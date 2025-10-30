Cómo se dice hola en coreano: los saludos más habituales

Aprender a saludar en coreano es uno de los primeros pasos para adentrarse en el fascinante mundo del idioma y la cultura coreana. En Corea del Sur, los saludos no solo sirven para iniciar una conversación, sino que reflejan respeto, cortesía y jerarquía social. Saber cuándo y cómo usar cada forma de saludo puede marcar una gran diferencia en la forma en que los coreanos te perciben.

A continuación, descubrirás cómo se dice hola en coreano, las distintas formas de saludar dependiendo del contexto, la hora del día o la relación con la otra persona, y algunos consejos de pronunciación y etiqueta que te ayudarán a sonar más natural y respetuoso.

El saludo más común: 안녕하세요 (annyeonghaseyo)

La forma más utilizada para decir hola en coreano es 안녕하세요 (annyeonghaseyo).

Este saludo se usa en la mayoría de las situaciones cotidianas y equivale al “hola” o “buenos días” en español.

안녕 (annyeong) significa “paz” o “bienestar”.



significa “paz” o “bienestar”. 하세요 (haseyo) es una forma educada del verbo “hacer”.

En conjunto, se podría interpretar como “¿Está en paz?” o “¿Está bien?”, aunque se usa simplemente como saludo.



👉 Cuándo usarlo:

Con personas mayores que tú.



Con desconocidos.



En ambientes laborales o formales.



Con profesores, jefes o superiores.



👉 Pronunciación aproximada:

“An-nyong-ja-se-yo”, con un tono amable y suave.

👉 Equivalente en español:

“Hola”, “Buenos días”, “Buenas tardes”.

Este saludo es seguro y universal, puedes usarlo casi siempre sin riesgo de sonar incorrecto o irrespetuoso.

El saludo informal: 안녕 (annyeong)

Cuando hablas con amigos cercanos, familiares o personas de tu misma edad con las que tienes confianza, puedes usar simplemente 안녕 (annyeong).

Es una forma más relajada y cariñosa de saludar.

👉 Cuándo usarlo:

Con amigos íntimos.



Con niños o personas más jóvenes.



En entornos informales o entre compañeros de estudio.



👉 Equivalente en español:

“Hola” o “¡Ey!”

👉 Importante:

Usar 안녕 con alguien mayor o en un contexto formal puede considerarse descortés, así que conviene reservarlo solo para relaciones informales.

El saludo muy formal: 안녕하십니까 (annyeonghasimnikka)

Si necesitas saludar de forma extremadamente respetuosa, especialmente en entornos profesionales, oficiales o al dirigirte a alguien de alto rango, se usa 안녕하십니까 (annyeonghasimnikka).

👉 Cuándo usarlo:

En presentaciones laborales o entrevistas.



En eventos empresariales o discursos.



Con clientes o figuras de autoridad.



👉 Equivalente en español:

“Muy buenos días” o “Mucho gusto”.

👉 Nota:

Esta forma es más formal y distante, se utiliza sobre todo en contextos donde se requiere una etiqueta impecable.

Tabla resumen de los saludos más comunes en coreano

Nivel de formalidad Saludo en coreano Romanización Uso principal Equivalente en español Formal estándar 안녕하세요 annyeonghaseyo Uso general, educación y cortesía Hola / Buenos días Muy formal 안녕하십니까 annyeonghasimnikka Contextos oficiales y laborales Muy buenos días / Encantado Informal 안녕 annyeong Amigos, familia, confianza Hola / ¡Ey! Despedida formal 안녕히 가세요 annyeonghi gaseyo Dices a quien se va Adiós (a quien se va) Despedida formal 안녕히 계세요 annyeonghi gyeseyo Dices cuando tú te vas Adiós (a quien se queda) Despedida informal 잘 가 jal ga Entre amigos Chao / Cuídate Despedida informal 잘 있어 jal isseo Entre amigos, si tú te vas Nos vemos

Esta tabla te ayudará a recordar qué forma de saludo usar en cada situación y a comprender la diferencia entre hablar de forma educada o informal en coreano.

Diferencias entre los saludos formales e informales

En el idioma coreano, la jerarquía y el respeto son elementos fundamentales. No es lo mismo saludar a un amigo que a un jefe o a un profesor. La elección del saludo correcto puede transmitir consideración y buena educación, mientras que un error puede parecer una falta de respeto.

