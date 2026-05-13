Ver Boruto sin relleno: qué episodios saltarte y en qué orden

Ver Boruto sin relleno es posible si separas los episodios importantes de los capítulos secundarios. La serie tiene 293 episodios en su primera parte, pero no todos son necesarios para seguir la historia central de Boruto, Sarada, Mitsuki, Naruto, Sasuke, Kawaki, Kara, Momoshiki y el Karma.
Esta guía va directo al punto: qué episodios ver, cuáles saltarte y en qué orden hacerlo.
Lista rápida: episodios de Boruto que puedes saltarte
|Tipo
|Episodios
|Relleno claro
|16-17
|Misiones menores
|40-50
|Episodios ligeros de Cho-Cho
|67-69
|Historias secundarias
|96-97
|Tramo prescindible
|112-140
|Relleno menor
|152-156
|Episodio suelto
|256
Si quieres ir más rápido y enfocarte casi solo en la historia principal, también puedes dejar como opcionales los episodios 25-38, 70-92, 93-95, 98-111, 221-281 y 282-286.
Orden recomendado para ver Boruto sin relleno
|Episodios
|Qué hacer
|Motivo
|1-15
|Ver
|Presenta a Boruto y la nueva generación
|16-17
|Saltar
|Relleno ligero
|18-24
|Ver
|Arco de Sarada y la familia Uchiha
|25-38
|Opcional
|Desarrollo de la academia y equipos
|39
|Ver
|Episodio clave de Mitsuki
|40-50
|Saltar
|Misiones menores
|51-66
|Ver
|Exámenes Chunin y Momoshiki
|67-69
|Saltar
|Episodios cómicos
|70-92
|Opcional
|Arco de Mitsuki
|93-95
|Opcional
|Episodios familiares de Naruto y Sasuke
|96-97
|Saltar
|Secundario
|98-111
|Opcional
|Arco de Jugo
|112-140
|Saltar
|No es necesario para la trama central
|141-151
|Ver
|Mujina Bandits
|152-156
|Saltar
|Relleno menor
|157-180
|Ver
|Preparación del arco de Kara
|181-220
|Ver
|Kara, Kawaki, Naruto, Sasuke y Karma
|221-281
|Opcional
|Anime canon amplio, no indispensable
|282-286
|Opcional
|Historia de Sasuke
|287-293
|Ver
|Code y cierre de la primera parte
Ruta rápida para ver solo lo más importante
Si quieres una versión corta, esta es la ruta más directa:
Ver: 1
Ver: 18-24
Ver: 39
Ver: 51-66
Ver: 141-151
Ver: 157-220
Ver: 287-293
Esta ruta elimina mucho contenido secundario y te lleva directo a los momentos más importantes del anime.
Ruta equilibrada para no perder contexto
Si es tu primera vez viendo Boruto, esta ruta es mejor:
Ver: 1-15
Saltar: 16-17
Ver: 18-24
Opcional: 25-38
Ver: 39
Saltar: 40-50
Ver: 51-66
Saltar: 67-69
Opcional: 70-92
Opcional: 93-95
Saltar: 96-97
Opcional: 98-111
Saltar: 112-140
Ver: 141-151
Saltar: 152-156
Ver: 157-220
Opcional: 221-281
Opcional: 282-286
Ver: 287-293
Esta versión mantiene los arcos importantes y evita los tramos que más frenan el ritmo.
Episodios imprescindibles de Boruto
1: inicio de la historia
El episodio 1 presenta el conflicto futuro de Boruto y marca el tono de la serie. Aunque después el anime baja el ritmo, este capítulo sí conviene verlo.
18-24: Sarada Uchiha
Este bloque desarrolla a Sarada, su relación con Sakura y Sasuke, y el peso del legado Uchiha. Es importante para entender a uno de los personajes centrales.
39: Mitsuki
El episodio 39 explica el origen de Mitsuki y su vínculo con Orochimaru. Es corto, directo y necesario.
51-66: Exámenes Chunin y Momoshiki
Este es uno de los bloques más importantes. Incluye los Exámenes Chunin, el ataque de Momoshiki y momentos clave de Naruto y Sasuke.
141-151: Mujina Bandits
Este arco conecta con la trama principal y sirve como entrada hacia una etapa más seria de Boruto.
157-220: Kara y Kawaki
Este es el tramo más fuerte del anime. Presenta a Kara, Jigen, Kawaki, el Karma y varios de los combates más relevantes.
287-293: Code
Estos episodios cierran la primera parte del anime y dejan lista la historia para lo que sigue después.
