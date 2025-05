Jenna Ortega, nacida el 27 de septiembre de 2002 en California, ha emergido como una de las actrices más prometedoras de su generación. Con una carrera que abarca desde producciones infantiles hasta películas de terror y dramas intensos, Ortega ha demostrado una versatilidad notable que la ha consolidado en la industria del entretenimiento.

Inicios en la actuación

La carrera de Jenna Ortega comenzó a temprana edad con apariciones en series como Rob (2012) y CSI: NY (2012). Su primer papel destacado fue en Jane the Virgin (2014-2019), donde interpretó a la versión joven de la protagonista, Jane Villanueva. Este papel le permitió ganar reconocimiento y abrirse camino en la televisión.

Etapa en Disney Channel

Ortega alcanzó mayor popularidad al protagonizar Stuck in the Middle (2016-2018), interpretando a Harley Díaz, la hija del medio en una familia numerosa. Además, prestó su voz a la princesa Isabel en la serie animada Elena of Avalor (2016-2020), consolidando su presencia en el público infantil y juvenil.

Transición a roles más maduros

Buscando diversificar su carrera, Ortega participó en la serie de suspense You (2019), interpretando a Ellie Alves, una adolescente inteligente y perspicaz. Este papel marcó su transición hacia personajes más complejos y maduros.

Incursión en el cine

En el ámbito cinematográfico, Ortega ha participado en diversas producciones que han demostrado su versatilidad:

The Babysitter: Killer Queen (2020): Interpretó a Phoebe Atwell en esta secuela de comedia y horror.

(2020): Interpretó a en esta secuela de comedia y horror. Yes Day (2021): Protagonizó esta comedia familiar como Katie Torres , una adolescente que disfruta de un día sin restricciones junto a sus padres.

(2021): Protagonizó esta comedia familiar como , una adolescente que disfruta de un día sin restricciones junto a sus padres. The Fallout (2021): Su interpretación de Vada Cavell, una estudiante que enfrenta las secuelas de una tragedia escolar, fue aclamada por la crítica, destacando su capacidad para abordar temas sensibles con profundidad emocional.

Consagración en el género de terror

Ortega ha demostrado una notable habilidad en el género de terror, participando en varias producciones destacadas:

Scream (2022) y Scream VI (2023): Interpretó a Tara Carpenter , convirtiéndose en una figura central de esta icónica franquicia.

(2022) y (2023): Interpretó a , convirtiéndose en una figura central de esta icónica franquicia. X (2022): Participó en este thriller de horror dirigido por Ti West, consolidando su reputación en el género.

Éxito internacional con Wednesday

El papel de Wednesday Addams en la serie Wednesday (2022-presente) de Netflix, dirigida por Tim Burton, catapultó a Ortega al estrellato internacional. Su interpretación recibió elogios por aportar una nueva dimensión al icónico personaje, combinando elementos de humor negro y profundidad emocional.

Proyectos recientes y futuros

Ortega continúa expandiendo su filmografía con proyectos diversos:

Miller’s Girl (2024): Interpretó a Cairo Sweet , una estudiante con una relación compleja con su profesor, explorando temas de poder y moralidad.

(2024): Interpretó a , una estudiante con una relación compleja con su profesor, explorando temas de poder y moralidad. Winter Spring Summer or Fall (2024): Protagonizó y produjo esta película romántica, demostrando su interés en participar en diferentes aspectos de la producción cinematográfica.

(2024): Protagonizó y produjo esta película romántica, demostrando su interés en participar en diferentes aspectos de la producción cinematográfica. Beetlejuice Beetlejuice (2024): Formó parte del elenco de esta esperada secuela dirigida por Tim Burton, compartiendo pantalla con figuras como Michael Keaton y Winona Ryder.

(2024): Formó parte del elenco de esta esperada secuela dirigida por Tim Burton, compartiendo pantalla con figuras como Michael Keaton y Winona Ryder. Death of a Unicorn (2025): Participará en esta comedia negra junto a Paul Rudd, ampliando aún más su repertorio actoral.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, Ortega ha recibido múltiples nominaciones y premios, incluyendo reconocimientos en los Premios Imagen, MTV Movie & TV Awards y Premios Globo de Oro. Su capacidad para asumir roles diversos y su compromiso con la representación latina en Hollywood la han convertido en una figura influyente para las nuevas generaciones.

En resumen, la trayectoria de Jenna Ortega refleja una evolución constante y una dedicación al arte de la actuación, consolidándola como una de las actrices más destacadas de su generación.