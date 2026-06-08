Las 10 mejores playas nudistas de México y dónde están

Las playas nudistas de México no son tan numerosas como muchos imaginan, pero sí existen espacios donde el naturismo se vive con respeto, libertad y contacto directo con la naturaleza. La más famosa es Zipolite, en Oaxaca, considerada la única playa pública nudista oficialmente reconocida del país. A partir de ahí, el mapa se vuelve más variado: calas apartadas, zonas toleradas, playas de ambiente relajado y resorts privados donde la ropa es opcional.

La clave está en no confundir todos los lugares. No es lo mismo una playa oficialmente nudista que una playa solitaria donde algunas personas practican nudismo de forma discreta. Tampoco es igual una zona pública que un resort privado solo para adultos. Por eso esta guía reúne las mejores opciones, explica dónde están, qué tipo de experiencia ofrecen y qué debes tomar en cuenta antes de ir.

Qué debes saber antes de buscar playas nudistas en México

En México, el nudismo no funciona igual que en varios países europeos. Hay menos regulación clara, menos espacios oficiales y muchas zonas dependen de la tolerancia local, el respeto entre visitantes y las reglas específicas de cada destino.

El punto más importante es este: Zipolite, Oaxaca, es la referencia principal del nudismo público en México. Fuera de ahí, conviene hablar con cuidado de playas “nudistas”, porque muchas funcionan más bien como sitios donde el naturismo se practica en áreas concretas, con discreción o dentro de propiedades privadas.

Antes de visitar cualquiera de estas playas, toma en cuenta:

Respeta las reglas locales .

. No tomes fotos ni videos de otras personas.

No confundas nudismo con turismo sexual.

Lleva ropa para entrar a restaurantes, calles o comercios.

Pregunta si el nudismo está permitido en esa zona específica.

Evita actitudes invasivas.

Cuida tus pertenencias.

Usa protector solar.

Revisa el oleaje antes de nadar.

Mantén una conducta tranquila y respetuosa.

El naturismo se basa en libertad, pero también en límites. La experiencia solo funciona cuando todos se sienten seguros.

Tabla rápida de las mejores playas nudistas de México

Playa o zona Estado Tipo de nudismo Ideal para Zipolite Oaxaca Oficial / público Primera experiencia nudista Playa del Amor Oaxaca Tolerado / ambiente libre Calas pequeñas y privacidad Zona Shambhala en Zipolite Oaxaca Nudismo reconocido en zona específica Ambiente bohemio y naturista Playa Sonrisa Quintana Roo Privado / clothing optional Parejas y descanso total Hidden Beach Resort Quintana Roo Resort naturista privado Experiencia de lujo solo adultos Playa Secreto Quintana Roo Tolerado en zonas apartadas Tranquilidad y privacidad Playa Mezcalitos Cozumel, Quintana Roo Tolerado con discreción Naturaleza y baja afluencia Playa Santa Fe Tulum, Quintana Roo Tolerado en áreas tranquilas Ambiente relajado Bahía de Matanchén Nayarit Tolerado en zonas solitarias Escapada tranquila Xcacel-Xcacelito Quintana Roo No oficial, solo zonas aisladas y con máximo respeto Naturaleza y silencio

Esta tabla no significa que todas sean playas nudistas oficiales. Sirve para distinguir entre espacios oficiales, tolerados y privados.

1. Zipolite, Oaxaca

Zipolite es la playa nudista más famosa de México y la opción más clara para quien busca una experiencia naturista sin tanta incertidumbre. Se encuentra en la costa de Oaxaca, en el municipio de San Pedro Pochutla, cerca de Puerto Ángel, Mazunte y San Agustinillo.

Su ambiente es bohemio, relajado, diverso y muy abierto. Hay viajeros nacionales, extranjeros, comunidad LGBT+, personas que practican nudismo completo, visitantes que solo hacen topless y turistas que prefieren quedarse con traje de baño. Nadie está obligado a desnudarse.

Por qué vale la pena

Zipolite destaca porque ofrece una experiencia naturista con mayor normalidad que otros destinos mexicanos. No se siente como algo clandestino ni raro. La playa, los hospedajes y parte del ambiente local están acostumbrados a recibir visitantes interesados en el nudismo.

También es una playa con personalidad propia: arena dorada, atardeceres intensos, restaurantes frente al mar, bares, alojamientos sencillos y opciones más cómodas.