Episodios opcionales que sí pueden valer la pena
|Episodios
|Arco
|Cuándo verlos
|25-38
|Viaje escolar y graduación
|Si quieres conocer mejor a la nueva generación
|70-92
|Mitsuki
|Si te interesa su desarrollo
|93-95
|Naruto y Sasuke como padres
|Si quieres momentos familiares
|98-111
|Jugo
|Si no te molesta bajar el ritmo
|221-281
|Anime canon posterior a Isshiki
|Si quieres más contenido de personajes secundarios
|282-286
|Sasuke Retsuden
|Si eres fan de Sasuke y Sakura
Estos episodios no son obligatorios, pero algunos pueden mejorar la experiencia si no tienes prisa.
Diferencia entre manga canon, anime canon y relleno
|Tipo
|Qué significa
|Qué hacer
|Manga canon
|Adapta el manga
|Ver
|Anime canon
|No viene directamente del manga, pero el anime lo integra
|Ver u opcional
|Relleno
|No afecta la trama principal
|Saltar
En Boruto, el problema es que mucho contenido no es relleno puro, sino anime canon. Por eso la mejor estrategia no es saltar todo lo que no venga del manga, sino elegir qué bloques aportan y cuáles solo alargan la serie.
¿Qué episodios saltar si solo quieres Kara y Kawaki?
Si tu objetivo es llegar rápido a Kara y Kawaki, puedes hacer esto:
Ver: 1
Ver: 18-24
Ver: 39
Ver: 51-66
Ver: 141-151
Ver: 157-220
Ver: 287-293
Con esta ruta entiendes lo esencial sin pasar por la mayoría de arcos secundarios.
¿Conviene ver el arco de Mitsuki?
El arco de Mitsuki, episodios 70-92, no es indispensable para seguir la trama principal, pero sí ayuda a entender mejor al personaje.
Si vas con prisa, puedes saltarlo.
Si te interesa el Equipo 7 completo, vale la pena verlo.
¿Conviene ver los episodios 221-281?
Los episodios 221-281 son opcionales. Tienen contenido de la nueva generación, exámenes, conflictos secundarios y arcos creados para el anime.
No son necesarios para entender Kawaki, Kara, Momoshiki o Code. Si quieres avanzar rápido, puedes saltarlos y pasar del 220 al 287.
¿La película de Boruto es necesaria?
No. La película de Boruto cubre una parte que el anime desarrolla mejor en los episodios 51-66.
Si vas a ver la serie, no necesitas ver la película para entender la historia.
¿Dónde termina el anime de Boruto?
La primera parte del anime termina en el episodio 293. Después de eso, la historia continúa en el manga con los eventos posteriores y la etapa de Two Blue Vortex.
Si solo ves anime, el episodio 293 es el punto de pausa.
Tabla final para ver Boruto sin relleno
|Episodios
|Decisión
|1-15
|Ver
|16-17
|Saltar
|18-24
|Ver
|25-38
|Opcional
|39
|Ver
|40-50
|Saltar
|51-66
|Ver
|67-69
|Saltar
|70-92
|Opcional
|93-95
|Opcional
|96-97
|Saltar
|98-111
|Opcional
|112-140
|Saltar
|141-151
|Ver
|152-156
|Saltar
|157-180
|Ver
|181-220
|Ver
|221-281
|Opcional o saltar
|282-286
|Opcional
|287-293
|Ver
Preguntas frecuentes sobre ver Boruto sin relleno
¿Puedo saltarme el relleno de Boruto?
Sí. Puedes saltarte los episodios de relleno y varios bloques opcionales sin perder la trama principal.
¿Qué episodios de Boruto debo saltarme?
Puedes saltarte 16-17, 40-50, 67-69, 96-97, 112-140, 152-156 y 256. Si quieres una ruta más rápida, también puedes dejar fuera gran parte del 221-281.
¿Qué episodios son obligatorios?
Los más importantes son 1, 18-24, 39, 51-66, 141-151, 157-220 y 287-293.
¿El arco de Kara es obligatorio?
Sí. El arco de Kara es esencial. Debes ver desde el 157 y especialmente del 181 al 220.
¿El arco de Code se debe ver?
Sí. Los episodios 287-293 son importantes porque cierran la primera parte del anime y conectan con el futuro de la historia.
¿Boruto tiene más relleno que Naruto?
Boruto tiene mucho contenido anime canon, que no siempre es relleno puro. Por eso puede sentirse irregular: algunos episodios aportan contexto y otros solo alargan la serie.
¿Cuál es la mejor forma de ver Boruto por primera vez?
La mejor opción es la ruta equilibrada: ver los arcos importantes, saltar el relleno claro y dejar como opcionales los bloques de desarrollo secundario.
Cómo ver Boruto sin cansarte
Boruto mejora mucho cuando lo ves con orden. Si intentas ver todos los episodios sin filtrar, varios tramos pueden sentirse lentos; si saltas demasiado, pierdes parte del contexto de la nueva generación.
La mejor ruta es ver los arcos esenciales, dejar como opcionales los episodios de desarrollo y saltar el relleno claro. Así llegas a Momoshiki, Kara, Kawaki, Code y el conflicto del Karma sin perder tiempo en capítulos que no cambian la historia.