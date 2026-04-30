La Feria del Taco Hidalgo 2026 ya tiene fecha, sede y un gancho difícil de ignorar: tacos, entrada gratuita, expositores locales y un intento de récord con una figura inspirada en el Reloj Monumental de Pachuca. El evento se realizará del 15 al 17 de mayo en el Recinto Ferial de Pachuca, con actividades gastronómicas, culturales y familiares.

El plan apunta a convertirse en una de las citas más llamativas de mayo en Hidalgo. No solo por la comida, sino porque reúne identidad local, turismo, consumo regional y una experiencia pensada para familias, grupos de amigos y visitantes que buscan algo distinto sin pagar boleto de acceso.

Datos clave de la Feria del Taco Hidalgo 2026

Dato Información Evento Gran Feria del Taco Hidalgo 2026 Fechas 15, 16 y 17 de mayo de 2026 Sede Recinto Ferial de Pachuca Entrada Gratis Hora de inicio difundida A partir de las 11:00 horas Expositores Alrededor de 40 taquerías y participantes gastronómicos Visitantes esperados Más de 30 mil personas Plan principal Tacos, actividades culturales, artesanías, música y convivencia familiar Atractivo especial Figura monumental de tacos inspirada en el Reloj Monumental de Pachuca

El dato que más conviene tener claro: la entrada será gratuita, pero el consumo de alimentos, bebidas o productos se paga aparte.

Cuándo será la Feria del Taco Hidalgo 2026

La Feria del Taco Hidalgo 2026 se llevará a cabo durante tres días:

viernes 15 de mayo

sábado 16 de mayo

domingo 17 de mayo

El horario de arranque difundido es a partir de las 11:00 horas. Para quienes planean ir en familia, lo más recomendable será acudir temprano, especialmente el sábado y domingo, cuando suele aumentar la afluencia.

Día Recomendación Viernes 15 de mayo Mejor para recorrer con menos gente y ubicar taquerías Sábado 16 de mayo Día fuerte por actividades especiales y mayor ambiente Domingo 17 de mayo Buena opción familiar para cerrar el fin de semana

Si el objetivo es probar con calma, conviene ir el viernes o temprano el sábado. Si buscas ambiente, el sábado será el día más atractivo.

Dónde será: Recinto Ferial de Pachuca

La sede será el Recinto Ferial de Pachuca, un espacio con capacidad para recibir eventos masivos, circulación de visitantes, zona gastronómica y actividades complementarias.

El cambio de sede respecto a versiones inicialmente difundidas permite pensar en una feria más amplia y con mejores condiciones logísticas para visitantes, expositores y familias.

Por qué la sede importa

El Recinto Ferial permite concentrar:

taquerías;

artesanías;

zona cultural;

actividades familiares;

presentaciones musicales;

espacios de circulación;

acceso para visitantes de Pachuca y otros municipios.

Para un evento gastronómico de tres días, la sede ayuda a que la experiencia no dependa solo de comer tacos, sino de pasar varias horas dentro del recinto.

¿La entrada será gratis?

Sí. La entrada a la Feria del Taco Hidalgo 2026 será gratuita.

Esto no significa que los tacos sean gratis. Lo gratuito es el acceso al evento. Cada visitante deberá pagar lo que consuma dentro del recinto: tacos, bebidas, artesanías, productos locales o cualquier otro servicio disponible.

Concepto ¿Se paga? Acceso al recinto No Tacos Sí Bebidas Sí Artesanías Sí Productos locales Sí Actividades abiertas Depende de la dinámica Registro previo Puede solicitarse para control y beneficios

Si se habilita registro previo, conviene hacerlo antes de acudir. Aunque el acceso sea gratuito, el registro puede servir para control de aforo, dinámicas, rifas o beneficios para asistentes.

Horarios de la Feria del Taco Hidalgo 2026

El horario general difundido marca inicio a partir de las 11:00 horas. Hasta ahora, la información pública más útil para el visitante es esa hora de arranque; el cierre y la programación por bloques pueden ajustarse conforme se acerque la fecha.

Día Hora de inicio Mejor momento para ir Viernes 15 de mayo 11:00 horas Mediodía o tarde Sábado 16 de mayo 11:00 horas Temprano si vas con familia Domingo 17 de mayo 11:00 horas Mediodía para evitar cierre apresurado

La recomendación práctica es no llegar demasiado tarde. En ferias gastronómicas, las mejores opciones pueden agotarse, las filas crecen y el estacionamiento se complica.

Qué habrá en la Feria del Taco Hidalgo 2026

La feria reunirá comida, cultura y entretenimiento. El taco será el centro del evento, pero no el único atractivo.

