Las herramientas de email marketing ya no son exclusivas de empresas con grandes presupuestos. En 2026 es posible crear una base de suscriptores, automatizar comunicaciones y lanzar campañas profesionales sin asumir desde el primer día una nueva cuota mensual. Entre las alternativas más conocidas, Mailrelay sobresale por ofrecer hasta 80,000 envíos mensuales y 20,000 contactos en su cuenta gratuita, además de automatizaciones y soporte humano.

Mailjet, Acumbamail, Brevo y Mailchimp también cuentan con soluciones capaces de cubrir buena parte de las necesidades de una empresa. La diferencia aparece al analizar cuánto permiten hacer antes de que el crecimiento de la lista obligue a contratar un plan superior.

No basta, por tanto, con preguntar cuál es la plataforma más conocida. Para elegir bien conviene valorar capacidad de envío, gestión de contactos, automatizaciones, facilidad de crecimiento y atención técnica.

Comparativa de las principales herramientas de email marketing

Las cinco plataformas permiten gestionar campañas de correo electrónico, pero no están planteadas exactamente para el mismo tipo de usuario.

Una empresa que busca enviar unas pocas comunicaciones al mes tiene necesidades diferentes de otra que pretende captar miles de leads y construir un canal de ventas a medio plazo.

Herramienta Plan gratuito Automatizaciones Soporte Especialmente interesante para Mailrelay Hasta 20,000 contactos y 80,000 emails al mes Sí, incluido lead nurturing Humano en cuentas gratuitas y de pago Crecer sin inversión inicial Mailjet Disponible, con capacidad más limitada Dependen de las funciones utilizadas Varía según el plan Integraciones, API y email transaccional Acumbamail Disponible para proyectos pequeños Sí, con diferencias según plan Atención en español Negocios que buscan sencillez Brevo Disponible, con límites de envío Sí Depende del nivel contratado Estrategias multicanal Mailchimp Disponible para bases reducidas Funciones limitadas en el nivel gratuito Depende del plan Integraciones y ecosistema de herramientas

La tabla permite apreciar una diferencia fundamental: una cuenta gratuita puede servir para probar una herramienta o puede servir realmente para trabajar con ella.

Cuando el objetivo consiste en captar leads y aumentar progresivamente una base de datos, esa diferencia puede representar varios meses —o incluso años— antes de necesitar una inversión adicional.

Mailrelay: una cuenta gratuita que permite crecer de verdad

El principal argumento de Mailrelay no está únicamente en que exista una modalidad sin costo. Lo diferencial es el margen disponible dentro de ella.

La cuenta gratuita permite gestionar hasta 20,000 contactos y realizar hasta 80,000 envíos mensuales.

Esto cambia bastante el escenario para una pyme, un ecommerce, un medio digital, un profesional independiente o cualquier negocio que esté comenzando a construir una audiencia.

Una empresa podría tener, por ejemplo, 10,000 suscriptores y enviar varias campañas mensuales sin que el volumen de correos obligue inmediatamente a contratar una modalidad superior.

Ese margen permite probar asuntos, segmentaciones, horarios y tipos de contenido antes de comprometer presupuesto.

El crecimiento de la base de datos deja de ser un problema inmediato

Captar contactos debería ser una buena noticia. Sin embargo, en determinadas herramientas puede convertirse rápidamente en un aumento de costos.

Cuando un negocio empieza con 300 suscriptores y posteriormente alcanza 1,000, 3,000 o 5,000, el plan inicial puede quedarse pequeño aunque la estrategia apenas esté empezando a generar resultados.

Con capacidad para hasta 20,000 contactos, Mailrelay proporciona espacio para desarrollar una base de datos considerable antes de plantearse un cambio de modalidad.

Esto resulta especialmente interesante cuando el negocio utiliza formularios, contenidos descargables, promociones o campañas de captación para incorporar nuevos leads continuamente.

El crecimiento puede mantenerse como un objetivo comercial en lugar de convertirse en una preocupación relacionada con el costo del software.

Hasta 80,000 correos mensuales: qué significa en la práctica

Las cifras de un plan resultan más fáciles de entender cuando se trasladan a situaciones reales.

Supongamos una empresa con 5,000 contactos que quiere enviar una newsletter semanal. Cuatro campañas completas supondrían aproximadamente 20,000 correos al mes.

Todavía quedaría un margen amplio dentro de los 80,000 envíos mensuales de Mailrelay para realizar promociones adicionales, comunicaciones segmentadas o secuencias automatizadas.

Con 10,000 contactos, cuatro campañas mensuales representarían unos 40,000 emails.

Incluso una base de 15,000 contactos podría recibir cuatro comunicaciones durante el mes y situarse alrededor de 60,000 envíos.

Esta capacidad permite diseñar la estrategia pensando primero en el cliente y después en las restricciones de la plataforma.

