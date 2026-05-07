Buscar películas y programas de TV de Yalitza Aparicio no lleva a una filmografía enorme, sino a una carrera muy particular: pocos títulos, mucha conversación pública y una presencia que cambió la forma en que México se vio representado en el cine internacional. Desde Roma hasta Cometierra, su trayectoria combina drama social, terror, comedia mexicana, series de plataformas y proyectos documentales con mirada comunitaria.

Yalitza Aparicio no siguió el camino habitual de una actriz formada dentro de la industria. Su aparición fue inesperada, pero su permanencia ha sido más deliberada. Cada proyecto posterior a Roma ayuda a entender cómo ha intentado construir una carrera sin quedar atrapada en un solo personaje.

Quién es Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio Martínez nació en Tlaxiaco, Oaxaca, y alcanzó reconocimiento mundial por su debut como Cleo en Roma, la película de Alfonso Cuarón estrenada en 2018.

Antes de actuar, su vida estaba lejos de los reflectores. Su historia pública se volvió relevante porque rompió varias ideas instaladas sobre quién podía ocupar el centro de una película mexicana con impacto global.

Su nominación al Oscar a mejor actriz por Roma marcó un antes y un después. No solo fue una distinción individual: también abrió una conversación sobre representación indígena, clasismo, racismo, trabajo doméstico, lengua, origen y presencia de mujeres mexicanas en pantallas internacionales.

Filmografía de Yalitza Aparicio: películas y programas de TV

Año Título Formato Papel o participación Por qué importa 2018 Roma Película Cleo Su debut y el papel que la llevó al reconocimiento internacional 2019 Plaza Sésamo: Día Internacional de la Mujer Especial / cápsula Ella misma Participación con mensaje dirigido a niñas 2021 Hijas de brujas Cortometraje / Bite Size Halloween Clara Su regreso a la ficción tras Roma 2022 Presencias Película Paulina Primer acercamiento al terror mexicano de largometraje 2022 Los Espookys Serie La Luna Participación en una comedia de culto de HBO 2022 Mujeres asesinas Serie antológica Rocío, “La Insomne” Protagoniza un episodio del regreso de la franquicia 2022 Peace Peace Now Now Serie documental Presentadora / ella misma Proyecto sobre mujeres y violencia en América Latina 2023 La gran seducción Película Ana Comedia mexicana para streaming con tono comunitario 2024 Familia de medianoche Serie Nayeli Drama médico ambientado en la Ciudad de México 2024 Las Amazonas de Yaxunah Documental Narradora Relato deportivo y social sobre mujeres mayas 2025 Cometierra Serie Emma Drama de realismo mágico sobre desapariciones y violencia 2025 En la quietud de la noche Cortometraje Madre Historia vinculada al Día de Muertos y memoria familiar 2026 The Long Haul / Dead Letters Película Reparto Proyecto internacional con Margo Martindale y Cole Sprouse

Esta tabla resume su recorrido hasta 2026, pero no todos los títulos tienen el mismo peso. Para entender su carrera, hay que separar el fenómeno de Roma de los trabajos que vinieron después.

Roma: el debut que cambió su vida

Roma es el título central de la carrera de Yalitza Aparicio. En la película interpreta a Cleo, una trabajadora del hogar en la Ciudad de México de los años setenta.

El papel exigía una actuación contenida, sin grandes gestos ni discursos explicativos. Yalitza sostuvo el personaje desde la mirada, el silencio, la paciencia y una vulnerabilidad que no necesitaba subrayarse.

La película no solo fue reconocida por su fotografía, dirección y recreación histórica. También colocó en el centro a una mujer indígena y trabajadora del hogar, algo poco habitual en el cine mexicano de gran circulación.

Por qué Cleo sigue siendo su papel más importante

Cleo no es un personaje secundario decorativo. Es el corazón emocional de Roma.

A través de ella, la película habla de maternidad, desigualdad, afecto, trabajo doméstico, soledad y pertenencia. Ese peso narrativo hizo que la actuación de Yalitza tuviera una lectura más amplia que la de un simple debut.

Su nominación al Oscar no llegó por una carrera larga, sino por una interpretación muy específica: una mujer que parecía observarlo todo desde la discreción, pero cargaba con buena parte del sentido de la historia.

Hijas de brujas: su regreso a la ficción

Después del impacto de Roma, Yalitza tardó en volver a la ficción. Uno de sus siguientes trabajos fue Hijas de brujas, cortometraje dirigido por Faride Schroeder dentro del universo de Bite Size Halloween.

