Cuando viajamos o entramos en contacto con otra cultura, una de las primeras palabras que queremos aprender es “hola”. En el caso del japonés, este saludo va mucho más allá de una simple expresión de cortesía. Decir hola en japonés implica comprender el contexto, el nivel de formalidad, la hora del día y, sobre todo, el respeto hacia la otra persona.

En Japón, los saludos son un reflejo de la educación, la jerarquía social y las normas culturales. Por eso, aprender a decir hola correctamente en japonés no solo te ayudará a comunicarte mejor, sino también a causar una buena impresión.

A lo largo de este artículo descubrirás las distintas formas de saludar en japonés, su significado, cuándo utilizarlas y qué matices tienen. Además, incluimos una tabla visual para ayudarte a memorizar los saludos según la situación.

La forma más común de decir hola en japonés: Konnichiwa (こんにちは)

La palabra Konnichiwa (こんにちは) es, sin duda, la más conocida por los hablantes de español y probablemente la que has escuchado en películas, series o anime.

Sin embargo, aunque se traduce generalmente como hola, su uso tiene particularidades que conviene entender.

Konnichiwa se utiliza principalmente durante el día, especialmente desde el final de la mañana hasta el atardecer. No se usa por la mañana temprano ni por la noche. En esos momentos existen otras expresiones más adecuadas.

En japonés, el saludo tiene un sentido más temporal que en español. Por ejemplo:

Ohayō gozaimasu (おはようございます) → se usa por la mañana.



→ se usa por la mañana. Konnichiwa (こんにちは) → durante el día.



→ durante el día. Konbanwa (こんばんは) → por la noche.



Así que, aunque Konnichiwa sea el equivalente más cercano a “hola”, su traducción más precisa sería “buenas tardes” o “buen día” dependiendo del contexto.

Pronunciación y escritura de Konnichiwa

Konnichiwa se escribe en hiragana como こんにちは y se pronuncia aproximadamente “kon-ní-chi-wá”.

Una curiosidad interesante es que, antiguamente, esta palabra formaba parte de una expresión más larga:

「今日はご機嫌いかがですか」(Konnichi wa gokigen ikaga desu ka), que significa “¿Cómo está usted hoy?”.

Con el tiempo, se acortó hasta quedarse solo con la primera parte, convirtiéndose en un saludo independiente.

La importancia del contexto al decir hola en japonés

En Japón, los saludos no son simples formalidades. Constituyen una muestra de respeto, armonía social y educación. Por eso, la forma de decir hola cambia según:

La hora del día



El nivel de formalidad (entre amigos, compañeros o superiores)



(entre amigos, compañeros o superiores) El entorno (laboral, académico, familiar o informal)



Los japoneses dan mucha importancia al tono y la postura corporal al saludar. A menudo, un saludo se acompaña con una reverencia (お辞儀, ojigi), que varía en inclinación según la relación entre las personas.

Por ejemplo:

Una ligera inclinación de cabeza para saludos informales.



Una inclinación de unos 30° para saludos formales.



Una reverencia más profunda (45° o más) en contextos muy respetuosos o de disculpa.



Tipos de saludos en japonés según la hora del día

El idioma japonés distingue los saludos según el momento del día. A continuación, se muestra una tabla con las expresiones más comunes, su uso y su nivel de formalidad.

Expresión Lectura (romaji) Traducción aproximada Momento del día Nivel de formalidad Uso común おはよう / おはようございます Ohayō / Ohayō gozaimasu Buenos días Mañana (hasta las 10 a.m.) Informal / Formal Entre amigos o en entornos laborales こんにちは Konnichiwa Buenas tardes / Hola Mediodía a atardecer Neutral En saludos cotidianos こんばんは Konbanwa Buenas noches (al llegar) Al anochecer Neutral Al encontrarse por la noche おやすみ / おやすみなさい Oyasumi / Oyasuminasai Buenas noches (al despedirse) Antes de dormir Informal / Formal En familia o con amigos やあ / よう Yā / Yō ¡Hola! (informal) En cualquier momento Muy informal Entre amigos o jóvenes お疲れ様です Otsukaresama desu Buen trabajo / Hola (en el trabajo) Cualquier hora Formal En ambientes laborales いらっしゃいませ Irasshaimase Bienvenido Cualquier hora Muy formal En tiendas o restaurantes

Esta tabla muestra cómo el saludo japonés no se limita a una sola palabra, sino que depende de la situación, el contexto y la relación entre interlocutores.

