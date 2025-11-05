¿A dónde se van los gases que emiten algunas fábricas?

Cada día, miles de fábricas en México y el mundo liberan al aire gases industriales que, aunque invisibles a simple vista, tienen efectos profundos en el medio ambiente, el clima y la salud humana. Entender a dónde se van estos gases y qué pasa con ellos después de salir por las chimeneas es fundamental para comprender el verdadero costo ambiental de la producción industrial.

A continuación, se explica el recorrido de estos gases, sus impactos, los mecanismos naturales y tecnológicos que los dispersan o transforman, y las soluciones que se están aplicando para minimizar su huella.

El origen de los gases industriales

Los gases industriales son el resultado de diversos procesos de combustión y producción dentro de las fábricas. Se generan cuando se queman combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural para producir energía, o durante la transformación de materias primas en productos como cemento, acero, vidrio, plásticos o alimentos procesados.

Entre los gases más comunes emitidos por las fábricas se encuentran:

Gas emitido Fuente principal Efectos principales Dióxido de carbono (CO₂) Combustión de combustibles fósiles Contribuye al calentamiento global Monóxido de carbono (CO) Procesos de combustión incompleta Tóxico para los seres vivos Óxidos de nitrógeno (NOx) Producción de energía y fertilizantes Causan smog y lluvia ácida Dióxido de azufre (SO₂) Quema de carbón y petróleo Irrita las vías respiratorias, produce lluvia ácida Compuestos orgánicos volátiles (COV) Pinturas, disolventes, químicos industriales Participan en la formación del ozono troposférico Partículas en suspensión (PM2.5 y PM10) Procesos de combustión y polvo industrial Afectan la calidad del aire y la salud respiratoria

Estos gases no permanecen quietos: una vez que salen por las chimeneas, se dispersan, se transforman químicamente y viajan grandes distancias, afectando incluso regiones muy alejadas del punto de emisión.

El viaje de los gases por la atmósfera

Cuando una fábrica libera gases, estos ascienden a la atmósfera impulsados por la temperatura y la presión del aire caliente. La altura y la velocidad de ascenso dependen del diseño de la chimenea industrial, del tipo de gas emitido y de las condiciones meteorológicas del momento.

En su viaje, los gases industriales pueden seguir tres trayectorias principales:

Dispersión local:

Ocurre cerca del área industrial, especialmente en zonas con poca ventilación o vientos suaves. En estos casos, los gases pueden formar una capa visible de smog que reduce la visibilidad y deteriora la calidad del aire en las ciudades.

Transporte regional:

Algunos gases, como el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno, viajan cientos de kilómetros impulsados por corrientes de aire. Durante este recorrido, se combinan con el vapor de agua y generan lluvia ácida, que afecta suelos, cultivos, bosques y cuerpos de agua.

Dispersión global:

Los gases más livianos y persistentes, como el CO₂ y el metano (CH₄), se mezclan con la atmósfera y permanecen durante décadas o siglos, contribuyendo al cambio climático global al atrapar el calor del sol en la Tierra.



Transformaciones químicas en el aire

Los gases industriales no solo se dispersan; también reaccionan con otros compuestos atmosféricos. Estas reacciones químicas cambian su composición y a menudo generan nuevas sustancias contaminantes.

Algunos ejemplos notables:

El dióxido de azufre (SO₂) se transforma en ácido sulfúrico (H₂SO₄) , uno de los componentes principales de la lluvia ácida.



se transforma en , uno de los componentes principales de la lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno (NOx) reaccionan con los compuestos orgánicos volátiles (COV) bajo la luz solar y producen ozono troposférico (O₃) , un gas irritante y dañino para los pulmones.



reaccionan con los bajo la luz solar y producen , un gas irritante y dañino para los pulmones. Las partículas finas (PM2.5) pueden adsorber metales pesados y sustancias tóxicas, convirtiéndose en una amenaza directa para la salud humana.



De esta manera, lo que sale de las fábricas no siempre es lo mismo que llega al entorno, ya que los procesos atmosféricos transforman constantemente la composición del aire que respiramos.