En este corto interpreta a Clara, una mujer que lleva a su hija recién nacida a México y se enfrenta a un ritual familiar en el bosque.

El título tiene valor porque permitió verla en un registro distinto: terror breve, maternidad, linaje femenino y elementos de imaginario mexicano. No tuvo la exposición masiva de Roma, pero funcionó como una señal: Yalitza no quería repetir el mismo tipo de personaje.

Presencias: Yalitza Aparicio en el terror mexicano

En Presencias, Yalitza Aparicio se suma al cine de terror y suspenso bajo la dirección de Luis Mandoki. Interpreta a Paulina, dentro de una historia marcada por una cabaña, una muerte violenta y una investigación rodeada de hechos inquietantes.

La película no tuvo el mismo consenso crítico que Roma, pero ocupa un lugar importante en su carrera por una razón clara: la coloca en un género comercial, con atmósfera de misterio y códigos distintos al drama social.

Para quienes buscan ver su evolución, Presencias muestra a Yalitza intentando moverse hacia otro territorio. No es su trabajo más fino, pero sí una pieza relevante para entender sus decisiones posteriores.

La gran seducción: comedia mexicana y sentido comunitario

La gran seducción es una comedia mexicana estrenada en Netflix en 2023. Yalitza interpreta a Ana, una mujer de un pueblo pesquero que participa en el intento colectivo por atraer a un médico y salvar a la comunidad de la ruina.

La película tiene un tono más ligero que sus trabajos anteriores. Hay humor, ternura, conflicto local y una mirada sobre pueblos que buscan resistir al abandono económico.

Su valor dentro de la filmografía de Yalitza está en el cambio de registro. Aquí no carga sola con el peso dramático del relato, sino que forma parte de un ensamble donde la comunidad es protagonista.

Los Espookys: una aparición rara y memorable

En Los Espookys, Yalitza Aparicio aparece como La Luna. No es un papel convencional, y justo por eso llama la atención.

La serie tiene un humor extraño, absurdo y muy particular. Su universo mezcla terror artesanal, comedia, rareza latinoamericana y personajes que parecen salidos de una pesadilla pop.

La participación de Yalitza funciona como un guiño inesperado. No pretende ser realista ni dramática. Es una aparición lúdica que demuestra que también puede entrar en propuestas más libres y excéntricas.

Mujeres asesinas: el episodio de “La Insomne”

En el regreso de Mujeres asesinas, Yalitza protagoniza el episodio “La Insomne”, donde interpreta a Rocío.

El formato de la serie es antológico: cada capítulo cuenta una historia independiente. Eso permite que una actriz tenga un arco cerrado, intenso y con conflicto propio en un solo episodio.

Para Yalitza, este trabajo fue importante porque la acercó a un tono más oscuro y televisivo, con una historia de tensión psicológica y violencia. También la conectó con una franquicia conocida por varias generaciones de espectadores en México.

Peace Peace Now Now: documental y compromiso social

Peace Peace Now Now no es una ficción tradicional. Es una serie documental centrada en historias de mujeres que enfrentaron violencia, conflictos armados y procesos de búsqueda de justicia.

La participación de Yalitza encaja con su perfil público fuera de la actuación: una figura que ha usado su visibilidad para hablar de mujeres, comunidades indígenas, derechos humanos y representación.

Este tipo de proyecto importa porque amplía la idea de “programas de TV de Yalitza Aparicio”. No todo en su carrera pasa por interpretar personajes. También ha elegido espacios donde su presencia funciona como acompañamiento, escucha y altavoz.

Familia de medianoche: drama médico en la Ciudad de México

Familia de medianoche es una serie de Apple TV+ inspirada en el documental del mismo nombre. La historia sigue a una familia que opera una ambulancia privada en una Ciudad de México marcada por urgencias, desigualdad y falta de servicios suficientes.

Yalitza interpreta a Nayeli, dentro de un reparto amplio que incluye a figuras como Renata Vaca, Joaquín Cosío, Diego Calva y Óscar Jaenada.

La serie es relevante porque coloca a Yalitza en una producción internacional, pero profundamente mexicana en ambiente, idioma y conflictos. No es solo una serie médica: también habla de precariedad, vocación, familia y supervivencia urbana.

Cometierra: desapariciones, realismo mágico y violencia

Cometierra es uno de sus trabajos televisivos más relevantes después de Familia de medianoche. La serie adapta la novela de Dolores Reyes y traslada su universo a una periferia mexicana atravesada por desapariciones, violencia de género y realismo mágico.