Oferta principal

Taquerías locales y regionales.

Tacos de distintos estilos.

Productos gastronómicos hidalguenses.

Artesanías.

Textiles.

Joyería y productos locales.

Música.

Actividades familiares.

Dinámicas especiales.

Intento de récord con tacos.

El valor del evento está en reunir en un mismo espacio comida popular, identidad hidalguense y participación de productores locales.

Más de 40 taquerías y expositores

La feria contará con alrededor de 40 taquerías y expositores, lo que convierte al evento en una buena oportunidad para probar distintas versiones del taco sin recorrer toda la ciudad.

Aunque el cartel completo de participantes puede actualizarse, el enfoque apunta a una oferta amplia, con propuestas locales y regionales.

Tipo de visitante Qué puede aprovechar Familias Variedad de comida y ambiente amplio Grupos de amigos Recorrido por distintas taquerías Turistas Gastronomía hidalguense en un solo lugar Foodies Comparar estilos, salsas y preparaciones Productores locales Exposición y venta directa Comerciantes Visibilidad ante miles de asistentes

La clave para disfrutarlo será no comprar en el primer puesto sin recorrer. En eventos así, conviene mirar opciones, comparar precios y elegir con calma.

Qué tipos de tacos podrían encontrarse

La feria no se limita a un solo tipo de taco. Hidalgo tiene una cultura taquera muy amplia, marcada por el maíz, la barbacoa, el ximbó, los guisos, la carne asada y preparaciones regionales.

Entre las opciones esperables en un evento de este tipo pueden aparecer:

tacos de barbacoa;

tacos de guisado;

tacos al pastor;

tacos de carne asada;

tacos de suadero;

tacos de longaniza;

tacos campechanos;

tacos dorados;

tacos vegetarianos o de verduras;

propuestas de autor o fusiones locales.

La recomendación es llegar con hambre, pero también con criterio: probar varios tacos pequeños suele ser mejor que llenarse en el primer puesto.

El récord: una figura del Reloj Monumental hecha con tacos

Uno de los atractivos más llamativos de la Feria del Taco Hidalgo 2026 será el intento de crear una figura monumental con tacos inspirada en el Reloj Monumental de Pachuca.

El Reloj es uno de los símbolos más reconocibles de la capital hidalguense. Llevarlo al terreno gastronómico convierte el evento en algo más que una feria de comida: lo vuelve una experiencia visual y cultural.

Por qué este detalle puede atraer visitantes

Elemento Valor para el evento Tacos Producto popular y masivo Reloj Monumental Símbolo de Pachuca Formato gigante Atractivo visual Posible récord Gancho mediático Participación colectiva Refuerza identidad local Fotografías y video Alto potencial en redes sociales

Este punto puede ser el momento más buscado por visitantes, creadores de contenido y medios locales.

Actividades culturales y zona artesanal

La feria también tendrá una parte cultural y comercial. No se trata solo de puestos de comida.

Los asistentes podrán encontrar espacios dedicados a productos locales, artesanías y propuestas hidalguenses, con participación de creadores y comerciantes del estado.

Qué puede haber en la zona artesanal

textiles;

bordados;

productos de plata;

artículos hechos a mano;

gastronomía complementaria;

dulces;

productos regionales;

souvenirs;

piezas decorativas.

Para los expositores, esta feria puede ser una vitrina importante. Para los visitantes, una oportunidad de comprar productos hidalguenses sin salir de Pachuca.

Música y entretenimiento

La Feria del Taco Hidalgo 2026 incluirá actividades de entretenimiento para acompañar la experiencia gastronómica. La música será parte del ambiente, especialmente durante el fin de semana.

El domingo se ha difundido la participación del trío Aurora Hidalguense, pensado como parte del cierre festivo.

Día Ambiente esperado Viernes Apertura, recorrido gastronómico y primeras actividades Sábado Mayor afluencia, récord y ambiente familiar Domingo Cierre con música y recorrido final

La música ayuda a que el evento no sea solo una parada para comer, sino un plan de varias horas.

¿Es un plan familiar?

Sí. La feria está pensada como un plan para familias, visitantes de Pachuca, turistas y grupos que busquen un evento accesible.

Tiene varios puntos a favor:

entrada gratuita;

sede amplia;

comida variada;

actividades culturales;

artesanías;

ambiente de fin de semana;

posibilidad de ir con niños;

opciones para pasar varias horas.

Si vas con menores, lo mejor será llegar temprano, ubicar baños, zonas de sombra y puntos de reunión. En eventos masivos, la organización familiar hace mucha diferencia.

