En Slottica Chile dispones de miles de tragaperras para elegir, pero son pocas las que entran en el top del casino. Acá comentamos las 10 tragamonedas más frecuentadas por los usuarios chilenos y sus características principales para que elijas la ideal.

1. 3 Coin Volcano – 3 Oaks Gaming

Es una tragamonedas de alta volatilidad con 5 rodillos y 3 filas con 25 líneas de pago fijas. Mantiene un formato clásico e incluye una mecánica de Sticky Coin, donde las monedas se quedan en el mismo sitio hasta llegar al bono y puede pagar entre 5x – 9x.

También hay un Multiplicador Volcano que crea una erupción con multiplicadores entre 2x – 5x aplicados a las monedas o jackpots, y al aparecer juntos se suman. Además puedes activar la Compra de Bono que cuesta 30x el monto apostado.

2. Merge Up – BGaming

La slot Merge Up destaca por su una mecánica de fusión progresiva de símbolos, donde los grupos ganadores (clusters) se juntan para crear símbolos con mayor valor. Cuenta con una interfaz de 5×5 y formato de pago por grupos, es decir, no usa líneas de pago.

Los símbolos principales de Merge Up son gemas de colores (azules, naranjas, violetas y rojas). Al fusionarse, pueden transformarse en Scatter “S”, y al combinar 4 o más de estos se activan las jugadas gratis. Así entras en juego multiplicadores crecientes que pueden alcanzar hasta x128.

3. The Dog House – Pragmatic Play

Es una tragaperras con alta volatilidad creada por Pragmatic Play y presenta un formato clásico con 5 rodillos, 3 filas y 20 líneas de pago fijas. Otras características que deberías conocer son:

Mínimo por giro de 220 CLP.

Máximo por giro de 110.000 CLP.

Retorno al jugador del 96.51%.

Pago máximo de x6750.

Una función destaca son los giros gratis que se activa con tres Scatter de huellas. En esa ronda, los comodines que aparecen permanecen fijos hasta el final del bono.

4. Gold Express – 3 Oaks Gaming

Gold Express es una tragaperras de 5 rodillos, 3 filas y 20 líneas de pago fijas, que integran rondas de bonificación, multiplicadores y jackpots fijos. Su RTP es del 95.6 % y ofrece una volatilidad media-alta.

Entre los símbolos principales está el Wild (Maletín dorado), que aparece solo en los rodillos 2, 3, 4 y 5. También puede caer el Scatter (Locomotora dorada), que da 8 giros gratis al salir 3 o más en los rodillos. En esta ronda puede aparecer el Power Wild que multiplica las ganancias.

La encuentras en la categoría de “Juegos populares” de Slottica y te permite jugar desde 220 CLP y un máximo de 84.000 CLP por tirada.

5. Super Hot Chilli – 3 Oaks Gaming

Es una tragaperras con temática mexicana que posee 5 rodillos y 4 filas. En una partida puede aparecer en todos los carretes el Wild (hombre con sombrero) que sustituye a casi todos los símbolos.

También está el símbolo Scatter (carreta de chiles) que aparece solo en los rodillos 2, 3 y 4 y te otorga 10 tiradas gratis al obtener tres iguales. Además destaca el Bonus (chiles rojos y verdes), que da acceso al Hold and Win al conseguir seis o más símbolos en pantalla. El pago máximo puede superar las x2000 veces lo apostado.

6. Elvis Frog TRUEWAYS – BGaming

Elvis Frog es una tragaperras con 262,144 formas de ganar. Pertenece a la categoría de video slot, y cuenta con una volatilidad media–alta y un retorno al jugador del 96%. Entre los símbolos principales está el Wild (Elvis Frog), que durante las tiradas gratis aplica multiplicadores entre x2 – x5.

Acá también hay un Scatter (Estrella Elvis Frog), y al jugar 4, 5 o 5 símbolos se otorgan 12, 15 o 20 giros gratuitos. Además pueden darte rondas adicionales según la cantidad de Scatters obtenidos.

7. Gates of Olympus 1000 – Pragmatic Play

Una video slot con rejilla de 6×5 carretes y sin líneas de pago fijas. La temática de Gates of Olympus se inspira en la mitología griega y su volatilidad se define como alta. Destaca su mecánica de Pay Anywhere, la cual paga en cualquier posición del tablero cuando aparecen 8 o más símbolos iguales.

Otra función son los Multiplicadores aleatorios que pueden caer en cualquier giro, con valores que van desde x2 hasta x1000. Además, al obtener 4 o más Scatters (Zeus) se activan 15 giros gratis, con un pago máximo de x15.000.

8. Joker’s Million – BGaming

La tragaperras de Joker Million tiene una interfaz de 5 carretes y 4 filas con 100 líneas de pago fijas. La misma presenta una volatilidad media y un RTP del 97%. El Wild (Joker) puede expandirse por todo el rodillo, ocupando las celdas superior e inferior. El Scatter (Ficha de casino) activa el juego de giros gratis al caer 3 o más en cualquier posición.

Otra función son los Wilds Expandidos que se expanden verticalmente para crear más líneas ganadores. Además está la Gamble Round, disponible después de una victoria y permite duplicar las ganancias adivinando el color o palo de la carta.

9. Energy Joker Hold and Win – Playson

Energy Joker tiene un formato clásico de 5 rodillos y 3 filas, con 5 líneas de pago. Su temática es de frutas, con cerezas, limones, uvas y sandías en pantalla. El pago máximo es de hasta x5000 la cantidad apostada. Además cuenta con jackpots fijos que otorgan los mayores premios.

10. Book of Dead – Play’n GO

Esta video slot propone un formato de 5×3 con hasta 10 líneas activables. Su temática es de aventuras y el antiguo Egipto, con un retorno al jugar el 96.21%. En una partida tendrás símbolos de bajo valor ( A, K, Q, J, 10) y de mayor valor como Anubis, Osiris y el propio Rich. Además está el Libro que actúa como Wild y Scatter a la vez.