Saludos formales : usan terminaciones como “-세요” o “-십니까”. Son ideales para personas mayores o desconocidas.



: usan terminaciones como “-세요” o “-십니까”. Son ideales para personas mayores o desconocidas. Saludos informales: omiten esas terminaciones. Se reservan para personas de confianza o de edad similar.



Por eso, aprender cuándo usar cada forma es tan importante como aprender la palabra en sí.

Saludos según el momento del día

Aunque el coreano no tiene saludos diferentes como en español (“buenos días”, “buenas tardes”, “buenas noches”), existen algunas expresiones que pueden adaptarse al contexto del momento.

Momento del día Expresión en coreano Romanización Significado aproximado Mañana 좋은 아침이에요 joeun achim-ieyo Buenos días Tarde 좋은 오후예요 joeun ohu-yeyo Buenas tardes Noche 좋은 밤이에요 joeun bam-ieyo Buenas noches (para despedirse)

Estas frases no se usan tanto como 안녕하세요, pero pueden servir para sonar más natural o expresar amabilidad adicional.

Cómo despedirse en coreano

Así como hay distintas formas de decir “hola”, también existen diversas maneras de despedirse en coreano según el contexto.

Si la otra persona se va:

Se dice 안녕히 가세요 (annyeonghi gaseyo), que literalmente significa “Vaya en paz”.

👉 Ejemplo:

Tu amigo sale de tu casa:

— 안녕히 가세요 (Adiós, que le vaya bien).

Si tú te vas y la otra persona se queda:

Se usa 안녕히 계세요 (annyeonghi gyeseyo), que quiere decir “Quédese en paz”.

👉 Ejemplo:

Te despides de tu profesor que se queda en el aula:

— 안녕히 계세요 (Hasta luego, profesor).

Entre amigos o en confianza:

Puedes decir 잘 가 (jal ga) o 잘 있어 (jal isseo), según quién se va o se queda.

Ambos significan “Cuídate” o “Nos vemos”.

Otros saludos útiles en coreano

El idioma coreano cuenta con expresiones adicionales de cortesía que pueden usarse como saludo o acompañamiento, dependiendo del contexto.

반갑습니다 (bangapseumnida)

Significa “Encantado de conocerte”.

Es una forma formal y muy usada en presentaciones.

👉 También existe la versión más informal 반가워요 (bangawoyo).

오랜만이에요 (oraenman-ieyo)

Significa “Cuánto tiempo sin verte”.

Se usa cuando te encuentras con alguien después de mucho tiempo.

잘 지냈어요? (jal jinaesseoyo?)

Significa “¿Cómo has estado?” o “¿Cómo te va?”.

Suele acompañar al saludo 안녕하세요, especialmente entre personas que ya se conocen.

El papel del saludo en la cultura coreana

En Corea del Sur, saludar correctamente no se limita a las palabras. El gesto, el tono y la actitud son igual de importantes.

La forma en que saludas puede transmitir respeto, humildad y buena educación.

1. La inclinación

Al saludar, especialmente en contextos formales, los coreanos suelen inclinar ligeramente la cabeza o el cuerpo.

Cuanto más profunda la inclinación, mayor el respeto.

Una ligera inclinación (unos 15°) basta para saludar a un compañero.



(unos 15°) basta para saludar a un compañero. Una inclinación media (30°) se usa para personas mayores o clientes.



(30°) se usa para personas mayores o clientes. Una inclinación profunda (45° o más) se reserva para situaciones solemnes o disculpas.



2. El contacto visual

Mirar a los ojos brevemente y luego bajar la mirada es un gesto de modestia y respeto. Mantener la mirada fija puede parecer agresivo o desafiante.

3. El tono de voz

El tono debe ser suave y amable. En Corea, hablar de forma demasiado alta o efusiva puede considerarse inapropiado en ambientes formales.

4. El lenguaje corporal

Evita gesticular demasiado o tocar a la otra persona al saludar. En general, los coreanos valoran la distancia personal y la compostura.

Errores comunes al saludar en coreano

Aprender un nuevo idioma conlleva errores naturales, pero algunos pueden evitarse si los conoces de antemano.

