Ver Boruto sin relleno: qué episodios saltarte y en qué orden

Ver Boruto sin relleno es posible si separas los episodios importantes de los capítulos secundarios. La serie tiene 293 episodios en su primera parte, pero no todos son necesarios para seguir la historia central de Boruto, Sarada, Mitsuki, Naruto, Sasuke, Kawaki, Kara, Momoshiki y el Karma.

Esta guía va directo al punto: qué episodios ver, cuáles saltarte y en qué orden hacerlo.

Lista rápida: episodios de Boruto que puedes saltarte

Tipo Episodios Relleno claro 16-17 Misiones menores 40-50 Episodios ligeros de Cho-Cho 67-69 Historias secundarias 96-97 Tramo prescindible 112-140 Relleno menor 152-156 Episodio suelto 256

Si quieres ir más rápido y enfocarte casi solo en la historia principal, también puedes dejar como opcionales los episodios 25-38, 70-92, 93-95, 98-111, 221-281 y 282-286.

Orden recomendado para ver Boruto sin relleno

Episodios Qué hacer Motivo 1-15 Ver Presenta a Boruto y la nueva generación 16-17 Saltar Relleno ligero 18-24 Ver Arco de Sarada y la familia Uchiha 25-38 Opcional Desarrollo de la academia y equipos 39 Ver Episodio clave de Mitsuki 40-50 Saltar Misiones menores 51-66 Ver Exámenes Chunin y Momoshiki 67-69 Saltar Episodios cómicos 70-92 Opcional Arco de Mitsuki 93-95 Opcional Episodios familiares de Naruto y Sasuke 96-97 Saltar Secundario 98-111 Opcional Arco de Jugo 112-140 Saltar No es necesario para la trama central 141-151 Ver Mujina Bandits 152-156 Saltar Relleno menor 157-180 Ver Preparación del arco de Kara 181-220 Ver Kara, Kawaki, Naruto, Sasuke y Karma 221-281 Opcional Anime canon amplio, no indispensable 282-286 Opcional Historia de Sasuke 287-293 Ver Code y cierre de la primera parte

Ruta rápida para ver solo lo más importante

Si quieres una versión corta, esta es la ruta más directa:

Ver: 1

Ver: 18-24

Ver: 39

Ver: 51-66

Ver: 141-151

Ver: 157-220

Ver: 287-293

Esta ruta elimina mucho contenido secundario y te lleva directo a los momentos más importantes del anime.

Ruta equilibrada para no perder contexto

Si es tu primera vez viendo Boruto, esta ruta es mejor:

Ver: 1-15

Saltar: 16-17

Ver: 18-24

Opcional: 25-38

Ver: 39

Saltar: 40-50

Ver: 51-66

Saltar: 67-69

Opcional: 70-92

Opcional: 93-95

Saltar: 96-97

Opcional: 98-111

Saltar: 112-140

Ver: 141-151

Saltar: 152-156

Ver: 157-220

Opcional: 221-281

Opcional: 282-286

Ver: 287-293

Esta versión mantiene los arcos importantes y evita los tramos que más frenan el ritmo.

Episodios imprescindibles de Boruto

1: inicio de la historia

El episodio 1 presenta el conflicto futuro de Boruto y marca el tono de la serie. Aunque después el anime baja el ritmo, este capítulo sí conviene verlo.

18-24: Sarada Uchiha

Este bloque desarrolla a Sarada, su relación con Sakura y Sasuke, y el peso del legado Uchiha. Es importante para entender a uno de los personajes centrales.

39: Mitsuki

El episodio 39 explica el origen de Mitsuki y su vínculo con Orochimaru. Es corto, directo y necesario.

51-66: Exámenes Chunin y Momoshiki

Este es uno de los bloques más importantes. Incluye los Exámenes Chunin, el ataque de Momoshiki y momentos clave de Naruto y Sasuke.

141-151: Mujina Bandits

Este arco conecta con la trama principal y sirve como entrada hacia una etapa más seria de Boruto.

157-220: Kara y Kawaki

Este es el tramo más fuerte del anime. Presenta a Kara, Jigen, Kawaki, el Karma y varios de los combates más relevantes.

287-293: Code

Estos episodios cierran la primera parte del anime y dejan lista la historia para lo que sigue después.

Episodios opcionales que sí pueden valer la pena

Episodios Arco Cuándo verlos 25-38 Viaje escolar y graduación Si quieres conocer mejor a la nueva generación 70-92 Mitsuki Si te interesa su desarrollo 93-95 Naruto y Sasuke como padres Si quieres momentos familiares 98-111 Jugo Si no te molesta bajar el ritmo 221-281 Anime canon posterior a Isshiki Si quieres más contenido de personajes secundarios 282-286 Sasuke Retsuden Si eres fan de Sasuke y Sakura

Estos episodios no son obligatorios, pero algunos pueden mejorar la experiencia si no tienes prisa.