Mejor día para ir a la Feria del Taco

El mejor día depende del tipo de plan que busques.

Objetivo Mejor día Evitar tanta gente Viernes 15 Ver el momento más fuerte del evento Sábado 16 Ir en familia con calma Domingo temprano Tomar fotos y video Sábado Probar sin prisas Viernes o domingo temprano Buscar ambiente Sábado por la tarde

El sábado será probablemente el día de mayor movimiento. Si no te gustan las filas, el viernes puede ser una mejor opción.

Mejor hora para llegar

La hora ideal es entre 11:00 y 13:00 horas, sobre todo si vas con familia o quieres probar varios puestos sin filas largas.

Llegar temprano permite:

encontrar mejor estacionamiento;

recorrer antes de decidir;

evitar horas de mayor calor;

ubicar baños y accesos;

elegir taquerías con calma;

tomar mejores fotos;

reducir tiempos de espera.

Si vas por la tarde, considera más tiempo para entrar, estacionarte y caminar dentro del recinto.

Cómo llegar al Recinto Ferial de Pachuca

El Recinto Ferial de Pachuca es una sede conocida para eventos masivos. La forma de llegada dependerá de si viajas desde la zona metropolitana de Pachuca, desde municipios cercanos o desde otros estados.

Si vas en auto

Conviene salir con tiempo, especialmente sábado y domingo. En eventos de alta afluencia, los accesos pueden saturarse y el estacionamiento volverse más lento.

Recomendaciones:

revisa ruta antes de salir;

considera tráfico de fin de semana;

lleva efectivo y tarjeta;

ubica un punto de encuentro;

no dejes objetos visibles en el auto;

llega temprano si vas con niños.

Si vas en transporte público o taxi de aplicación

Verifica puntos de ascenso y descenso seguros. En eventos masivos, algunos servicios pueden dejarte a unas calles del acceso principal si hay cierres o tráfico.

La mejor estrategia es fijar desde antes un punto para pedir transporte de regreso.

Qué llevar a la Feria del Taco

Para disfrutar mejor la visita, conviene ir preparado.

Lleva Por qué ayuda Efectivo Algunos puestos pueden no aceptar tarjeta Tarjeta Útil para compras mayores Agua Especialmente si vas al mediodía Gorra o sombrero Para horas de sol Bloqueador solar Si estarás varias horas Calzado cómodo Vas a caminar y hacer filas Bolsa pequeña Más práctica en evento masivo Identificación Útil para cualquier registro Teléfono cargado Fotos, pagos, transporte y ubicación Punto de reunión Indispensable si vas en grupo

Ir a una feria gastronómica no requiere gran preparación, pero sí sentido común.

Qué se paga y qué no

La entrada será gratuita, pero la experiencia puede tener distintos gastos.

Concepto Costo probable Entrada general Gratis Tacos Según expositor Bebidas Según punto de venta Artesanías Según producto Productos regionales Según expositor Estacionamiento Puede aplicar según operación del recinto Transporte Según medio usado Dinámicas o rifas Depende de la organización

Para evitar gastar de más, define presupuesto antes de entrar. Entre tacos, bebidas y compras, el gasto puede subir rápido.

Consejos para probar más sin gastar tanto

Una feria del taco se disfruta mejor si no compras todo de golpe.

Recorre primero.

Compara precios.

Pregunta tamaño de porción.

Comparte tacos con acompañantes.

Prueba puestos distintos.

Evita llenarte con una sola orden.

Lleva efectivo en billetes pequeños.

Pregunta por especialidades de cada taquería.

Cuida el picante si vas a probar muchas salsas.

Deja espacio para una última recomendación.

La mejor experiencia suele estar en probar variedad, no en comer mucho de un solo lugar.

Por qué esta feria puede ser importante para Hidalgo

La Feria del Taco no solo es un plan de fin de semana. También puede funcionar como escaparate para la economía local.

El evento busca fortalecer:

taquerías locales;

productores regionales;

comercio artesanal;

turismo gastronómico;

consumo interno;

identidad culinaria;

promoción de Pachuca;

derrama económica.

En Hidalgo, la comida no es un acompañamiento de la vida pública: es parte central de la convivencia. Una feria de tacos en Pachuca conecta con esa identidad de forma directa.

El taco como identidad hidalguense

Hablar de tacos en Hidalgo no es hablar solo de comida rápida. La tradición gastronómica del estado incluye preparaciones con raíces profundas: barbacoa, ximbó, pastes, guisos, salsas, maíz, maguey, carne y cocina de mercado.

La Feria del Taco puede servir para mostrar esa diversidad.