Qué debes saber antes de ir

El oleaje puede ser fuerte, así que conviene nadar con mucha precaución. Zipolite es mejor para caminar, tomar el sol, descansar y socializar que para nadar sin cuidado.

También es importante recordar que el nudismo no se debe extender a cualquier espacio del pueblo. En playa puede estar permitido o tolerado según la zona, pero en calles, tiendas y restaurantes debes cubrirte.

2. Playa del Amor, Oaxaca

Playa del Amor está en Zipolite y es una pequeña cala rodeada de rocas, con ambiente más íntimo que la playa principal. Se llega caminando desde un extremo de Zipolite, por una zona elevada y con vistas al mar.

Es una de las zonas más asociadas al nudismo dentro del destino. Su tamaño reducido y su ubicación algo separada hacen que muchas personas la elijan para una experiencia más discreta.

Por qué vale la pena

Playa del Amor tiene un ambiente más recogido. No es una playa enorme ni llena de servicios, pero justo por eso resulta atractiva para quienes prefieren menos movimiento.

Es una buena opción si Zipolite se siente demasiado abierta o transitada. Aquí la experiencia suele ser más tranquila, aunque depende mucho del día, la temporada y la cantidad de visitantes.

Qué debes saber antes de ir

Lleva agua, sandalias cómodas y lo necesario para estar un rato, porque no tiene la misma infraestructura que la playa principal. También conviene llegar de día y salir antes de que oscurezca si no conoces bien el camino.

3. Zona Shambhala en Zipolite, Oaxaca

La zona Shambhala es una de las áreas más reconocidas dentro de Zipolite para quienes buscan un ambiente naturista. Está asociada a una parte específica de la playa y a hospedajes con tradición bohemia.

No debe confundirse con una playa distinta en sentido estricto, sino con una zona dentro del entorno de Zipolite donde el nudismo ha tenido presencia y mayor aceptación.

Por qué vale la pena

Es ideal para quien quiere vivir Zipolite desde su lado más clásico: ambiente libre, mochilero, relajado y con una conexión fuerte entre playa, descanso y naturaleza.

También puede ser buena opción para quienes buscan hospedarse cerca de una zona donde el naturismo sea más habitual.

Qué debes saber antes de ir

Revisa siempre las reglas actuales del alojamiento y de la zona. Aunque Zipolite sea el gran referente nudista del país, las normas pueden cambiar y no todo espacio privado permite entrar sin ropa.

4. Playa Sonrisa, Xcalak, Quintana Roo

Playa Sonrisa se encuentra en Xcalak, al sur de Quintana Roo, cerca de la frontera con Belice. No es una playa pública nudista en el sentido tradicional, sino un resort privado clothing optional, pensado para adultos que buscan una experiencia naturista tranquila.

Su ubicación es mucho más remota que la Riviera Maya más turística. Eso la convierte en una opción atractiva para quienes quieren desconectar de verdad.

Por qué vale la pena

Playa Sonrisa es ideal para parejas o viajeros adultos que buscan un entorno relajado, sin grandes multitudes y con reglas claras. Al ser un espacio privado, la experiencia suele ser más controlada y respetuosa.

El ambiente está más orientado al descanso, al mar Caribe, al silencio y al contacto con la naturaleza que a la fiesta.

Qué debes saber antes de ir

No es un destino para llegar improvisando. Conviene reservar, revisar políticas del resort y entender que “clothing optional” significa que cada persona decide cuánta ropa llevar, siempre dentro de las reglas del lugar.

5. Hidden Beach Resort, Riviera Maya

Hidden Beach Resort está en la Riviera Maya y es uno de los espacios naturistas privados más conocidos de México. Se trata de un resort solo para adultos, de tipo au naturel, con playa privada y servicios de hotel de alta gama.

No es una playa pública ni una cala escondida a la que se pueda entrar libremente. Es una experiencia privada, organizada y enfocada al turismo adulto.

Por qué vale la pena

Es una opción para quienes quieren practicar naturismo en un entorno cómodo, seguro y con servicios completos: hospedaje, alberca, restaurante, playa privada y reglas claras.

Puede ser adecuada para personas que sienten curiosidad por el naturismo, pero prefieren no hacerlo en una playa pública abierta.