Diferencia entre manga canon, anime canon y relleno

Tipo Qué significa Qué hacer Manga canon Adapta el manga Ver Anime canon No viene directamente del manga, pero el anime lo integra Ver u opcional Relleno No afecta la trama principal Saltar

En Boruto, el problema es que mucho contenido no es relleno puro, sino anime canon. Por eso la mejor estrategia no es saltar todo lo que no venga del manga, sino elegir qué bloques aportan y cuáles solo alargan la serie.

¿Qué episodios saltar si solo quieres Kara y Kawaki?

Si tu objetivo es llegar rápido a Kara y Kawaki, puedes hacer esto:

Ver: 1

Ver: 18-24

Ver: 39

Ver: 51-66

Ver: 141-151

Ver: 157-220

Ver: 287-293

Con esta ruta entiendes lo esencial sin pasar por la mayoría de arcos secundarios.

¿Conviene ver el arco de Mitsuki?

El arco de Mitsuki, episodios 70-92, no es indispensable para seguir la trama principal, pero sí ayuda a entender mejor al personaje.

Si vas con prisa, puedes saltarlo.

Si te interesa el Equipo 7 completo, vale la pena verlo.

¿Conviene ver los episodios 221-281?

Los episodios 221-281 son opcionales. Tienen contenido de la nueva generación, exámenes, conflictos secundarios y arcos creados para el anime.

No son necesarios para entender Kawaki, Kara, Momoshiki o Code. Si quieres avanzar rápido, puedes saltarlos y pasar del 220 al 287.

¿La película de Boruto es necesaria?

No. La película de Boruto cubre una parte que el anime desarrolla mejor en los episodios 51-66.

Si vas a ver la serie, no necesitas ver la película para entender la historia.

¿Dónde termina el anime de Boruto?

La primera parte del anime termina en el episodio 293. Después de eso, la historia continúa en el manga con los eventos posteriores y la etapa de Two Blue Vortex.

Si solo ves anime, el episodio 293 es el punto de pausa.

Tabla final para ver Boruto sin relleno

Episodios Decisión 1-15 Ver 16-17 Saltar 18-24 Ver 25-38 Opcional 39 Ver 40-50 Saltar 51-66 Ver 67-69 Saltar 70-92 Opcional 93-95 Opcional 96-97 Saltar 98-111 Opcional 112-140 Saltar 141-151 Ver 152-156 Saltar 157-180 Ver 181-220 Ver 221-281 Opcional o saltar 282-286 Opcional 287-293 Ver

Preguntas frecuentes sobre ver Boruto sin relleno

¿Puedo saltarme el relleno de Boruto?

Sí. Puedes saltarte los episodios de relleno y varios bloques opcionales sin perder la trama principal.

¿Qué episodios de Boruto debo saltarme?

Puedes saltarte 16-17, 40-50, 67-69, 96-97, 112-140, 152-156 y 256. Si quieres una ruta más rápida, también puedes dejar fuera gran parte del 221-281.

¿Qué episodios son obligatorios?

Los más importantes son 1, 18-24, 39, 51-66, 141-151, 157-220 y 287-293.

¿El arco de Kara es obligatorio?

Sí. El arco de Kara es esencial. Debes ver desde el 157 y especialmente del 181 al 220.

¿El arco de Code se debe ver?

Sí. Los episodios 287-293 son importantes porque cierran la primera parte del anime y conectan con el futuro de la historia.

¿Boruto tiene más relleno que Naruto?

Boruto tiene mucho contenido anime canon, que no siempre es relleno puro. Por eso puede sentirse irregular: algunos episodios aportan contexto y otros solo alargan la serie.

¿Cuál es la mejor forma de ver Boruto por primera vez?

La mejor opción es la ruta equilibrada: ver los arcos importantes, saltar el relleno claro y dejar como opcionales los bloques de desarrollo secundario.

Cómo ver Boruto sin cansarte

Boruto mejora mucho cuando lo ves con orden. Si intentas ver todos los episodios sin filtrar, varios tramos pueden sentirse lentos; si saltas demasiado, pierdes parte del contexto de la nueva generación.

La mejor ruta es ver los arcos esenciales, dejar como opcionales los episodios de desarrollo y saltar el relleno claro. Así llegas a Momoshiki, Kara, Kawaki, Code y el conflicto del Karma sin perder tiempo en capítulos que no cambian la historia.