Cómo decir hola de manera formal en japonés

En ambientes profesionales o con personas de mayor rango, no basta con decir Konnichiwa. La etiqueta japonesa valora el uso de expresiones respetuosas o honoríficas (keigo, 敬語).

Algunos saludos formales son:

Ohayō gozaimasu (おはようございます)

Se utiliza por la mañana y es la forma educada de Ohayō (おはよう).

Si trabajas en una empresa japonesa, es común escuchar este saludo incluso más allá de las 10 a.m., especialmente cuando llegas a la oficina, independientemente de la hora. En ese contexto, equivale a un “buen día” al empezar la jornada laboral.

Otsukaresama desu (お疲れ様です)

Literalmente significa “estás cansado” o “has trabajado duro”, pero se usa como saludo entre compañeros, similar a un “hola” o “buen trabajo”.

Por ejemplo:

Al encontrarte con un colega: “Otsukaresama desu!”



Al despedirte al final del día: “Otsukaresama deshita!” (forma pasada, más formal).



Es una manera cortés de reconocer el esfuerzo del otro y mantener un ambiente respetuoso.

Hajimemashite (はじめまして)

Se traduce como “Mucho gusto” y se utiliza solo la primera vez que conoces a alguien. Va seguido de una breve presentación y, normalmente, de una inclinación ligera.

Ejemplo:

「はじめまして。マリアです。よろしくお願いします。」

(Hajimemashite. Maria desu. Yoroshiku onegaishimasu.)

= “Mucho gusto. Soy María. Encantada de conocerte.”

Formas informales de decir hola en japonés

En ambientes más relajados o con amigos, los japoneses también utilizan saludos casuales. Aunque son menos rígidos, aún reflejan cortesía y cercanía.

Yā (やあ)

Equivalente a un “¡Hey!” o “¡Hola!”. Se usa entre amigos o personas con mucha confianza. Es una forma amigable y directa de saludar.

Yō (よう)

Más moderna y común entre jóvenes, sobre todo hombres. Puede usarse también como saludo de camaradería.

Ejemplo: “Yō, genki?” (¡Hola, cómo estás!).

Genki? (元気？)

Literalmente significa “¿estás bien?” o “¿cómo estás?”. Puede usarse como un saludo afectuoso, similar a “¿qué tal?” en español.

Entre amigos es común escuchar simplemente: “Genki?” o “Genki ka?” (¿Todo bien?).

Saludos específicos para ciertos contextos

Además de los saludos básicos, el japonés tiene expresiones adaptadas a diferentes situaciones, lo cual refleja su cultura de cortesía y precisión.

Irasshaimase (いらっしゃいませ)

Significa “bienvenido” y lo escucharás al entrar en tiendas, restaurantes o negocios. Es una fórmula de cortesía comercial que no requiere respuesta, aunque algunos visitantes responden con una leve reverencia.

Yōkoso (ようこそ)

También significa “bienvenido”, pero se usa en contextos más ceremoniales o cuando se recibe a un invitado importante.

Ejemplo: “Nihon e yōkoso!” (¡Bienvenido a Japón!).

Tadaima (ただいま) y Okaeri (おかえり / おかえりなさい)

Son saludos usados al llegar a casa.

Tadaima : lo dice quien llega, significa “ya he vuelto”.



: lo dice quien llega, significa “ya he vuelto”. Okaeri (nasai): lo dice quien recibe, significa “bienvenido de vuelta”.

Ejemplo:

—「ただいま！」 (Tadaima!)

—「おかえり！」 (Okaeri!)



Cómo acompañar un saludo con gestos

El lenguaje corporal es clave en la cultura japonesa. Un saludo correcto se acompaña casi siempre de una reverencia (ojigi).

El ángulo de la reverencia depende del nivel de respeto:

15° : saludo informal o entre iguales.



: saludo informal o entre iguales. 30° : saludo estándar de cortesía.



: saludo estándar de cortesía. 45° o más: muestra de profundo respeto o disculpa.



Evita el contacto físico como dar la mano o abrazar, salvo con extranjeros o en situaciones muy occidentales. Los japoneses valoran la distancia personal y la moderación en los gestos.

Errores comunes al decir hola en japonés

Aprender japonés puede parecer complicado, pero conociendo los errores más frecuentes, evitarás malentendidos y mostrarás respeto por la cultura.

Usar Konnichiwa en cualquier momento del día

→ Recuerda que no se usa por la mañana ni por la noche.

