146
Salta: 147-149
Ve: 150-167
Salta: 168-189
Ve: 190-203
Salta: 204-205
Ve: 206-212
Salta: 213-214
Ve: 215-226
Salta: 227-266
Ve: 267-286
Salta: 287
Ve: 288-297
Salta: 298-299
Ve: 300-302
Salta: 303-305
Ve: 306-310
Salta: 311-341
Ve: 342-354
Salta: 355
Ve: 356-366
Después: mira Thousand-Year Blood War
Con esta ruta evitas los cortes más largos y llegas al arco final con la historia clara.
¿Conviene saltarse toda la Saga Bount?
Sí, si quieres ver Bleach sin relleno. La Saga Bount ocupa del episodio 64 al 108 y es una de las razones por las que muchas personas sienten que el anime pierde fuerza después de Sociedad de Almas.
No es que sea imposible de ver, pero dura demasiado y no aporta información indispensable para los arcos posteriores. Además, aparece justo cuando la historia debería avanzar hacia el conflicto Arrancar.
Si estás viendo la serie por primera vez, salta del episodio 63 al 109.
¿Vale la pena ver el arco de las Zanpakutō?
El arco de la Rebelión de las Zanpakutō es relleno, pero suele generar más curiosidad que otros porque juega con una idea interesante: las espadas de los Shinigami tomando forma física.
Si solo quieres historia principal, salta del 227 al 266.
Si ya terminaste Bleach y quieres ver algo extra con buen concepto visual, este arco puede ser una opción. No es necesario, pero es de los rellenos más recordados.
¿El arco Gotei 13 Invasor se puede saltar?
Sí. El arco del Ejército invasor Gotei 13, del episodio 317 al 341, es relleno y no es necesario para entender el final del anime original.
Tiene acción y mejores momentos que otros rellenos, pero aparece después de un tramo muy importante. Si quieres mantener el ritmo, salta del 310 al 342.
¿Thousand-Year Blood War tiene relleno?
Thousand-Year Blood War no debe tratarse como relleno. Es la continuación directa del manga y adapta el arco final de Bleach.
Además, algunas escenas añadidas en esta etapa ayudan a ampliar combates, explicar detalles y mejorar momentos que en el manga se sintieron rápidos. Por eso, si quieres ver Bleach completo en 2026, esta parte es obligatoria después del episodio 366.
Películas de Bleach: ¿son necesarias?
Las películas de Bleach no son necesarias para entender la historia principal. Puedes verlas como contenido extra, pero no hacen falta para seguir el anime sin relleno.
|Película
|¿Es necesaria para la trama principal?
|Memories of Nobody
|No
|The DiamondDust Rebellion
|No
|Fade to Black
|No
|Hell Verse
|No
Si vas por primera vez, termina la historia principal antes de entrar a las películas. Así evitas romper el ritmo.
Orden recomendado si quieres ver todo sin confundirte
Si quieres una experiencia completa, pero ordenada, usa esta ruta:
- Bleach original sin relleno.
Sigue los capítulos esenciales del 1 al 366.
- Thousand-Year Blood War.
Continúa con el arco final.
- Rellenos opcionales.
Regresa solo a los arcos que te den curiosidad.
- Películas.
Míralas como historias aparte.
Este orden evita el problema más común: mezclar arcos secundarios con momentos clave de la historia principal.
Preguntas frecuentes sobre Bleach sin relleno
¿Puedo ver Bleach saltándome todos los rellenos?
Sí. Puedes saltarte los episodios de relleno y entender la historia principal sin problema. De hecho, para muchos espectadores es la mejor forma de ver la serie por primera vez.
¿Qué capítulos de Bleach debo saltarme?
Puedes saltarte: 33, 50, 64-108, 128-137, 147-149, 168-189, 204-205, 213-214, 227-266, 287, 298-299, 303-305, 311-341 y 355.
¿La Saga Bount es necesaria?
No. La Saga Bount es relleno y puedes saltarla sin perder información importante de la trama principal.
¿Qué episodio sigue después de la Saga Bount?
Después de saltar la Saga Bount, pasa del episodio 63 al 109.
¿Qué episodio sigue después del relleno de Zanpakutō?
Después de saltar el bloque 227-266, continúa en el episodio 267.
¿Qué episodio sigue después del relleno Gotei 13?
Después del episodio 310, salta el relleno 311-341 y continúa en el episodio 342.
¿Bleach Thousand-Year Blood War se ve antes o después?
Se ve después del episodio 366. Es la continuación directa de la historia principal.
¿Las películas de Bleach son canon?
No son necesarias para entender la trama principal. Puedes verlas como contenido extra cuando termines el anime.
La mejor forma de ver Bleach sin perder tiempo
Bleach tiene una de las historias más importantes del shonen moderno, pero su anime original puede sentirse pesado si se ve con todo el relleno incluido. Saltar los episodios que no aportan a la trama permite disfrutar mejor el crecimiento de Ichigo, el peso de la Sociedad de Almas, la amenaza de Aizen y la llegada del arco final.
Si quieres una experiencia directa, mira los capítulos esenciales, deja los rellenos para después y continúa con Thousand-Year Blood War cuando termines el episodio 366. Bleach se disfruta mucho más cuando la historia avanza sin pausas artificiales.