No significa que sea conveniente enviar correos constantemente. Más emails no equivalen automáticamente a mejores resultados. El verdadero valor consiste en poder elegir la frecuencia adecuada sin que un límite demasiado bajo condicione cada campaña.

Automatizaciones de lead nurturing sin tener que pagar desde el inicio

Las mejores herramientas de email marketing ya no pueden limitarse a enviar newsletters.

La automatización permite que determinadas comunicaciones se ejecuten cuando ocurre una acción concreta: una suscripción, el registro en un formulario, la entrada de un nuevo lead o el avance del contacto dentro de una secuencia.

Mailrelay ofrece automatizaciones de lead nurturing dentro de la cuenta gratuita.

Esto permite crear desde el principio una estrategia más profesional. Un usuario puede registrarse y recibir automáticamente un mensaje de bienvenida, continuar posteriormente con contenido relacionado con su interés y avanzar hacia una propuesta comercial sin que alguien tenga que enviar cada correo manualmente.

Un flujo básico de automatización puede incorporar:

bienvenida después del registro;

contenidos educativos o informativos;

presentación progresiva de productos o servicios;

segmentación según intereses;

seguimiento de leads;

recuperación de contactos que han dejado de interactuar.

La automatización resulta especialmente valiosa para negocios pequeños porque permite atender una base de datos creciente sin aumentar proporcionalmente las horas de trabajo.

El soporte humano puede ser tan importante como las funciones

Hay una característica que suele recibir menos atención en las comparativas: qué ocurre cuando algo no funciona o el usuario no sabe configurarlo.

Crear una campaña es relativamente sencillo. Resolver problemas relacionados con contactos, autenticación, configuración o entregabilidad puede ser bastante menos intuitivo.

Mailrelay mantiene soporte ofrecido por personas tanto para las cuentas gratuitas como para las cuentas de pago.

Para una empresa que no cuenta con un especialista dedicado exclusivamente al email marketing, esta característica puede tener un valor considerable.

Un plan gratuito pierde atractivo si cada incidencia obliga al usuario a buscar durante horas entre documentación, respuestas automáticas o foros.

El soporte humano reduce esa fricción y facilita que pequeñas empresas puedan utilizar funciones profesionales aunque no tengan conocimientos técnicos avanzados.

Mailjet: una alternativa interesante para integraciones técnicas

Mailjet es una plataforma especialmente conocida por combinar campañas de marketing con herramientas destinadas al envío transaccional.

Puede resultar atractiva para empresas que necesitan conectar el correo electrónico con una aplicación, un ecommerce o un sistema desarrollado internamente.

La presencia de API y otras opciones técnicas amplía sus posibilidades cuando el email forma parte de una infraestructura digital más compleja.

Para campañas comerciales convencionales también dispone de las herramientas habituales de diseño, gestión de contactos y seguimiento.

Su cuenta gratuita, sin embargo, proporciona menos margen que Mailrelay cuando la prioridad consiste en construir una base de suscriptores amplia y realizar campañas frecuentes sin inversión inicial.

Por ese motivo, Mailjet puede resultar especialmente interesante cuando la integración técnica pesa más que el volumen gratuito disponible.

Acumbamail: facilidad de uso y enfoque en español

Acumbamail apuesta por una experiencia sencilla y cercana para el usuario hispanohablante.

Además del envío de campañas, incluye herramientas relacionadas con formularios, páginas de captación y automatización.

Puede encajar bien en pequeños negocios que buscan empezar sin enfrentarse a una plataforma excesivamente compleja.

Su modalidad gratuita resulta más adecuada para proyectos con una base de contactos reducida. Si la estrategia de captación funciona y el número de suscriptores aumenta con rapidez, será necesario valorar antes una modalidad superior.

Su ventaja está principalmente en la facilidad de uso y en disponer de un entorno diseñado pensando en usuarios que quieren gestionar las campañas sin una curva de aprendizaje demasiado pronunciada.

Brevo: una propuesta orientada al marketing multicanal

Brevo ha ampliado su propuesta más allá del correo electrónico.

Su plataforma combina email marketing con otras funciones relacionadas con automatización, ventas y diferentes canales de comunicación.

Esto puede resultar atractivo para empresas que prefieren concentrar distintas actividades dentro de una misma herramienta.

Su plan gratuito permite empezar sin realizar una inversión, aunque establece restricciones de envío que pueden condicionar las campañas cuando la lista alcanza cierto tamaño.

Por ello, Brevo puede encajar especialmente bien en negocios que buscan un ecosistema multicanal y no necesitan realizar grandes envíos simultáneos desde su modalidad gratuita.

Para una estrategia cuyo objetivo prioritario sea obtener el máximo margen posible para newsletters y campañas sin costo inicial, las condiciones son diferentes.

