A un año de las lluvias que devastaron numerosas comunidades de Hidalgo en octubre de 2025, solo 45 de las 213 obras de reconstrucción programadas han sido concluidas. La cifra representa el 21.1 % del total, aunque el gobierno estatal reporta un avance físico general del 58 %. La diferencia refleja que una parte considerable de los trabajos continúa en ejecución, contratación o validación, mientras habitantes de las regiones afectadas siguen a la espera de la recuperación definitiva de caminos y puentes.

El balance fue presentado el lunes 19 de octubre de 2026 por Alejandro Sánchez García, titular de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de Hidalgo.

De acuerdo con el desglose de los 213 proyectos difundido tras la comparecencia, 45 obras están terminadas, 82 se encuentran en ejecución, 55 siguen en proceso de contratación y 31 permanecen en etapa de validación.

La inversión global prevista asciende a 2 mil 164 millones de pesos, destinados a reparar los daños ocasionados por las precipitaciones extraordinarias de 2025.

El principal desafío ya no es únicamente recuperar las conexiones interrumpidas durante la emergencia, sino garantizar que las comunidades cuenten con infraestructura reconstruida y preparada para futuros fenómenos meteorológicos.

¿Cuántas obras de reconstrucción están terminadas en Hidalgo?

El programa presentado por la SIPDUS contempla 213 intervenciones para atender las afectaciones de la vaguada monzónica de octubre de 2025.

Según el desglose general comunicado durante la comparecencia, su situación es la siguiente:

Estado de las obras Número de proyectos Inversión reportada Concluidas 45 491 millones de pesos En ejecución 82 868 millones de pesos En proceso de contratación 55 454 millones de pesos En etapa de validación 31 348 millones de pesos Total 213 2 mil 164 millones de pesos

Las cantidades por etapa están redondeadas y corresponden al desglose general difundido tras la presentación.

El balance indica que 168 proyectos todavía no han sido concluidos.

De ellos, 82 ya se encuentran en ejecución, mientras que 86 permanecen en fases previas a la realización de los trabajos.

Esta distinción es relevante porque una obra contratada o en validación no necesariamente ha comenzado a construirse.

Además, la información oficial del Congreso recoge otro desglose mencionado durante las preguntas de los diputados, con cifras diferentes para algunas etapas e inversiones. Por ello, los datos no permiten establecer una distribución definitiva sin una conciliación detallada de los reportes administrativos.

Lo que sí coincide en la información difundida es la existencia de 45 obras concluidas.

Por qué el gobierno reporta un avance del 58 % si solo ha terminado el 21 %

La diferencia entre ambos porcentajes puede provocar confusión.

El 58 % de avance físico es el indicador general comunicado por la dependencia sobre el progreso de los trabajos de reconstrucción.

El 21.1 % de obras concluidas, en cambio, representa la proporción de proyectos que ya han terminado respecto de las 213 intervenciones programadas.

No son indicadores equivalentes.

Una carretera puede registrar un avance considerable y continuar sin estar terminada. Lo mismo sucede con un puente cuyos trabajos de cimentación o estructura siguen en desarrollo.

Por tanto, el porcentaje de avance físico puede aumentar aunque el número de obras formalmente concluidas permanezca igual.

Sin embargo, el 58 % tampoco significa que el 58 % de las comunidades afectadas haya recuperado completamente sus servicios.

Para conocer ese dato sería necesario identificar qué obras están en funcionamiento, qué localidades benefician y cuáles continúan utilizando soluciones provisionales.

La finalización administrativa de los proyectos y la recuperación efectiva de los servicios son dos aspectos que deben evaluarse por separado.

Las lluvias de 2025 dañaron 50 puentes y dejaron comunidades incomunicadas

La vaguada monzónica de octubre de 2025 provocó daños importantes en la infraestructura de diversas regiones de Hidalgo.

Durante su comparecencia, Sánchez García informó que 50 puentes resultaron afectados, de los cuales 48 corresponden a infraestructura estatal y dos a infraestructura federal.

Las lluvias también provocaron deslaves, daños en caminos y problemas de comunicación terrestre, especialmente en localidades donde las carreteras son esenciales para acceder a servicios básicos.

El gobierno estatal aseguró que, durante la atención inmediata de la emergencia, desplegó 451 unidades de maquinaria para retirar aproximadamente 615 mil metros cúbicos de material.

Esas labores contribuyeron a restablecer la comunicación con 236 comunidades afectadas.

No obstante, retirar escombros y habilitar nuevamente el paso no equivale a reconstruir definitivamente una carretera o un puente.

Las reparaciones provisionales pueden permitir la circulación mientras se desarrollan proyectos más complejos, pero también mantienen la necesidad de intervenciones permanentes.

Esta situación ha generado preocupación entre representantes de las regiones de la Sierra, la Huasteca y el Valle del Mezquital.

Familias de la Sierra y la Huasteca siguen esperando caminos y puentes definitivos

Durante la comparecencia, legisladores cuestionaron al titular de Infraestructura por los trabajos que todavía están pendientes un año después de las lluvias.

Uno de los señalamientos se centró en las familias que continúan utilizando pasos provisionales mientras esperan la reconstrucción definitiva de sus vías de comunicación.