Qué debes saber antes de ir

El precio suele ser mucho más alto que en una playa pública. También es importante revisar normas de comportamiento, política de fotos, áreas permitidas y requisitos de reserva.

6. Playa Secreto, Riviera Maya

Playa Secreto se ubica en Quintana Roo, en la Riviera Maya. Es una playa de arena clara y ambiente mucho más tranquilo que otros puntos turísticos de la zona. No es una playa nudista oficial, pero se menciona con frecuencia como un lugar donde algunas personas practican nudismo en áreas apartadas.

Su atractivo está en la privacidad relativa y en que no suele tener el mismo nivel de saturación que otras playas más populares.

Por qué vale la pena

Es una opción para quienes buscan un ambiente silencioso, natural y menos cargado de turismo masivo. Si se visita con respeto, puede ofrecer una experiencia muy relajada.

También es interesante para caminar, descansar y disfrutar del Caribe sin tanta infraestructura alrededor.

Qué debes saber antes de ir

No asumas que toda la playa permite nudismo. Busca zonas solitarias, respeta a familias o visitantes vestidos y cúbrete si notas incomodidad o presencia de autoridades. La discreción es fundamental.

7. Playa Mezcalitos, Cozumel

Playa Mezcalitos está en la isla de Cozumel, en una zona más rústica y menos desarrollada que las playas más turísticas. Se menciona en algunas guías como una opción donde puede haber nudismo discreto en momentos de baja afluencia.

No es una playa nudista oficial. Su valor está más en el paisaje, la tranquilidad y la posibilidad de encontrar espacios apartados.

Por qué vale la pena

Cozumel tiene playas muy conocidas, pero Mezcalitos ofrece un ambiente diferente: más natural, menos urbano y con una sensación de escape.

Puede interesar a viajeros que prefieren lugares menos formales y no buscan grandes hoteles alrededor.

Qué debes saber antes de ir

La tolerancia puede cambiar según el momento, la gente presente y las condiciones locales. Si hay familias, grupos o visitantes que no comparten esa práctica, lo correcto es cubrirse y respetar el espacio.

8. Playa Santa Fe, Tulum

Playa Santa Fe está en Tulum, una de las zonas más visitadas de Quintana Roo. Es conocida por su belleza caribeña, su cercanía a áreas turísticas y su ambiente relajado.

No es una playa nudista oficial. Algunas guías la mencionan como espacio donde puede haber topless o nudismo discreto en zonas tranquilas, pero no debe tratarse como una playa naturista establecida.

Por qué vale la pena

Tiene el atractivo de Tulum: agua clara, arena blanca, ambiente relajado y cercanía con servicios turísticos. Para viajeros que quieren una experiencia suave, puede ser más accesible que destinos remotos.

Qué debes saber antes de ir

Tulum recibe mucho turismo, y eso significa que el nivel de privacidad cambia rápido. En temporada alta puede no ser adecuada para nudismo. Si buscas una experiencia naturista real, Zipolite o un resort privado ofrecen más claridad.

9. Bahía de Matanchén, Nayarit

Bahía de Matanchén está en San Blas, Nayarit. Es una playa extensa, tranquila y con zonas donde la afluencia puede ser baja. Algunas referencias turísticas la mencionan como opción para quienes buscan practicar nudismo de forma discreta en áreas apartadas.

No es una playa oficialmente nudista, pero su amplitud permite encontrar rincones más tranquilos en ciertos momentos.

Por qué vale la pena

Es una alternativa interesante para quienes están en el Pacífico mexicano y buscan un ambiente menos conocido que Oaxaca o Quintana Roo.

La bahía tiene un carácter más local, natural y relajado. No se siente como un destino armado exclusivamente para turistas.

Qué debes saber antes de ir

Hay que elegir bien el momento y el punto de la playa. Si hay familias, pescadores, grupos locales o visitantes cercanos, lo adecuado es mantener ropa de baño. La práctica naturista debe ser discreta y respetuosa.

10. Xcacel-Xcacelito, Quintana Roo

Xcacel-Xcacelito es una de las playas más bellas y naturales de Quintana Roo. Su entorno es sensible y está asociado a la conservación, por lo que debe visitarse con especial cuidado.

No es una playa nudista oficial ni debe promocionarse como tal de forma irresponsable. Aparece en algunas conversaciones de viajeros por tener zonas tranquilas, pero cualquier práctica de nudismo debe estar subordinada al respeto ambiental, a las normas locales y a la presencia de otros visitantes.

