EDC Outfits: ¿qué sí y qué no usar?

El Electric Daisy Carnival (EDC) es uno de los festivales de música electrónica más esperados del año, el mismo abarca una gran variedad de géneros bastante populares y que en conjunto garantizarán un ambiente divertido y muy movido.

Si has decidido vivir esta experiencia, es muy importante que te tomes el tiempo de elegir el outfit adecuado, pensando no solo en el estilo sino también en la comodidad para que disfrutes al máximo, sin preocupaciones y con total libertad para bailar toda la noche. Para hacértelo más sencillo, en este artículo te hablaremos sobre qué sí y qué no usar en tus EDC outfits, para que te veas increíble.

EDC Outfits: qué sí usar

Comencemos hablando sobre lo que sí puedes usar; aunque no hay reglas establecidas, estos consejos pueden servirte de mucho.

Ropa ligera y transpirable

Los festivales suelen ser en espacios abiertos y aun así por lo general el clima suele ser bastante caluroso. Por eso, para evitar que te sientas sofocado, lo mejor es elegir prendas hechas con materiales frescos como algodón, lino o incluso algunas opciones en malla que permitan la circulación del aire.

Wide leg jeans

Si buscas comodidad sin perder estilo, los wide leg jeans​ son una opción increíble para un festival como el EDC. Y es que este tipo de jeans, con su corte amplio y relajado, vas a tener la libertad para moverte cómodamente. Lo mejor es que son muy fáciles de combinar, puede ser con un crop tops, camisetas llamativas o incluso bodys de colores para que luzcas un outfit espectacular.

Además, en tiendas como Levi’s puedes encontrar una gran variedad de prendas tanto para hombres como para mujeres, perfectas para armar un outfit con los que podrás mostrar tu personalidad y autenticidad, pero sin sacrificar la comodidad.

Calzado cómodo

El calzado es muy importante, no solo porque es el complemento perfecto para cualquier outfit, sino porque de este elemento dependerá que puedas disfrutar como deseas del festival. Ya que vas a caminar, saltar y bailar por horas algo que sería muy difícil si tus pies no están cómodos. Por eso, en este tipo de casos lo ideal es usar zapatillas deportivas con buen soporte o botas planas.

Accesorios funcionales

Los accesorios funcionales pueden ser ese complemento que hagan que disfrutes cómodamente del festival y es que, al usar, por ejemplo, una riñonera o una mochila, podrás guardar las cosas que necesites para estar libre y sentir toda la energía del festival y para disfrutar al máximo. Por eso, dependiendo de tus preferencias y necesidades, debes pensar bien qué accesorios necesitarás.

EDC Outfits: qué no usar

Evitando los siguientes outfits o elementos del mismo podrás ahorrarte muchos inconvenientes e incomodidades.

Ropa demasiado ajustada

Aunque los EDC outfits ceñidos son una buena opción para lucir muy bien, es necesario tener en cuenta, que no siempre este tipo de ropa es cómoda, mucho menos cuando se trata de un evento en el que tendrás que estar en movimiento durante muchas horas.

De hecho, usar prendas demasiado ajustadas puede hacer que te sientas incómodo o que el roce constante con la piel te cause irritaciones. Por eso, lo mejor es elegir ropa con la que puedas moverte fácilmente y sin molestias.

Materiales pesados o sintéticos

Las telas gruesas o sintéticas son calurosas y también evitan que se evapore el sudor fácilmente. Por eso, lo más recomendable es evitar usar ropa con este tipo de materiales. En cambio, mejor elige aquellos que sean ligeros y que sean transpirables.

Accesorios voluminosos

No está nada mal querer destacar, sin embargo, para lograrlo no necesariamente tienes que usar accesorios muy grandes o pesados, porque estos podrían terminar siendo una completa molestia o hacer que te agotes mucho más rápido.

Si sigues estos consejos, seguro vas a poder armar el outfit perfecto para disfrutar del EDC mientras luces del mejor estilo, pero sin dejar de lado la comodidad.