Yalitza interpreta a Emma, una profesora cuya desaparición activa parte del conflicto de la historia. Su personaje no es solo una presencia narrativa: representa una herida social reconocible en México.

El valor de Cometierra está en cómo combina género fantástico con una realidad dolorosa. La serie no usa lo sobrenatural para escapar del problema, sino para mirarlo desde otro ángulo.

Las Amazonas de Yaxunah: Yalitza como narradora

En el documental Las Amazonas de Yaxunah, Yalitza Aparicio participa como narradora de la versión en español. La película sigue a un equipo de mujeres mayas de Yucatán que desafía prejuicios de género a través del softbol.

Este trabajo conecta con varios temas presentes en su trayectoria pública: mujeres indígenas, comunidad, deporte, resistencia y representación.

No es un papel actoral, pero sí una elección significativa. Su voz acompaña una historia donde el centro no es la celebridad, sino un grupo de mujeres que gana visibilidad sin renunciar a su identidad.

En la quietud de la noche: memoria y Día de Muertos

En la quietud de la noche es un cortometraje de 2025 vinculado al Día de Muertos, la memoria familiar y la relación entre generaciones.

Yalitza aparece en una historia íntima, de duración breve, donde el peso está en la emoción y la tradición mexicana. No es un título de consumo masivo, pero suma una capa interesante a su carrera: proyectos pequeños con una raíz cultural clara.

Su presencia en este tipo de trabajos muestra una selección que no siempre depende del tamaño de la producción. A veces pesa más el tema, el contexto y la cercanía con ciertas tradiciones.

The Long Haul / Dead Letters: su salto a un proyecto internacional

Para 2026, Yalitza figura en The Long Haul, proyecto también conocido durante su desarrollo como Dead Letters. La película cuenta con un reparto internacional encabezado por Margo Martindale, Cole Sprouse, Stephen Root, Wes Studi y la propia Aparicio.

El dato importa porque confirma su entrada en una producción angloparlante de mayor alcance, fuera del circuito estrictamente mexicano.

Aunque todavía no puede medirse su impacto comercial, sí permite leer una tendencia: Yalitza ha pasado de ser “la actriz de Roma” a una intérprete que empieza a moverse entre México, plataformas internacionales, documentales y cine extranjero.

Mejores películas y programas de TV de Yalitza Aparicio para empezar

Si quieres conocer su carrera sin ver todo en orden, este recorrido funciona mejor:

Orden recomendado Título Motivo 1 Roma Es su papel esencial y el origen de todo 2 Familia de medianoche La muestra dentro de una serie mexicana ambiciosa 3 Cometierra Conecta su carrera con temas urgentes en México 4 La gran seducción Permite verla en comedia y tono comunitario 5 Hijas de brujas Su regreso a la ficción desde el terror breve 6 Mujeres asesinas Un papel intenso en formato antológico 7 Presencias Su incursión en terror de largometraje 8 Las Amazonas de Yaxunah Su faceta como narradora de historias sociales

Para entender por qué Yalitza se volvió una figura internacional, empieza con Roma. Para ver hacia dónde se ha movido después, sigue con Familia de medianoche, Cometierra y La gran seducción.

Ranking de sus trabajos más importantes

Puesto Título Valor dentro de su carrera 1 Roma Papel histórico, nominación al Oscar y reconocimiento global 2 Cometierra Trabajo reciente con fuerte lectura social en México 3 Familia de medianoche Serie internacional ambientada en la Ciudad de México 4 La gran seducción Comedia mexicana de plataforma con tono popular 5 Hijas de brujas Regreso a la ficción después de Roma 6 Mujeres asesinas Episodio protagonista en una franquicia reconocida 7 Las Amazonas de Yaxunah Narración documental ligada a mujeres indígenas 8 Presencias Primer largometraje de terror en su carrera 9 Los Espookys Aparición breve, rara y muy distinta a sus dramas

Este ranking no mide solo calidad. También considera impacto, visibilidad, evolución artística y peso dentro de su imagen pública.

Películas de Yalitza Aparicio

Roma

Roma sigue siendo su película más importante. No solo por premios o prestigio, sino porque construyó su carrera desde un personaje imposible de separar de la memoria reciente del cine mexicano.

Cleo es una mujer observada desde la intimidad, el trabajo doméstico y la desigualdad. La actuación de Yalitza no busca imponerse: acompaña, sostiene y deja que el dolor aparezca sin espectáculo.