Impacto en el medio ambiente

Los efectos de estos gases se sienten en distintos niveles del ecosistema. En México, regiones industriales como el Valle de México, Monterrey, Tula, Puebla o Coatzacoalcos han sufrido las consecuencias directas de la contaminación atmosférica.

1. Efectos sobre la atmósfera y el clima

Los gases de efecto invernadero, principalmente CO₂, CH₄ y N₂O, atrapan el calor que emite la superficie terrestre, elevando la temperatura global promedio. Esto causa fenómenos como el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar y cambios en los patrones de lluvias.

México, por su ubicación geográfica, es especialmente vulnerable a los eventos climáticos extremos, como sequías prolongadas, huracanes más intensos y olas de calor.

2. Daños al suelo y a la vegetación

La lluvia ácida generada por la combinación de SO₂ y NOx acidifica los suelos, eliminando nutrientes esenciales y dañando las raíces de las plantas. Los bosques cercanos a zonas industriales suelen mostrar hojas amarillentas, crecimiento lento y pérdida de biodiversidad.

3. Contaminación del agua

Cuando los gases reaccionan con la humedad del aire y precipitan, arrastran sustancias tóxicas y metales pesados hacia ríos y lagos. Esto altera el pH del agua y afecta a los organismos acuáticos, reduciendo su capacidad de supervivencia.

4. Riesgos para la salud humana

Las partículas y gases tóxicos afectan directamente a las personas. Entre los problemas más comunes se encuentran:

Enfermedades respiratorias como el asma o la bronquitis crónica.



como el asma o la bronquitis crónica. Afecciones cardiovasculares debido a la exposición prolongada a partículas finas.



debido a la exposición prolongada a partículas finas. Irritación ocular y cutánea, dolores de cabeza y fatiga.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la contaminación del aire causa millones de muertes prematuras cada año, muchas de ellas vinculadas a las emisiones industriales.

Cómo se dispersan o se retienen los gases

El destino final de los gases industriales depende de varios factores: la altura de emisión, las condiciones atmosféricas, la topografía y la existencia de medidas de control.

En días fríos y sin viento , los gases pueden quedarse atrapados cerca del suelo , formando una capa de contaminación visible.



, los gases pueden , formando una capa de contaminación visible. En cambio, con vientos fuertes o corrientes ascendentes , las emisiones se dispersan rápidamente a mayores altitudes.



, las emisiones se a mayores altitudes. En zonas montañosas o valles cerrados, como la Ciudad de México, los contaminantes pueden acumularse, agravando la contaminación.



La siguiente tabla resume los principales mecanismos de dispersión y transformación:

Proceso Descripción Resultado Convección Corrientes de aire caliente que elevan los gases Dispersión vertical Difusión atmosférica Mezcla de gases por movimientos aleatorios de moléculas Dispersión horizontal Sedimentación Caída de partículas pesadas hacia el suelo Contaminación del suelo y agua Precipitación Lluvia o nieve que arrastra contaminantes hacia la superficie Limpieza parcial del aire Reacciones fotoquímicas Transformación por la acción de la luz solar Formación de ozono y otros contaminantes

Tecnologías para reducir las emisiones

Las fábricas modernas están adoptando diversas tecnologías para capturar, filtrar o transformar los gases contaminantes antes de que lleguen al aire. Estas herramientas son esenciales para cumplir con las normas ambientales mexicanas e internacionales.

1. Filtros y precipitadores electrostáticos

Estos sistemas atrapan las partículas sólidas y el polvo mediante cargas eléctricas o mallas filtrantes. Son comunes en cementeras y plantas termoeléctricas.

2. Torres de lavado o “scrubbers”

Usan líquidos absorbentes (como agua o soluciones alcalinas) para disolver gases ácidos como el dióxido de azufre o el cloruro de hidrógeno. Son muy efectivas en refinerías y fábricas químicas.

3. Catalizadores de reducción

Transforman los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua mediante reacciones químicas controladas. Este proceso es clave en plantas de energía y vehículos industriales.