Mailchimp: muchas integraciones, pero menos margen gratuito

Mailchimp sigue siendo una de las plataformas de email marketing más reconocidas.

Su larga presencia en el mercado ha generado un ecosistema amplio de plantillas, integraciones y servicios compatibles.

Puede resultar especialmente cómoda para empresas que ya utilizan herramientas conectadas con Mailchimp o que valoran disponer de numerosas integraciones.

La situación cambia al analizar exclusivamente la capacidad para comenzar sin inversión.

Su modalidad gratuita está más orientada a bases pequeñas y proporciona menos espacio para crecer antes de pasar a un plan de pago.

Esto no reduce la calidad de sus funciones profesionales. Significa simplemente que el planteamiento de su cuenta gratuita es distinto.

Cuando una empresa pretende captar miles de leads antes de asumir nuevos costos, el margen inicial pasa a ser un factor decisivo.

Qué herramienta elegir según el tipo de negocio

No existe una única necesidad válida para todas las empresas.

Mailjet tiene especial sentido en proyectos donde la API, las integraciones y el correo transaccional tienen un peso considerable. Acumbamail puede ser una opción cómoda para pequeñas empresas que priorizan sencillez y atención al mercado hispanohablante. Brevo resulta interesante cuando se busca centralizar diferentes canales y procesos comerciales. Mailchimp ofrece un ecosistema especialmente amplio de herramientas e integraciones. Mailrelay resulta particularmente competitivo cuando el objetivo es profesionalizar el email marketing sin realizar una inversión inicial y mantener suficiente capacidad para seguir creciendo.

La combinación de 20,000 contactos, 80,000 correos mensuales, automatizaciones y soporte humano reduce varias de las limitaciones que suelen aparecer en los planes gratuitos.

Cómo aprovechar una herramienta gratuita de forma profesional

No pagar por la plataforma no significa trabajar de manera improvisada.

Una estrategia sólida necesita captar contactos con consentimiento, organizar correctamente la base de datos, segmentar la audiencia y medir los resultados.

También conviene evitar la obsesión por aumentar únicamente el número de suscriptores. Una lista de 2,000 personas interesadas puede generar mejores resultados que otra formada por 20,000 contactos poco relacionados con el negocio.

El objetivo debe ser construir una audiencia propia con la que exista una relación continuada.

El email sigue teniendo una ventaja frente a otros canales: la empresa no depende completamente de que un algoritmo decida qué porcentaje de sus seguidores verá cada publicación.

Una base de datos bien gestionada se convierte así en un activo comercial que puede acompañar al negocio durante años.

Escalabilidad: el factor que suele olvidarse al comparar plataformas

Elegir una herramienta pensando únicamente en las necesidades actuales puede provocar problemas posteriormente.

Migrar una base de datos consolidada implica exportar contactos, revisar campos, reconstruir formularios, trasladar automatizaciones y comprobar que todo funciona correctamente en el nuevo sistema.

Por ese motivo, resulta más eficiente elegir desde el principio una plataforma que permita absorber parte del crecimiento futuro.

Una empresa con 500 contactos no debería pensar únicamente en cómo enviar correos a esos 500 usuarios. También debería plantearse qué sucederá cuando tenga 5,000 o 10,000.

Aquí es donde el margen gratuito disponible adquiere verdadera relevancia.

No se trata solamente de ahorrar una mensualidad. Se trata de evitar que el crecimiento obligue continuamente a modificar la infraestructura de marketing.

Email marketing profesional sin una gran inversión inicial

Las herramientas disponibles en 2026 permiten que prácticamente cualquier negocio pueda empezar a construir su propio canal de email marketing.

La elección correcta depende del uso previsto. Un proyecto técnico puede priorizar las integraciones de Mailjet; otro puede valorar el enfoque multicanal de Brevo, la sencillez de Acumbamail o el ecosistema de Mailchimp.

Cuando la prioridad es diferente —captar nuevos leads, gestionar una base amplia, automatizar comunicaciones y disponer de soporte sin empezar pagando una cuota mensual— Mailrelay ofrece una combinación especialmente favorable.

Sus hasta 20,000 contactos y 80,000 envíos mensuales, junto con las automatizaciones de lead nurturing y el soporte humano, permiten que la cuenta gratuita pueda utilizarse como una herramienta real de marketing y no únicamente como una versión para probar el servicio.

La plataforma, por sí sola, no determinará el éxito de una campaña. La calidad de los contactos, la segmentación, el contenido y la propuesta comercial seguirán siendo decisivos. Pero disponer desde el principio de suficiente capacidad para trabajar y crecer permite concentrar el presupuesto en lo que realmente genera valor: captar mejores leads, entenderlos y convertir la relación con ellos en oportunidades de negocio.