Olvidar la reverencia

→ Aunque pequeña, una inclinación siempre es bienvenida.

Decir Oyasuminasai como saludo

→ Solo se usa para despedirse antes de dormir, no al encontrarse.

Responder a Irasshaimase

→ Es un saludo comercial, no requiere respuesta.

No ajustar el tono al nivel de formalidad

→ Usar Ohayō en vez de Ohayō gozaimasu con un jefe puede sonar demasiado informal.



Dominar estas diferencias demuestra respeto y sensibilidad cultural, cualidades muy valoradas en Japón.

Diferencias culturales: el saludo japonés frente al occidental

En las culturas occidentales, los saludos son más espontáneos y expresivos: un apretón de manos, una sonrisa o incluso un abrazo. En cambio, en Japón, el saludo es más ritualizado y transmite jerarquía y armonía social.

Por ejemplo:

En España, es común decir “hola” sin mirar mucho el contexto.



En Japón, el saludo correcto varía según la hora, el lugar y el rango social.



El japonés no solo saluda con palabras, sino también con actitud: una combinación de lenguaje, tono, postura y mirada que expresa cortesía y humildad.

Este enfoque se basa en los valores del wa (和), la armonía social, y el rei (礼), la cortesía. Ambas son pilares esenciales del comportamiento japonés.

Saludar en japonés en mensajes o conversaciones digitales

En la era digital, los japoneses también saludan de manera particular al escribir mensajes o correos electrónicos.

En contextos formales (como emails laborales), se utilizan fórmulas educadas:

いつもお世話になっております (Itsumo osewa ni natte orimasu) → “Gracias por su constante apoyo” (saludo estándar en correos de negocios).



→ “Gracias por su constante apoyo” (saludo estándar en correos de negocios). お疲れ様です (Otsukaresama desu) → “Buen trabajo” o “Hola” entre colegas.



En mensajes informales, se simplifica:

やっほー (Yahhō) → ¡Hola! (muy amistoso, entre jóvenes).



→ ¡Hola! (muy amistoso, entre jóvenes). こんちゃ (Koncha) → Versión abreviada y casual de Konnichiwa.



Aunque parezcan simples variaciones, elegir la forma adecuada es clave para mantener la etiqueta digital japonesa.

Cómo practicar los saludos japoneses correctamente

Si estás aprendiendo japonés, dominar los saludos es un excelente punto de partida. Aquí tienes algunos consejos prácticos:

Escucha hablantes nativos para captar la entonación correcta.

Practica frente al espejo la reverencia y la expresión facial.

Usa tarjetas o tablas para recordar los saludos según el contexto.

No temas equivocarte, los japoneses aprecian el esfuerzo por hablar su idioma con respeto.

Adapta el saludo a la situación: formal en el trabajo, informal con amigos.



Recordar estas pautas hará que tus saludos suenen naturales y culturalmente adecuados.

Resumen de las formas de decir hola en japonés

Situación Expresión japonesa Pronunciación (romaji) Significado o traducción Saludo general diurno こんにちは Konnichiwa Hola / Buenas tardes Por la mañana おはよう / おはようございます Ohayō / Ohayō gozaimasu Buenos días Por la noche (al llegar) こんばんは Konbanwa Buenas noches Despedida antes de dormir おやすみ / おやすみなさい Oyasumi / Oyasuminasai Buenas noches Entre amigos やあ / よう / 元気？ Yā / Yō / Genki? Hola / ¿Qué tal? En el trabajo お疲れ様です Otsukaresama desu Buen trabajo / Hola Al conocer a alguien はじめまして Hajimemashite Mucho gusto En tiendas いらっしゃいませ Irasshaimase Bienvenido Al volver a casa ただいま / おかえり Tadaima / Okaeri Ya he vuelto / Bienvenido de vuelta

Un saludo que refleja respeto y armonía

Decir hola en japonés no se limita a pronunciar Konnichiwa. Es una expresión cargada de cultura, cortesía y contexto. Cada saludo revela cómo los japoneses valoran la armonía social, la empatía y el respeto mutuo.

Aprender estas formas no solo mejora tu comunicación, sino que también te permite comprender mejor el alma del idioma japonés.

Saber cuándo y cómo saludar correctamente será tu mejor carta de presentación ante cualquier japonés, ya sea en un viaje, en una conversación o en el mundo laboral.

Porque en Japón, un simple “hola” es mucho más que una palabra: es un gesto de respeto y conexión humana.