Del 21 al 23 de mayo de 2026, Pachuca, Hidalgo, será sede de uno de los encuentros más relevantes para quienes trabajan en la prevención, control y manejo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. El Congreso de Infecciones Nosocomiales 2026 reunirá a especialistas, investigadores, personal clínico, estudiantes y representantes del sector salud en un espacio pensado para compartir conocimiento, revisar avances científicos y fortalecer la colaboración interdisciplinaria.

Si planeas asistir, además del programa académico conviene resolver desde ahora la parte logística. Una forma práctica de moverte con orden entre el aeropuerto, tu hotel y la sede del evento es la renta de autos ejecutivo en Pachuca, sobre todo si tu prioridad es llegar puntual a conferencias, talleres y sesiones de networking sin depender de horarios limitados.

Este congreso destaca porque no se limita a la actualización teórica. También pone sobre la mesa temas que impactan de manera directa en la seguridad del paciente, la bioseguridad, la epidemiología hospitalaria y la respuesta ante retos como la resistencia antimicrobiana. Para cualquier profesional de la salud que busque mantenerse vigente, puede convertirse en una cita de gran valor académico y profesional.

Por qué el Congreso de Infecciones Nosocomiales 2026 será un evento clave

Las infecciones nosocomiales siguen siendo uno de los grandes desafíos dentro de hospitales, clínicas y unidades médicas. Su prevención exige protocolos rigurosos, capacitación continua y una visión integral que involucre a médicos, enfermería, infectología, epidemiología, administración hospitalaria y áreas de calidad.

En ese contexto, este congreso representa una oportunidad para:

Actualizar conocimientos con especialistas del área

con especialistas del área Revisar estrategias basadas en evidencia

Conocer tendencias emergentes en prevención y control de infecciones

en prevención y control de infecciones Intercambiar experiencias con colegas de distintas instituciones

Detectar herramientas y soluciones útiles para el trabajo diario

No se trata solo de asistir a ponencias. Se trata de volver a la práctica profesional con ideas más claras, criterios más sólidos y una red de contactos más amplia.

Fechas, sede y datos básicos del congreso

Para organizar tu asistencia, conviene tener a la mano la información esencial del evento.

Aspecto Información Nombre del evento Congreso de Infecciones Nosocomiales 2026 Fechas 21 al 23 de mayo de 2026 Ciudad sede Pachuca, Hidalgo Recinto Tuzo Fórum Pachuca Ubicación Zona Plateada, Pachuca de Soto Duración 3 días Perfil de asistentes Profesionales de la salud, investigadores, estudiantes y representantes del sector

La sede elegida suma puntos por su funcionalidad. Tuzo Fórum Pachuca es un centro de convenciones ubicado en una de las zonas más conocidas de la ciudad, con entorno empresarial, servicios cercanos y buena conectividad para quienes llegan desde otros estados.

Qué tipo de actividades habrá en el programa

Uno de los mayores atractivos del congreso es que combina formación académica, actualización práctica y espacios de intercambio profesional. Eso lo vuelve especialmente valioso para quienes no buscan solo escuchar ponencias, sino aprovechar el viaje con una agenda completa.

Conferencias magistrales

Las conferencias magistrales suelen ser el corazón del evento. Están pensadas para ofrecer una visión amplia y actualizada sobre temas prioritarios en el campo de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.

Entre los enfoques que despiertan más interés están:

Epidemiología hospitalaria

Seguridad del paciente

Avances en bioseguridad

Resistencia antimicrobiana

Nuevos retos en control de infecciones

Para el asistente, este tipo de sesiones suele aportar panorama, contexto y criterios de decisión aplicables en su entorno laboral.

Simposios especializados

Los simposios permiten profundizar en un mismo eje temático a partir de varias intervenciones breves. Su valor está en que muestran distintos puntos de vista y experiencias clínicas sobre problemas concretos.