Presencias

Presencias la lleva al terror mexicano. Interpreta a Paulina en una historia de cabaña, muerte y misterio.

No es el título más redondo de su filmografía, pero permite verla fuera del universo realista de Roma. Para quienes siguen su carrera, funciona como un experimento de género.

La gran seducción

La gran seducción es su película más accesible para quien quiere algo ligero. Tiene humor, pueblo, comunidad y una mirada amable sobre la necesidad de rescatar un lugar del abandono.

Yalitza interpreta a Ana, una figura importante dentro del tejido comunitario. Su papel no tiene la misma carga emocional que Cleo, pero sí aporta calidez y arraigo.

Las Amazonas de Yaxunah

Aunque no actúa frente a cámara, su narración en Las Amazonas de Yaxunah merece aparecer en su filmografía comentada.

El documental sigue a mujeres mayas que encuentran en el softbol una forma de afirmarse frente a normas sociales restrictivas. La voz de Yalitza suma cercanía y coherencia temática al proyecto.

En la quietud de la noche

Este corto de 2025 trabaja desde una sensibilidad íntima: infancia, memoria, familia y Día de Muertos.

No es un proyecto de gran plataforma, pero ayuda a ver otro lado de su carrera: historias pequeñas, conectadas con tradición mexicana y con un tono más emocional que comercial.

Programas de TV de Yalitza Aparicio

Plaza Sésamo: Día Internacional de la Mujer

Su participación en Plaza Sésamo tuvo un tono distinto a sus trabajos de ficción. Apareció con un mensaje dirigido a niñas, ligado a los sueños, la confianza y la posibilidad de imaginar otros caminos.

Es una intervención breve, pero importante para entender cómo su figura pública empezó a dialogar con audiencias infantiles y familiares después de Roma.

Bite Size Halloween: Hijas de brujas

Aunque Hijas de brujas puede verse como cortometraje, también forma parte del universo televisivo de Bite Size Halloween.

Su duración breve no le resta interés. De hecho, su formato compacto le permite entrar de lleno en un ambiente ritual, femenino y fantástico sin alargarse de más.

Los Espookys

En Los Espookys, Yalitza aparece como La Luna. Su participación es peculiar, casi simbólica, dentro de una serie que juega con el absurdo y la estética del terror artesanal.

Es una aparición para fans que quieren verla en algo completamente distinto a sus dramas.

Mujeres asesinas

En Mujeres asesinas, Yalitza protagoniza el episodio de Rocío “La Insomne”. El formato antológico le permite trabajar un personaje cerrado, marcado por tensión y conflicto.

Es uno de sus trabajos televisivos más directos para quienes buscan verla actuar en un registro oscuro.

Peace Peace Now Now

Peace Peace Now Now la coloca en un espacio documental. Su participación tiene más que ver con escuchar y acompañar historias de mujeres que con interpretar un personaje.

Ese tipo de presencia encaja con el perfil que Yalitza ha construido fuera del set: una actriz que también se ha vuelto referente en conversaciones sobre igualdad, origen y derechos.

Familia de medianoche

Familia de medianoche es una de sus series más importantes. Ambientada en la Ciudad de México, combina drama médico, urgencias nocturnas y desigualdad urbana.

Yalitza interpreta a Nayeli dentro de un reparto amplio. Su presencia suma fuerza a una serie que busca contar una ciudad desde sus emergencias, sus contradicciones y sus trabajadores invisibles.

Cometierra

Cometierra es quizá su proyecto más potente de la etapa reciente. La serie mezcla realismo mágico con desapariciones y violencia contra mujeres, temas muy sensibles en México.

El personaje de Emma tiene un peso simbólico fuerte. Su desaparición no es solo un detonante de trama: también funciona como reflejo de una herida social.

Qué tipo de personajes interpreta Yalitza Aparicio

La carrera de Yalitza tiene una línea clara: muchos de sus personajes están conectados con cuidado, comunidad, violencia, memoria o resistencia.

Cleo cuida a una familia que no termina de reconocer todo lo que ella sostiene.

cuida a una familia que no termina de reconocer todo lo que ella sostiene. Ana pertenece a un pueblo que intenta sobrevivir.

pertenece a un pueblo que intenta sobrevivir. Paulina entra en una historia de miedo y pérdida.

entra en una historia de miedo y pérdida. Nayeli forma parte de una ciudad que vive al límite.

forma parte de una ciudad que vive al límite. Emma representa una ausencia dolorosa en una historia sobre desapariciones.

