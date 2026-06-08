10 mujeres importantes en la historia de México y su legado

Las mujeres importantes en la historia de México no ocupan un solo tipo de lugar. Algunas participaron en la Independencia, otras abrieron caminos en la educación, la medicina, la literatura, el arte, la política o los derechos de las mujeres. Lo que las une no es una época ni una profesión, sino haber cambiado los límites de lo posible en un país donde durante siglos la vida pública estuvo dominada por hombres.

Hablar de ellas no es llenar una lista con nombres conocidos. Es entender cómo se construye un legado: con decisiones arriesgadas, obras que sobreviven, ideas incómodas, participación política, defensa de derechos y una capacidad enorme para actuar incluso cuando las reglas sociales estaban en contra. Esta selección reúne 10 figuras clave para comprender mejor la historia de México desde una mirada más completa.

Por qué estas mujeres son importantes para México

La historia mexicana suele contarse a través de guerras, presidentes, caudillos, constituciones y movimientos armados. Esa mirada deja fuera una parte esencial: las mujeres que pensaron, escribieron, financiaron, organizaron, curaron, enseñaron, gobernaron, denunciaron y abrieron espacios donde antes no los había.

Las mujeres de esta lista fueron elegidas porque cumplen al menos uno de estos criterios:

Cambiaron el rumbo político de su época.

Rompieron barreras educativas o profesionales.

Dejaron una obra cultural de alcance nacional o internacional.

Impulsaron derechos para otras mujeres.

Representan procesos históricos amplios.

Su legado sigue siendo visible en México.

Ayudan a entender debates actuales sobre igualdad, memoria y poder.

No son las únicas. México tiene muchas más mujeres fundamentales. Pero estas 10 permiten recorrer distintos momentos: Virreinato, Independencia, siglo XIX, Revolución, siglo XX y vida pública contemporánea.

Tabla rápida de mujeres importantes en la historia de México

Mujer Época Área principal Legado Sor Juana Inés de la Cruz Virreinato Literatura y pensamiento Defensa del conocimiento femenino Josefa Ortiz de Domínguez Independencia Política insurgente Avisó del descubrimiento de la conspiración Leona Vicario Independencia Insurgencia y periodismo Financió y apoyó la causa independentista Gertrudis Bocanegra Independencia Organización insurgente Participó en redes de comunicación rebelde Matilde Montoya Siglo XIX Medicina Primera médica mexicana Hermila Galindo Revolución Feminismo y política Impulsó derechos civiles y políticos de las mujeres Elvia Carrillo Puerto Siglo XX Sufragismo Pionera del voto femenino y diputada local Frida Kahlo Siglo XX Arte Icono mundial del arte mexicano Rosario Castellanos Siglo XX Literatura y pensamiento Voz clave sobre mujeres e indígenas Claudia Sheinbaum Siglo XXI Política y ciencia Primera mujer presidenta de México

1. Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras intelectuales más poderosas de la historia de México. Nacida en el siglo XVII, en la Nueva España, destacó como poeta, dramaturga, ensayista y pensadora en una época en la que el acceso de las mujeres al conocimiento estaba profundamente limitado.

Su vida representa una batalla por el derecho a estudiar. Sor Juana no solo escribió poesía brillante; también defendió la capacidad intelectual de las mujeres en un mundo que esperaba de ellas silencio, obediencia y retiro doméstico.

Qué hizo Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana construyó una obra literaria excepcional. Escribió sonetos, villancicos, teatro, textos filosóficos y cartas donde mostró una inteligencia extraordinaria. Su texto más conocido en defensa del saber femenino es Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde explica su deseo de aprender y cuestiona las restricciones impuestas a las mujeres.

Su obra permite entender que la lucha por la educación femenina en México no empezó en el siglo XX. Tiene raíces más antiguas.

Cuál es su legado

El legado de Sor Juana está en haber demostrado que una mujer podía pensar, escribir y discutir al nivel más alto de su tiempo. Su figura sigue siendo símbolo de inteligencia, libertad intelectual y resistencia cultural.