Son ideales para quienes buscan contenido más aterrizado, discusión técnica y enfoques multidisciplinarios. En un área tan dinámica como la infectología hospitalaria, escuchar varias voces en torno a un mismo problema ayuda a enriquecer el análisis y evita visiones demasiado limitadas.

Talleres prácticos

Los talleres prácticos son, para muchos asistentes, uno de los formatos más útiles del congreso. Ahí el aprendizaje deja de ser solo conceptual y se vuelve operativo.

Este tipo de actividades puede ayudar a reforzar habilidades relacionadas con:

Procedimientos de bioseguridad

Análisis de casos clínicos

Medidas de prevención

Manejo y control de infecciones

Aplicación de protocolos en entornos hospitalarios

Para personal de salud que necesita resultados tangibles, los talleres suelen ofrecer un beneficio inmediato: llevarse herramientas y criterios que pueden adaptarse al trabajo cotidiano.

Zona comercial y networking

Otro punto fuerte es la zona comercial y de networking, un espacio pensado para conectar a los asistentes con nuevas soluciones, tecnologías y servicios vinculados al sector salud.

Más allá del componente comercial, este espacio puede ser muy valioso para:

Detectar innovaciones útiles

Conocer desarrollos recientes en prevención y control de infecciones

Generar contactos profesionales

Abrir conversaciones con instituciones, colegas y proveedores especializados

En congresos médicos, las relaciones profesionales que nacen en estos espacios muchas veces terminan siendo tan importantes como una buena ponencia.

Trabajos libres y pósteres

La sección de trabajos libres y pósteres añade profundidad académica. Es una oportunidad para conocer investigaciones, experiencias de campo y buenas prácticas desarrolladas por profesionales, docentes y estudiantes.

Este formato enriquece el congreso porque permite ver qué se está haciendo en distintos contextos, qué problemas se están investigando y qué soluciones están dando resultados en la práctica.

A quién le conviene asistir

Aunque el congreso tiene un enfoque especializado, su valor alcanza a perfiles diversos dentro del sector salud. Puede resultar especialmente útil para:

Médicos

Enfermeras y enfermeros

Infectólogos

Epidemiólogos

Responsables de calidad hospitalaria

Personal de control de infecciones

Estudiantes de áreas de salud

Investigadores

Representantes de instituciones públicas y privadas

La razón es simple: la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria no depende de una sola disciplina. Requiere coordinación, actualización y decisiones mejor informadas en varios niveles.

Cómo organizar tu asistencia para aprovechar mejor los tres días

Asistir a un congreso de esta magnitud implica mucho más que registrarse. Una buena planeación puede marcar la diferencia entre vivir el evento con orden o pasar tres días corriendo de un lado a otro.

Define tus prioridades antes de viajar

Antes de salir, vale la pena hacer una selección realista de actividades. No todas las conferencias tendrán el mismo valor para tu perfil. Si trabajas en áreas clínicas, quizá te convenga priorizar talleres y sesiones aplicadas; si estás en investigación o docencia, tal vez te interesen más los trabajos libres y las magistrales.

Llevar clara esa ruta te ayuda a optimizar tiempos y evitar traslados innecesarios.

Reserva hospedaje con enfoque práctico

Más allá del presupuesto, conviene pensar en distancia, tiempos de traslado y facilidad para moverte hacia la sede. Cuando el evento empieza temprano o termina con actividades de networking, hospedarte en una zona bien conectada reduce desgaste y mejora la experiencia.

Considera tus horarios de llegada y salida

Si llegas por aire o por carretera, revisa con cuidado a qué hora aterrizas o entras a Pachuca y cuánto tiempo te tomará instalarte. El margen entre una llegada apretada y la primera actividad del congreso puede convertirse en un problema si no resuelves bien el traslado.

Movilidad en Pachuca: cómo llegar a tiempo a cada actividad

La logística de transporte puede parecer secundaria hasta que se convierte en un dolor de cabeza. En un congreso donde cada bloque del programa importa, la puntualidad es parte de la experiencia.