4. Captura y almacenamiento de carbono (CAC)

Consiste en retener el CO₂ antes de que sea liberado a la atmósfera y almacenarlo bajo tierra o reutilizarlo en procesos industriales. Aunque costoso, representa una alternativa prometedora para frenar el calentamiento global.

5. Sustitución de combustibles

El uso de energías limpias —como la solar, eólica o geotérmica— reduce drásticamente las emisiones. Algunas fábricas mexicanas ya han migrado a gas natural, biogás o hidrógeno verde como fuentes energéticas.

Legislación ambiental en México

En México, la regulación de las emisiones industriales está bajo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Las principales normas que establecen límites y obligaciones son:

NOM-043-SEMARNAT-1993: Control de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas.



Control de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas. NOM-085-SEMARNAT-2011: Emisiones provenientes de la combustión en equipos industriales.



Emisiones provenientes de la combustión en equipos industriales. NOM-098-SEMARNAT-2002: Incineración de residuos peligrosos y emisiones asociadas.



Además, existen Programas de Gestión de la Calidad del Aire (ProAire) en distintos estados, que buscan mejorar la calidad del aire urbano mediante medidas de monitoreo, inspección y reducción de contaminantes.

Sin embargo, la aplicación de estas normas varía según la región, y todavía hay zonas industriales con bajo control ambiental o infraestructura obsoleta que no cuenta con los equipos necesarios para filtrar gases de manera efectiva.

La responsabilidad compartida: industria, gobierno y ciudadanía

Reducir las emisiones de gases industriales no depende solo de las fábricas. Es un compromiso compartido entre la industria, el gobierno y la sociedad civil.

Las empresas deben invertir en tecnología limpia, capacitar a su personal y reportar de manera transparente sus emisiones.



deben invertir en tecnología limpia, capacitar a su personal y reportar de manera transparente sus emisiones. El gobierno necesita reforzar la vigilancia ambiental, actualizar las normas y fomentar incentivos para las fábricas sostenibles.



necesita reforzar la vigilancia ambiental, actualizar las normas y fomentar incentivos para las fábricas sostenibles. Los ciudadanos pueden participar mediante la denuncia ambiental, el consumo responsable y la exigencia de mayor transparencia en los procesos industriales.



Solo mediante esta cooperación se podrá reducir de forma significativa la carga contaminante que actualmente afecta al país.

El futuro de los gases industriales: innovación y sostenibilidad

El futuro apunta hacia una industria descarbonizada y circular, donde los residuos se transformen en nuevos recursos y los gases no se consideren desechos, sino materias aprovechables.

Las innovaciones más prometedoras incluyen:

Captura directa de aire: tecnologías que extraen CO₂ del ambiente para reutilizarlo en la fabricación de combustibles sintéticos.



tecnologías que extraen CO₂ del ambiente para reutilizarlo en la fabricación de combustibles sintéticos. Biotecnología ambiental: uso de microorganismos capaces de degradar gases contaminantes dentro de biofiltros o bioreactores.



uso de dentro de biofiltros o bioreactores. Inteligencia artificial aplicada a la eficiencia energética, para optimizar los procesos industriales y reducir emisiones en tiempo real.



Estas soluciones, junto con políticas públicas firmes, podrían hacer posible un escenario en el que los gases industriales dejen de ser una amenaza y se conviertan en parte de la solución ambiental.

Reflexión final

Los gases emitidos por las fábricas no desaparecen al salir por la chimenea. Viajan, se transforman y dejan huellas duraderas en el aire, el agua y el suelo. Comprender su recorrido es fundamental para diseñar estrategias efectivas de mitigación.

México, con su creciente desarrollo industrial, enfrenta el reto de producir sin destruir, equilibrando la economía con el bienestar ambiental.

Si las fábricas, el gobierno y la ciudadanía trabajan juntos bajo una visión de sostenibilidad, los gases industriales podrán tener un destino más limpio y responsable, contribuyendo a un país más sano y un planeta más habitable.