También es una referencia central para el feminismo mexicano, no porque usara ese término, sino porque su vida y su obra defendieron una idea radical para su época: las mujeres tienen derecho al conocimiento.

2. Josefa Ortiz de Domínguez

Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como La Corregidora, es una de las mujeres más recordadas de la Independencia de México. Su participación fue decisiva porque formó parte de la conspiración de Querétaro, uno de los núcleos políticos que prepararon el levantamiento contra el dominio español.

Josefa no fue una figura decorativa ni una acompañante pasiva. Participó en reuniones, apoyó contactos insurgentes y actuó en un momento crítico.

Qué hizo Josefa Ortiz de Domínguez

Cuando la conspiración fue descubierta en 1810, Josefa logró enviar aviso a los insurgentes. Ese mensaje ayudó a acelerar el inicio del movimiento independentista.

Su papel fue arriesgado. Actuar contra el régimen virreinal podía significar cárcel, persecución o muerte. Aun así, decidió participar.

Cuál es su legado

Su legado está en haber usado su posición social para apoyar una causa política peligrosa. Josefa Ortiz representa la participación femenina en la Independencia, muchas veces reducida en los relatos escolares a una anécdota, cuando en realidad fue parte de una red compleja de información, estrategia y compromiso.

3. Leona Vicario

Leona Vicario fue una de las mujeres más importantes del movimiento insurgente. Nació en una familia acomodada de la Ciudad de México, pero decidió apoyar la causa de la Independencia con recursos, información y trabajo político.

Su caso es especialmente relevante porque rompió con lo que se esperaba de una mujer de su posición social. En lugar de mantenerse al margen, puso su patrimonio y su seguridad al servicio de la insurgencia.

Qué hizo Leona Vicario

Leona Vicario financió actividades insurgentes, apoyó redes de comunicación, colaboró con información y ayudó a sostener la causa independentista en momentos difíciles. También se le reconoce como una figura vinculada al periodismo y a la circulación de ideas políticas.

Fue perseguida, encarcelada y aun así mantuvo su compromiso.

Cuál es su legado

Leona Vicario representa una forma de patriotismo activo. No solo simpatizó con la Independencia: la apoyó con decisiones concretas y riesgos personales.

Su legado también desmonta una idea limitada de la participación femenina. Las mujeres no solo acompañaron la Independencia desde lo doméstico; también financiaron, informaron, escribieron y tomaron partido.

4. Gertrudis Bocanegra

Gertrudis Bocanegra fue una insurgente mexicana vinculada a la lucha por la Independencia. Su historia es menos conocida que la de Josefa Ortiz o Leona Vicario, pero su participación fue profunda y peligrosa.

Originaria de Pátzcuaro, Michoacán, colaboró con redes insurgentes en tareas de comunicación, apoyo logístico y organización. En una guerra donde la información podía ser tan importante como las armas, su papel fue clave.

Qué hizo Gertrudis Bocanegra

Gertrudis Bocanegra ayudó a los insurgentes transmitiendo mensajes y apoyando la organización rebelde. Fue capturada por las fuerzas realistas y sometida a presión para delatar a otros participantes.

No cedió. Fue fusilada en 1817.

Cuál es su legado

Su legado está en la resistencia y la lealtad a una causa. Gertrudis Bocanegra recuerda que la Independencia no fue solo obra de grandes jefes militares. También dependió de redes locales, mensajeras, informantes y personas que arriesgaron la vida sin esperar reconocimiento.

5. Matilde Montoya

Matilde Montoya ocupa un lugar fundamental en la historia de México porque fue la primera médica mexicana. Su vida muestra lo difícil que era para una mujer acceder a estudios profesionales en el siglo XIX, especialmente en una disciplina como la medicina.

Nació en 1857 y desde joven enfrentó prejuicios por querer estudiar y ejercer una profesión considerada masculina.

Qué hizo Matilde Montoya

Matilde Montoya estudió obstetricia y después buscó formarse como médica en un ambiente lleno de obstáculos. Su presencia en la Escuela Nacional de Medicina generó rechazo, burlas y resistencia social.