Pachuca cuenta con buena conectividad, y la sede del evento tiene una ubicación favorable dentro de la ciudad. Aun así, para quienes llegan desde fuera, conviene pensar en una opción de movilidad que ofrezca:

Flexibilidad de horarios

Comodidad

Privacidad

Traslados directos

Mayor control sobre la agenda

Por eso, el servicio de renta de autos ejecutivos resulta especialmente conveniente para médicos, ponentes, asistentes de instituciones o grupos que desean moverse con orden entre aeropuerto, hotel, restaurante, reuniones y recinto del congreso.

No se trata solo de confort. También es una decisión práctica cuando cada minuto cuenta y no quieres arriesgar una llegada tardía a una sesión importante.

Conectividad: lo que conviene saber antes de viajar a Pachuca

Para quienes no son de Hidalgo, uno de los puntos a favor del evento es su accesibilidad. Pachuca mantiene una conexión razonable con la zona metropolitana del centro del país, lo que facilita la llegada de asistentes provenientes de diferentes estados.

En términos generales, muchos visitantes consideran opciones como:

Llegar desde el AIFA

Llegar desde el AICM

Trasladarse por carretera desde la Ciudad de México

Complementar el viaje con un servicio de transporte privado o ejecutivo

Esto hace que el congreso sea una opción atractiva no solo por el contenido académico, sino también por la viabilidad de asistir sin una logística excesivamente compleja.

Qué puede aportar este congreso a tu desarrollo profesional

Un buen congreso no solo informa: también cambia la manera de mirar la práctica diaria. En el caso del Congreso de Infecciones Nosocomiales 2026, el valor para el asistente puede verse en varios niveles.

Actualización clínica y técnica

La medicina y la gestión hospitalaria evolucionan con rapidez. Participar en este tipo de encuentros permite conocer nuevos enfoques, revisar evidencia reciente y contrastar protocolos con expertos del área.

Mejores decisiones dentro de la institución

Quien asiste con criterio suele volver con ideas más claras para mejorar procesos, ajustar protocolos, fortalecer medidas de prevención o impulsar conversaciones internas mejor fundamentadas.

Red de contactos y colaboración

Los congresos también abren puertas. Una conversación con otro especialista, una coincidencia en un taller o un intercambio en la zona de networking puede derivar en colaboraciones, aprendizajes o nuevas oportunidades profesionales.

Mayor perspectiva sobre los retos actuales

Cuando los problemas se ven solo desde una institución, es fácil pensar que son aislados. Escuchar experiencias de otros contextos permite reconocer patrones, soluciones replicables y áreas de mejora.

Recomendaciones finales para vivir una experiencia más completa

Si quieres que tu asistencia realmente valga la pena, estos puntos pueden ayudarte:

Llega con tiempo desde el primer día

Lleva definida una agenda con tus sesiones prioritarias

Reserva transporte y hospedaje con anticipación

Aprovecha los espacios de conversación fuera del auditorio

Toma notas prácticas, no solo teóricas

Identifica qué ideas puedes implementar al volver a tu institución

En un evento de esta naturaleza, la diferencia entre asistir y aprovecharlo de verdad está en la preparación previa.

Un encuentro que vale la pena tener en el radar

El Congreso de Infecciones Nosocomiales 2026 en Pachuca reúne varios elementos que lo vuelven especialmente atractivo: actualización científica, talleres prácticos, visión interdisciplinaria, espacios de networking y una sede bien ubicada para facilitar la experiencia del asistente.

Para los profesionales de la salud que buscan mantenerse vigentes y fortalecer su práctica frente a uno de los retos más importantes de la atención sanitaria, este congreso puede ser una oportunidad muy valiosa. Y si además resuelves con tiempo aspectos como hospedaje y movilidad, tendrás mejores condiciones para concentrarte en lo más importante: aprender, conectar y aprovechar cada jornada al máximo.