El corredor industrial y de servicios del centro del país, con polos económicos muy dinámicos en Hidalgo y estados vecinos, crece de forma constante y demanda atraer talento altamente calificado para mantener la competitividad regional.

Sin embargo, muchas organizaciones dedican importantes recursos económicos y esfuerzos comerciales a la captación de los candidatos ideales, pero descuidan por completo la primera fase de acogida, convirtiendo los primeros días del colaborador en una jornada burocrática, fría y estresante. Este desajuste operativo desata una crisis silenciosa que golpea la productividad en plantas, centros de distribución y oficinas corporativas, evidenciando que atraer personal es sólo el primer paso de un desafío estratégico mucho mayor.

La brecha de satisfacción y la temprana renuncia

La brecha en la recepción del personal queda clara al revisar las cifras del informe Work in Progress de Buk México, ya que tan sólo el 40% de los colaboradores fuera de la área de recursos humanos se declara satisfecho con su proceso de integración, frente al 59% que reportan los profesionales de gestión humana.

Esta brecha de percepción alimenta directamente la rotación temprana de personal, pues los datos del Benchmark de Indicadores de Buk revelan que el 31% de las nuevas contrataciones en las organizaciones termina renunciando antes de cumplir su primer año laboral, generando altos costos económicos de recontratación, pérdida de capital intelectual y una baja notable en la productividad de los equipos de trabajo.

Por otro lado, el Estudio de Felicidad Organizacional de Buk, muestra que la satisfacción laboral alcanza su punto máximo durante el primer ciclo dentro de la empresa, pero decae progresivamente a partir del segundo año. En México, específicamente, la felicidad de los colaboradores jóvenes pertenecientes a la Generación Z, pasa de un 82% inicial a un rango de entre 70% y 72% conforme avanza su antigüedad, si no existen rutas claras de acompañamiento y desarrollo.

A esto se suma un profundo reto cultural, ya que sólo el 6% de las empresas del país tiene un enfoque formal de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) integrado dentro de sus programas de bienvenida inicial.

Tecnología y automatización para blindar la experiencia del colaborador

Ante este panorama desafiante, la digitalización de los procesos se perfila como una palanca indispensable. Hoy día, sólo el 35% de las empresas en México tiene un software especializado integral de recursos humanos, mientras que un 45% usa herramientas aisladas y un 18% aún trabaja con procesos 100% manuales.

Con un sistema de onboarding automatizado usted puede hacer la recolección de documentos, la firma de contratos y la entrega de políticas corporativas de forma eficiente, a través de un expediente digital del empleado ágil, seguro y accesible desde cualquier dispositivo autorizado.

Esta transformación tecnológica libera hasta un 40% del tiempo operativo del equipo de recursos humanos, lo que permite a los líderes de planta y operaciones enfocar sus esfuerzos en la mentoría cercana, la capacitación técnica y la integración cultural del nuevo talento.

Optimizar la contratación e integración del personal a través de un software de recursos humanos en México, no solo atenúa la rotación de los primeros meses, sino que consolida una marca empleadora atractiva, capaz de retener con éxito el capital humano que impulsa el desarrollo industrial de Hidalgo y de todo el centro del país.