En 1887 presentó su examen profesional y se convirtió en médica. Ese hecho fue más que un logro individual: abrió una puerta para otras mujeres.

Cuál es su legado

Su legado es enorme porque demostró que las mujeres podían ocupar espacios científicos y profesionales de alto nivel. Matilde Montoya representa la lucha por el derecho de las mujeres a la educación superior y al ejercicio profesional.

Cada mujer médica, investigadora o estudiante de ciencias en México forma parte de una historia que ella ayudó a iniciar.

6. Hermila Galindo

Hermila Galindo fue una de las feministas más importantes de la Revolución Mexicana y de la etapa constitucionalista. Fue periodista, escritora, conferencista y activista política.

Su pensamiento fue avanzado para su tiempo. Defendió derechos civiles, educación sexual, participación política de las mujeres y una idea de ciudadanía femenina que chocaba con los límites sociales de principios del siglo XX.

Qué hizo Hermila Galindo

Hermila Galindo participó en debates feministas, escribió textos políticos y defendió el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. También fue cercana al constitucionalismo y usó la prensa como herramienta de intervención pública.

En 1916, sus ideas fueron discutidas en el Primer Congreso Feminista de Yucatán, uno de los momentos más importantes del feminismo mexicano temprano.

Cuál es su legado

Su legado está en haber llevado las demandas de las mujeres al terreno político cuando todavía se les negaba la ciudadanía plena. Hermila Galindo no pidió únicamente educación o respeto: exigió participación pública.

Su figura ayuda a entender que el voto femenino en México no apareció de la nada en 1953. Fue resultado de décadas de lucha.

7. Elvia Carrillo Puerto

Elvia Carrillo Puerto fue una sufragista, socialista y defensora de los derechos de las mujeres. Nació en Yucatán y se convirtió en una de las voces más importantes del feminismo mexicano del siglo XX.

Se le conoce como La Monja Roja del Mayab, un apodo que refleja tanto su compromiso político como la incomodidad que generaban sus ideas en sectores conservadores.

Qué hizo Elvia Carrillo Puerto

Elvia impulsó el derecho al voto femenino, la educación, los derechos de las mujeres campesinas y obreras, la libertad sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y reformas sociales que en su época eran muy polémicas.

En 1923 fue una de las primeras mujeres electas para ocupar una diputación en un congreso local en México.

Cuál es su legado

Su legado está en haber luchado por una ciudadanía femenina real. Elvia Carrillo Puerto entendía que la igualdad no se reducía al voto: también incluía cuerpo, educación, trabajo, maternidad, autonomía y participación política.

Fue una mujer adelantada a su tiempo y una figura esencial para comprender el sufragismo mexicano.

8. Frida Kahlo

Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas más reconocidas del mundo. Su obra combina autobiografía, dolor físico, identidad mexicana, política, cuerpo, maternidad frustrada, amor, enfermedad y una forma muy personal de representar la experiencia femenina.

Nació en Coyoacán en 1907 y su vida estuvo marcada por problemas de salud, un grave accidente y una relación compleja con Diego Rivera. Pero reducirla a su sufrimiento sería injusto. Frida fue una artista con lenguaje propio.

Qué hizo Frida Kahlo

Frida creó una obra profundamente personal. Sus autorretratos no son simples imágenes de sí misma; son exploraciones del cuerpo, la identidad, el dolor, la memoria y la pertenencia.

También construyó una imagen pública poderosa, vinculada al vestido tradicional, al orgullo mexicano y a una estética que desafiaba modelos de feminidad convencionales.

Cuál es su legado

Su legado está en el arte, pero también en la manera en que convirtió su vida en lenguaje visual. Frida Kahlo es símbolo de resistencia, identidad, cuerpo y creación.

En 2026 sigue siendo una referencia global, no solo como pintora mexicana, sino como figura cultural que conecta con debates sobre discapacidad, género, dolor, imagen y autenticidad.

9. Rosario Castellanos

Rosario Castellanos fue escritora, poeta, ensayista, diplomática y una de las grandes voces intelectuales de México en el siglo XX. Su obra abordó la condición de las mujeres, la desigualdad, el racismo, la vida indígena y las estructuras de poder en la sociedad mexicana.