Usar la forma informal 안녕 con desconocidos o mayores.

Puede parecer descortés o incluso ofensivo.

Olvidar la inclinación o el tono adecuado.

Un saludo sin gesto de respeto puede sonar frío o desinteresado.

Pronunciar mal “annyeonghaseyo”.

Asegúrate de articular cada sílaba claramente: “an-nyeong-ha-se-yo”.

Traducir literalmente del español.

No todos los saludos o expresiones de cortesía tienen equivalentes directos.

Usar formas demasiado formales en contextos informales.

Aunque no es ofensivo, puede sonar extraño o distante entre amigos.



Evitar estos errores hará que tus interacciones sean más naturales y agradables.

Cómo responder a un saludo en coreano

Responder correctamente a un saludo es igual de importante que iniciarlo.

Por suerte, las respuestas suelen ser simples y automáticas.

Si te saludan con 안녕하세요 , responde con el mismo 안녕하세요 .



, responde con el mismo . Si te preguntan 잘 지냈어요? , puedes responder 네, 잘 지냈어요 (sí, he estado bien) .



, puedes responder . Si alguien te dice 반갑습니다 (Encantado), puedes contestar 저도 반갑습니다 (Yo también, encantado).



Estos intercambios reflejan educación y cordialidad, cualidades muy apreciadas en la cultura coreana.

Saludar por teléfono o mensajes

Los coreanos adaptan los saludos también a las situaciones tecnológicas.

Por teléfono, es común empezar con 여보세요 (yeoboseyo) , que equivale a “¿Diga?” o “¿Hola?”.

👉 Se usa solo al contestar una llamada , no al iniciar una conversación en persona.



, que equivale a “¿Diga?” o “¿Hola?”. 👉 Se usa , no al iniciar una conversación en persona. En mensajes o chats, los jóvenes usan abreviaciones o formas más informales como:

안녕~ (annyeong~)

하이 (hai) — una versión coreanizada de “hi”.

요~ (yo~) para sonar más amigable.





Estas variaciones muestran cómo el idioma se adapta a los nuevos medios sin perder su esencia.

Recomendaciones para practicar los saludos coreanos

Dominar los saludos en coreano no requiere memorizarlos como una lista, sino usarlos en contexto. Algunas recomendaciones útiles:

Escucha a hablantes nativos.

Observa cuándo usan “annyeonghaseyo” o “annyeong”.

Imita el tono y la inclinación.

Practica frente al espejo hasta sentirte cómodo.

Aprende los matices culturales.

El respeto se demuestra más por la actitud que por las palabras.

No temas sonar formal al principio.

Es mejor parecer demasiado educado que descortés.

Usa la práctica diaria.

Saluda mentalmente o en voz alta cada vez que veas a alguien, incluso en series coreanas o vídeos.



Con el tiempo, los saludos se volverán parte natural de tu comunicación.

Por qué aprender los saludos coreanos te abre puertas culturales

Saber decir hola en coreano va más allá del idioma. Es una forma de mostrar interés genuino por la cultura, algo que los coreanos valoran enormemente.

Cuando usas el saludo correcto, no solo comunicas una palabra: demuestras respeto, empatía y deseo de conexión.

Ya sea que planees viajar a Corea del Sur, trabajar con empresas coreanas, o simplemente disfrutar del K-pop y los dramas coreanos, dominar los saludos es la mejor carta de presentación.

Aprender expresiones simples como 안녕하세요 (annyeonghaseyo) o 안녕히 가세요 (annyeonghi gaseyo) puede marcar la diferencia entre una interacción fría y una experiencia cálida y respetuosa.

En resumen

Decir hola en coreano puede parecer sencillo, pero detrás de cada palabra hay un mundo de significado cultural.

Desde el 안녕하세요 formal hasta el amistoso 안녕, cada saludo refleja la importancia del respeto y la armonía en la sociedad coreana.

Dominar estas formas no solo te permitirá comunicarte con eficacia, sino también comprender mejor la esencia del idioma coreano, donde las palabras y los gestos van siempre de la mano.

Así que la próxima vez que quieras saludar a alguien en coreano, recuerda que no solo estás diciendo “hola”, estás mostrando una parte fundamental del alma de Corea: el respeto.