Incluso cuando no actúa, como en Las Amazonas de Yaxunah, su voz acompaña relatos de mujeres que luchan por ocupar un lugar.

La evolución de Yalitza después de Roma

Su carrera después de Roma ha sido más lenta que la de otras actrices que saltan a la fama de golpe. Eso ha generado preguntas: por qué no aparece en más películas, por qué elige ciertos proyectos, por qué combina actuación con activismo y presencia pública.

Esa pausa también puede leerse de otra forma. Yalitza ha evitado convertirse en una figura explotada por la urgencia del momento. Sus proyectos no siempre han sido enormes, pero sí suelen tener una relación con temas que atraviesan su identidad pública.

Su evolución puede dividirse en tres etapas:

Etapa Años Rasgo principal Irrupción internacional 2018-2019 Roma, Oscar, visibilidad global Búsqueda de registros 2021-2023 Terror, comedia, series antológicas y apariciones especiales Consolidación en plataformas 2024-2026 Familia de medianoche, Cometierra y proyectos internacionales

Lo más interesante es que todavía no parece una carrera cerrada. Sigue en construcción.

Dónde ver las películas y series de Yalitza Aparicio

La disponibilidad puede cambiar según país, licencias y plataforma, pero estos son los espacios más asociados a sus títulos:

Título Plataforma o circuito asociado Roma Netflix La gran seducción Netflix Presencias ViX y renta digital, según disponibilidad Mujeres asesinas ViX Los Espookys HBO Max / Max, según catálogo Familia de medianoche Apple TV+ Cometierra Prime Video Las Amazonas de Yaxunah ESPN / Disney+, según región Hijas de brujas Circuito digital / antologías de terror

Antes de buscar un título, conviene revisar el catálogo vigente en México. Las plataformas modifican derechos con frecuencia y algunos cortometrajes pueden aparecer solo por periodos limitados.

Qué ver primero si solo tienes tiempo para tres títulos

Si solo quieres ver tres trabajos, elige estos:

Roma

Es indispensable. Ahí se entiende su impacto y el motivo por el que se volvió una figura mundial.

Familia de medianoche

Muestra una etapa más reciente, con una producción de plataforma, elenco amplio y una Ciudad de México contemporánea.

Cometierra

Permite ver su conexión con historias de violencia, desaparición y realismo mágico en una clave más actual.

Con esos tres títulos puedes entender el arco principal: debut histórico, entrada a series internacionales y participación en narrativas sociales mexicanas recientes.

Por qué su filmografía genera tanta conversación

La filmografía de Yalitza Aparicio no se comenta solo por razones cinematográficas. También se lee desde lo social.

Su presencia ha provocado debates sobre:

Representación indígena .

. Racismo en México .

. Clasismo en la industria audiovisual .

. Trabajo doméstico .

. Mujeres en pantalla .

. Lenguas y comunidades originarias .

. Quién puede ser protagonista .

. Qué historias mexicanas llegan al mundo.

Eso hace que cada nuevo proyecto cargue con expectativas superiores a las de una actriz convencional. No se le mira solo como intérprete, sino como símbolo. Ese peso puede abrir puertas, pero también vuelve más difícil juzgar su trabajo únicamente por lo actoral.

Qué esperar de Yalitza Aparicio en 2026

Para 2026, su carrera entra en una fase interesante. Ya no vive del impacto inmediato de Roma, pero tampoco tiene una filmografía larga que la encasille.

Su participación en proyectos como Cometierra y The Long Haul / Dead Letters indica dos caminos posibles: seguir en historias mexicanas con fuerte carga social o abrirse a repartos internacionales con otro tipo de industria.

El desafío será encontrar personajes donde no se use su presencia solo como símbolo, sino como actriz con margen para crecer, equivocarse, arriesgarse y sorprender.

Qué deja su carrera hasta ahora

La lista de películas y programas de TV de Yalitza Aparicio no es larga, pero sí significativa. Pocas actrices mexicanas han tenido un debut tan potente y, al mismo tiempo, una carrera posterior tan observada.

Su mayor logro no está solo en haber llegado al Oscar con su primera película. Está en haber abierto una discusión que sigue viva: qué rostros, acentos, cuerpos e historias merecen estar en el centro de la pantalla.

Yalitza Aparicio todavía está definiendo qué tipo de actriz quiere ser. Esa incertidumbre, lejos de ser una debilidad, mantiene su carrera abierta: cada nuevo papel puede confirmar una ruta o cambiar por completo la forma en que el público la mira.