La preocupación afecta especialmente a comunidades rurales, donde la interrupción de una carretera puede obligar a realizar recorridos más largos para llegar a escuelas, centros de salud o lugares de trabajo.

También puede dificultar el transporte de productos agrícolas y mercancías.

Estas consecuencias explican por qué la recuperación de caminos y puentes es un asunto social, además de una cuestión de infraestructura pública.

La SIPDUS sostiene que los trabajos no se han detenido desde la emergencia.

Sin embargo, el número de proyectos pendientes muestra que la recuperación definitiva continúa siendo una tarea abierta.

Los puentes de Xochiatipan y Huautla, entre las reconstrucciones pendientes

Los diputados solicitaron información específica sobre los puentes afectados en Xochiatipan y Huautla, dos municipios donde la conectividad carretera tiene especial importancia para las comunidades.

El secretario informó sobre las inversiones previstas para distintas estructuras.

Infraestructura Inversión informada Puente de Huautla 90 millones de pesos Puentes Garcés principal y auxiliar 97 millones de pesos Puente Garcés estatal 45 millones de pesos

De acuerdo con lo expuesto ante el Congreso, los trabajos correspondientes cuentan con contratación, aunque algunas intervenciones todavía se encuentran en fase de estudios.

La información disponible no permite establecer una fecha definitiva de entrega para cada una de estas estructuras.

Por ello, no puede considerarse que los puentes estén reconstruidos únicamente porque exista una partida presupuestaria o un contrato.

Para las comunidades afectadas, el dato decisivo será cuándo podrán utilizar nuevamente las conexiones de manera segura y permanente.

La reconstrucción busca preparar los puentes ante lluvias más intensas

Una de las cuestiones planteadas durante la comparecencia fue la necesidad de evitar que las nuevas estructuras vuelvan a resultar dañadas por futuras precipitaciones extraordinarias.

Sánchez García explicó que los nuevos puentes se diseñarán considerando escenarios hidrológicos de hasta mil años de periodo de retorno, frente a los 500 años utilizados anteriormente.

Esta expresión técnica no significa que una inundación ocurra exactamente una vez cada mil años.

El periodo de retorno describe una estimación estadística de la probabilidad anual de que se alcance o supere una determinada magnitud de fenómeno.

Utilizar escenarios de diseño más exigentes puede ayudar a mejorar la resistencia de una infraestructura ante crecidas extraordinarias.

Sin embargo, ningún diseño elimina por completo el riesgo.

La seguridad también depende del mantenimiento, de las condiciones del terreno, de los cauces y de la calidad de la construcción.

El desafío será combinar la recuperación de las vías dañadas con soluciones que reduzcan su vulnerabilidad.

Cuánto dinero se ha destinado a reconstruir Hidalgo

La inversión anunciada para las 213 obras asciende a 2 mil 164 millones de pesos.

Durante la comparecencia también se abordaron diferencias entre los montos comunicados por distintas dependencias estatales.

El secretario explicó que la cifra de 2 mil 400 millones de pesos mencionada previamente para infraestructura comprendía partidas adicionales relacionadas con obras educativas y sistemas de agua potable reportados por los municipios.

Esta diferencia de alcance presupuestario es relevante para interpretar las cifras.

No todo recurso anunciado para atender los daños de la emergencia corresponde necesariamente al mismo programa de reconstrucción de caminos y puentes.

Tampoco debe confundirse una inversión presupuestada con dinero efectivamente pagado o con una obra entregada.

Para evaluar el resultado de los recursos públicos es necesario conocer cuánto se ha contratado, cuánto se ha ejercido y qué intervenciones están disponibles para su uso.

Qué falta para recuperar completamente las zonas afectadas

El balance presentado ante el Congreso permite identificar varias tareas pendientes.

La primera es concluir los proyectos que ya están en construcción.

La segunda consiste en avanzar con las obras que todavía se encuentran en contratación o validación, etapas necesarias antes de iniciar los trabajos correspondientes.

La tercera es establecer fechas verificables de entrega para las infraestructuras más importantes, especialmente aquellas que mantienen a las comunidades dependiendo de accesos temporales.

También resulta fundamental comprobar qué obras terminadas ya se encuentran en servicio y qué localidades se han beneficiado directamente.

Un reporte general de avance ofrece información sobre el desarrollo del programa, pero no sustituye un calendario detallado por municipio y proyecto.

Por ahora, los datos presentados no permiten establecer cuándo quedarán concluidas las 213 intervenciones.

Un año después de las lluvias, la reconstrucción sigue siendo una deuda pendiente

El gobierno de Hidalgo sostiene que la recuperación de las zonas afectadas avanza y reporta un progreso físico del 58 %. Las cifras también muestran que 45 de las 213 obras programadas están concluidas, mientras las restantes continúan en diferentes etapas administrativas y de construcción.

El esfuerzo desplegado durante la emergencia permitió restablecer conexiones con numerosas localidades. Ahora, la atención se concentra en sustituir las soluciones temporales por infraestructura definitiva.

Para las familias afectadas, el éxito de la reconstrucción no dependerá únicamente del porcentaje de avance anunciado o del presupuesto asignado. Se medirá por la posibilidad de volver a transitar caminos y puentes seguros, llegar a sus escuelas y centros de salud y recuperar la normalidad después de las lluvias que alteraron su vida hace un año.