Elemento Valor cultural Maíz Base alimentaria mexicana Barbacoa Identidad fuerte de Hidalgo Salsas Personalidad de cada puesto Comal y parrilla Oficio y técnica Mercado local Economía familiar Taco Comida popular y compartida Reloj Monumental Símbolo urbano de Pachuca

El atractivo de la feria está en juntar lo cotidiano con lo monumental: el taco de todos los días convertido en evento estatal.

Diferencia entre esta feria y una taquiza común

Una taquiza reúne comida. La feria suma experiencia.

Taquiza común Feria del Taco Hidalgo 2026 Pocos sabores Decenas de expositores Evento privado o local Evento abierto al público Sin programa amplio Actividades culturales y música Consumo rápido Recorrido gastronómico Poca visibilidad comercial Plataforma para taquerías Sin atractivo turístico Sede masiva y posible récord

Por eso el evento puede atraer no solo a vecinos de Pachuca, sino a visitantes de otros municipios.

Qué evitar durante la visita

Para que la experiencia no se complique, evita estos errores:

llegar sin efectivo;

ir con prisa;

no revisar si hay registro previo;

llegar tarde con niños pequeños;

comprar en el primer puesto sin recorrer;

no ubicar baños;

comer demasiado picante al inicio;

no acordar punto de encuentro;

depender solo de tarjeta;

no considerar tráfico de salida.

En un evento masivo, los detalles prácticos cuentan tanto como el programa.

Recomendaciones si vas con niños

Si vas en familia, conviene simplificar.

Llega temprano.

Evita las horas de mayor afluencia.

Elige un punto de reunión visible.

Lleva agua.

No te alejes demasiado de los accesos.

Ubica sanitarios al llegar.

Compra porciones compartidas.

Evita filas largas si los niños son pequeños.

Lleva gorra o bloqueador.

Define cuánto tiempo estarán en el recinto.

La feria puede ser un gran plan familiar si no se intenta hacer todo de golpe.

Recomendaciones si vas desde otro municipio

Si viajas desde Mineral de la Reforma, Tulancingo, Actopan, Tizayuca, Ixmiquilpan, Zempoala u otros municipios, lo mejor es planear la visita como salida de medio día.

Considera:

tiempo de traslado;

tráfico de entrada;

gasto en comida;

estacionamiento;

regreso con luz si vas en familia;

clima;

afluencia del sábado.

Para visitantes de fuera de Pachuca, el sábado puede ser el día más atractivo, pero también el más concurrido.

Preguntas frecuentes sobre la Feria del Taco Hidalgo 2026

¿Cuándo será la Feria del Taco Hidalgo 2026?

Será del 15 al 17 de mayo de 2026.

¿Dónde será la Feria del Taco Hidalgo 2026?

La sede será el Recinto Ferial de Pachuca.

¿La entrada será gratis?

Sí. La entrada será gratuita, aunque el consumo de tacos, bebidas, artesanías y otros productos se paga aparte.

¿A qué hora inicia?

El horario difundido marca inicio a partir de las 11:00 horas.

¿Cuántas taquerías participarán?

Se espera la participación de alrededor de 40 taquerías y expositores.

¿Qué récord buscan lograr?

Uno de los atractivos será crear una figura monumental de tacos inspirada en el Reloj Monumental de Pachuca.

¿Es necesario registrarse?

Puede solicitarse registro previo para obtener acceso gratuito, control de asistentes o participar en dinámicas. Conviene revisar el aviso más reciente antes de acudir.

¿Es un evento familiar?

Sí. Está pensado como un plan familiar, gastronómico y cultural.

¿Qué día conviene ir?

Viernes para evitar tanta gente, sábado para vivir el ambiente más fuerte y domingo para un plan familiar de cierre.

¿Habrá artesanías?

Sí, se contempla zona de artesanías y productos locales.

Feria del Taco Hidalgo 2026: un plan para comer, convivir y mirar a Pachuca de otra forma

La Feria del Taco Hidalgo 2026 tiene los ingredientes para convertirse en una de las citas más concurridas de mayo: entrada gratis, comida popular, taquerías locales, artesanías, música, ambiente familiar y una figura monumental que lleva el Reloj de Pachuca al terreno del taco.

Su atractivo no está solo en probar más tacos, sino en ver cómo un alimento cotidiano puede reunir comercio, identidad, turismo y orgullo local en un mismo espacio. Si el evento logra ordenar bien la experiencia, Pachuca no solo tendrá una feria gastronómica; tendrá una postal comestible de lo que Hidalgo sabe hacer mejor: convertir la comida en punto de encuentro.