Nació en la Ciudad de México en 1925, pero su infancia y adolescencia en Chiapas influyeron profundamente en su mirada literaria.

Qué hizo Rosario Castellanos

Rosario Castellanos escribió novelas, cuentos, poesía, ensayos y obras de teatro. Entre sus libros más importantes están Balún Canán, Oficio de tinieblas, Ciudad Real y Mujer que sabe latín.

Su escritura no se limitó a contar historias. También cuestionó el lugar subordinado de las mujeres y la marginación de los pueblos indígenas.

Cuál es su legado

Su legado está en haber unido literatura y pensamiento crítico. Rosario Castellanos dio voz a conflictos profundos de México: género, clase, racismo, colonialismo interno y educación.

Es una autora imprescindible porque no escribió desde la comodidad. Escribió desde la pregunta incómoda: quién tiene voz, quién queda fuera y quién cuenta la historia.

10. Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo ocupa un lugar histórico por ser la primera mujer presidenta de México. Su llegada a la Presidencia el 1 de octubre de 2024 marcó un momento simbólico y político de enorme peso en un país donde las mujeres tardaron décadas en conquistar derechos políticos plenos.

Antes de llegar a la Presidencia, Sheinbaum desarrolló una trayectoria como científica, académica y política. Fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente candidata presidencial.

Qué hizo Claudia Sheinbaum

Su importancia histórica no se limita a haber ganado una elección. Su llegada al cargo presidencial representa el cierre de una larga brecha institucional: desde las sufragistas que exigieron el voto femenino hasta las mujeres que ocuparon cargos legislativos, gubernaturas, secretarías y espacios de poder.

En términos simbólicos, su presidencia modificó una imagen muy arraigada: la del poder presidencial mexicano como un espacio exclusivamente masculino.

Cuál es su legado

Su legado todavía está en construcción. A diferencia de otras mujeres de esta lista, su papel histórico se sigue escribiendo. Pero el hecho de ser la primera mujer en ocupar la Presidencia ya forma parte de la historia política mexicana.

Su figura permite conectar pasado y presente: sin Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Griselda Álvarez y muchas otras, una mujer presidenta habría sido impensable durante buena parte del siglo XX.

Otras mujeres mexicanas que también merecen ser recordadas

Una lista de 10 nombres siempre deja fuera figuras importantes. Por eso conviene ampliar la mirada.

Mujer Por qué es importante Griselda Álvarez Primera mujer gobernadora en México Rita Cetina Gutiérrez Educadora y precursora del feminismo en Yucatán Dolores Jiménez y Muro Revolucionaria, periodista y activista política Carmen Serdán Participó en el inicio de la Revolución Mexicana Elena Garro Escritora fundamental de la literatura mexicana Amparo Dávila Maestra del cuento fantástico y psicológico Nahui Olin Artista, poeta y figura cultural transgresora Remedios Varo Pintora surrealista naturalizada mexicana Julieta Fierro Científica y divulgadora de la astronomía Marta Lamas Antropóloga y referente del pensamiento feminista contemporáneo

Estas mujeres muestran que la historia de México no cabe en una sola selección. Hay muchas formas de ser importante: gobernar, escribir, pintar, investigar, educar, organizar, curar o abrir una conversación social.

Mujeres importantes de México por área

Para entender mejor su impacto, también se pueden ordenar por campo de acción.

Área Mujeres destacadas Independencia Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra Educación y pensamiento Sor Juana, Rita Cetina, Rosario Castellanos Medicina y ciencia Matilde Montoya, Julieta Fierro Feminismo y derechos políticos Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto Arte Frida Kahlo, Remedios Varo, Nahui Olin Literatura Rosario Castellanos, Elena Garro, Amparo Dávila Política Griselda Álvarez, Claudia Sheinbaum Revolución Mexicana Carmen Serdán, Dolores Jiménez y Muro

Esta clasificación ayuda a evitar una visión reducida. Las mujeres no solo fueron “heroínas” en guerras. También fueron intelectuales, científicas, artistas, gobernantes y activistas.