Por qué vale la pena

Su valor principal es natural: mar Caribe, arena clara, vegetación y una sensación de playa menos transformada que otras zonas de la Riviera Maya.

Es más adecuada para amantes de la naturaleza que para quien busca un ambiente nudista social.

Qué debes saber antes de ir

Infórmate antes de visitar, respeta horarios, reglas de conservación, indicaciones locales y áreas protegidas. Si hay restricciones, deben cumplirse sin discusión. En un sitio natural sensible, la prioridad es cuidar el entorno.

Cuál es la mejor playa nudista de México

Si hablamos de una experiencia nudista clara, reconocida y con ambiente social, la mejor opción es Zipolite. Es la más conocida, la más normalizada y la que ofrece mayor seguridad cultural para quien busca naturismo en México.

Si prefieres privacidad y comodidad, las mejores opciones son Playa Sonrisa o Hidden Beach Resort, porque funcionan con reglas privadas y un ambiente más controlado.

Si buscas una experiencia discreta en playas poco concurridas, entonces entran opciones como Playa Secreto, Mezcalitos o Bahía de Matanchén, siempre con la advertencia de que no son playas nudistas oficiales.

Tipo de viajero Mejor opción Primera experiencia nudista Zipolite Ambiente LGBT+ y bohemio Zipolite y Playa del Amor Parejas que buscan privacidad Playa Sonrisa Lujo naturista Hidden Beach Resort Caribe tranquilo Playa Secreto Opción del Pacífico fuera de Oaxaca Bahía de Matanchén Viaje relajado con ambiente alternativo Zona Shambhala

Diferencia entre nudista, naturista y clothing optional

Estos términos suelen mezclarse, pero no significan exactamente lo mismo.

Término Significado Nudista Persona o espacio donde se practica la desnudez social Naturista Enfoque que vincula desnudez con naturaleza, respeto corporal y vida sencilla Clothing optional La ropa es opcional; cada quien decide si se desnuda o no Topless Solo se prescinde de la parte superior del traje de baño Zona tolerada No es oficial, pero puede practicarse con discreción Resort au naturel Espacio privado con reglas específicas sobre nudismo

En México, muchas playas que se anuncian como nudistas en realidad son zonas toleradas o espacios privados. Por eso conviene revisar bien antes de ir.

Consejos para visitar una playa nudista por primera vez

La primera visita a una playa nudista puede generar nervios. Es normal. Lo importante es entender que el naturismo no se trata de mirar a otros ni de llamar la atención, sino de estar cómodo en un entorno de respeto.

Consejos básicos:

No tienes que desnudarte si no quieres.

Lleva una toalla para sentarte.

Usa protector solar en todo el cuerpo.

No tomes fotos de nadie.

No mires de forma insistente.

No hagas comentarios sobre cuerpos ajenos.

Respeta el espacio personal.

Lleva ropa para salir de la zona.

Evita actitudes de ligue invasivo.

Infórmate sobre reglas locales.

La regla principal es sencilla: compórtate como en cualquier playa, pero con más cuidado por la privacidad de los demás.

Qué llevar a una playa nudista

Para disfrutar mejor, conviene llevar lo necesario sin cargar demasiado.

Lista útil:

Protector solar biodegradable.

Sombrero o gorra.

Lentes de sol.

Agua suficiente.

Toalla grande.

Pareo o ropa ligera.

Sandalias.

Bolsa para basura.

Identificación.

Efectivo.

Repelente, si la zona lo requiere.

Funda impermeable para celular.

Aunque practiques nudismo, siempre lleva algo de ropa. Te hará falta para caminar por el pueblo, entrar a tiendas, comer en restaurantes o volver al hospedaje.

Reglas de etiqueta en playas nudistas

Las reglas no siempre están escritas, pero son muy claras dentro de la cultura naturista.

Regla Por qué importa No tomar fotos sin permiso Protege la privacidad No mirar fijamente Evita incomodidad No invadir espacio Mantiene seguridad Usar toalla para sentarse Es higiene básica Cubrirse fuera de la zona Respeta normas locales No sexualizar el ambiente El nudismo no es exhibicionismo sexual Cuidar el lenguaje corporal Evita malentendidos Respetar un no Es regla fundamental No consumir de más Reduce comportamientos invasivos Observar antes de actuar Cada playa tiene su dinámica

Una playa nudista respetuosa se sostiene por la conducta de sus visitantes.