Qué tienen en común estas mujeres

Aunque vivieron en épocas muy distintas, muchas compartieron obstáculos similares.

Tuvieron que enfrentar:

Falta de acceso a educación.

Prejuicios sobre la capacidad femenina.

Rechazo político.

Vigilancia social.

Expectativas familiares rígidas.

Invisibilización histórica.

Ataques a su reputación.

Obstáculos legales.

Dependencia económica.

Falta de reconocimiento en vida.

También compartieron algo más: no esperaron a que el mundo fuera justo para actuar. Participaron desde donde pudieron y empujaron los límites de su tiempo.

Por qué su legado sigue vigente en 2026

El legado de estas mujeres sigue vigente porque muchas de sus luchas no están cerradas del todo. México ha avanzado mucho en participación política, educación y derechos, pero todavía existen desigualdades, violencia de género, brechas laborales, discriminación y obstáculos para que las mujeres ocupen espacios de poder en condiciones equitativas.

Sor Juana sigue hablando del derecho al conocimiento. Matilde Montoya, del acceso profesional. Hermila y Elvia, de ciudadanía. Rosario Castellanos, de desigualdad estructural. Frida Kahlo, de cuerpo e identidad. Claudia Sheinbaum, de representación política al máximo nivel institucional.

Por eso no son figuras congeladas en libros de historia. Sus trayectorias siguen dialogando con preguntas actuales.

Preguntas frecuentes sobre mujeres importantes en la historia de México

Quiénes son las mujeres más importantes en la historia de México

Entre las más importantes están Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Matilde Montoya, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Frida Kahlo, Rosario Castellanos y Claudia Sheinbaum.

Qué mujer fue clave en la Independencia de México

Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario fueron dos figuras clave. Josefa avisó del descubrimiento de la conspiración de Querétaro, mientras Leona apoyó la causa insurgente con recursos, información y trabajo político.

Quién fue la primera médica mexicana

La primera médica mexicana fue Matilde Montoya, quien logró titularse en 1887 después de enfrentar fuertes prejuicios sociales y académicos.

Qué mujer mexicana destacó en la literatura

Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos son dos figuras esenciales. Sor Juana destacó en el Virreinato y Castellanos en el siglo XX, con una obra crítica sobre mujeres, pueblos indígenas y desigualdad.

Qué mujer mexicana es más famosa en el arte

Frida Kahlo es la artista mexicana más reconocida internacionalmente. Su obra convirtió la experiencia personal, el cuerpo y la identidad mexicana en un lenguaje visual propio.

Quién luchó por el voto femenino en México

Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto fueron dos figuras fundamentales en la lucha por los derechos políticos de las mujeres y el sufragio femenino.

Quién fue la primera mujer presidenta de México

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer presidenta de México al tomar posesión el 1 de octubre de 2024.

Quién fue la primera gobernadora de México

Griselda Álvarez fue la primera mujer gobernadora en México. Tomó posesión como gobernadora de Colima en 1979.

Por qué es importante estudiar a estas mujeres

Porque permiten entender la historia de México de forma más completa. Sin ellas, quedan fuera luchas por educación, ciudadanía, derechos, arte, pensamiento, salud y participación política.

Hay más mujeres importantes además de estas 10

Sí. También destacan Carmen Serdán, Dolores Jiménez y Muro, Rita Cetina, Griselda Álvarez, Elena Garro, Amparo Dávila, Julieta Fierro, Nahui Olin y muchas más.

Una historia más completa de México

Las 10 mujeres importantes en la historia de México y su legado muestran que el país no se construyó solo desde palacios, batallas y presidencias masculinas. También se construyó desde conventos donde una mujer defendía su derecho a pensar, desde casas donde se organizaban conspiraciones, desde aulas cerradas a estudiantes mujeres, desde libros que denunciaban desigualdades, desde lienzos que hicieron del cuerpo una verdad artística y desde luchas políticas que tardaron décadas en abrir la puerta del poder. Recordarlas no es un gesto simbólico menor: es corregir el mapa de la historia para verlo con más justicia.