Mejor época para visitar playas nudistas en México

La mejor época depende del destino. En general, muchas playas mexicanas se disfrutan mejor entre noviembre y mayo, cuando hay menos lluvias en varias regiones y el clima suele ser más estable.

Para Zipolite, la temporada alta suele sentirse más entre invierno, vacaciones y fechas de eventos. Si buscas ambiente social, esas fechas pueden ser atractivas. Si buscas tranquilidad, conviene evitar puentes, Semana Santa y periodos de mucha afluencia.

Destino Mejor momento aproximado Zipolite Noviembre a mayo Playa del Amor Noviembre a mayo Playa Sonrisa Temporada seca del Caribe Hidden Beach Resort Todo el año, mejor con reserva anticipada Playa Secreto Noviembre a abril Cozumel Noviembre a mayo Nayarit Noviembre a abril

En temporada de huracanes o lluvias, revisa clima, oleaje y accesos antes de viajar.

Seguridad y respeto legal

El punto más importante es no asumir que cualquier playa solitaria permite nudismo. En México, la aceptación depende mucho del lugar, la comunidad, las autoridades y la presencia de otros visitantes.

Para evitar problemas:

Investiga reglas locales.

Pregunta en tu hospedaje.

Observa si otras personas practican nudismo.

No te desnudes en zonas familiares o concurridas.

No camines sin ropa por calles o comercios.

No discutas con autoridades.

Evita playas aisladas si viajas solo.

No dejes objetos sin vigilancia.

Respeta áreas naturales protegidas.

Prioriza playas con ambiente ya establecido.

El naturismo responsable no busca imponer su práctica. Busca convivir sin incomodar.

Preguntas frecuentes sobre playas nudistas de México

Cuál es la playa nudista más famosa de México

La playa nudista más famosa de México es Zipolite, en Oaxaca. Es el principal referente del nudismo público en el país.

Zipolite es oficialmente nudista

Sí. Zipolite es considerada la playa pública nudista oficialmente reconocida de México, aunque las reglas pueden aplicarse por zonas y conviene revisar indicaciones locales.

Hay playas nudistas en Cancún

En Cancún como tal no hay una playa pública nudista reconocida. En Quintana Roo existen resorts privados y algunas playas donde puede haber nudismo discreto, pero no deben tratarse como oficiales.

Playa del Amor es nudista

Playa del Amor, en Zipolite, es una cala donde el nudismo suele ser común o tolerado. Su ambiente es más íntimo que el de la playa principal.

Se puede ir vestido a una playa nudista

Sí. En muchas playas nudistas o clothing optional no es obligatorio desnudarse. La regla es respetar a quienes sí lo hacen y no incomodar.

Se pueden tomar fotos en playas nudistas

No se deben tomar fotos ni videos de otras personas sin permiso. Es una de las reglas más importantes de respeto y privacidad.

Las playas nudistas son solo para adultos

Depende del lugar. Algunos resorts sí son solo para adultos. En playas públicas, las reglas pueden variar, pero el comportamiento debe ser siempre respetuoso y no sexualizado.

Qué significa clothing optional

Significa que la ropa es opcional. Cada persona decide si usa traje de baño, hace topless o practica nudismo completo, según su comodidad y las reglas del lugar.

Qué playa nudista recomiendan para principiantes

Para una primera experiencia, Zipolite suele ser la mejor opción porque el ambiente está más acostumbrado al naturismo y hay más servicios turísticos.

Cuál es la playa nudista más privada de México

Entre las opciones privadas, Playa Sonrisa y Hidden Beach Resort son alternativas conocidas para quienes buscan un entorno naturista más controlado.

Un viaje que exige libertad y respeto

Las 10 mejores playas nudistas de México muestran que el naturismo en el país existe, pero no siempre de la misma manera. Zipolite sigue siendo el gran referente público; otros destinos funcionan mejor como experiencias discretas, privadas o toleradas. La diferencia importa, porque una buena experiencia nudista no depende solo de quitarse la ropa, sino de entender el lugar, respetar a los demás y viajar con criterio. En una playa así, la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiera, sino en disfrutar sin invadir la libertad de nadie más.