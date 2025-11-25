Los fanáticos de las apuestas deportivas normalmente utilizan el hándicap en sus juegos para obtener excelentes resultados en sus ganancias. Por lo anterior, si se es principiante en las apuestas deportivas, el hándicap puede ser una excelente opción para subir de nivel de juego.

¿Qué es el Hándicap?

El mercado de Hándicap es una modalidad de apuesta que ayuda a balancear la diferencia entre dos equipos que se enfrentan en un partido. En otras palabras, más sencillas, el hándicap es un ajuste que realizan las casas de apuesta al marcador de ciertos partidos donde las estadísticas de cada equipo son muy diferentes con la finalidad de maximizar las cuotas.

La forma de representar el hándicap tiene dos formatos principales el europeo y el asiático. A continuación, se muestran las principales diferencias:

Hándicap europeo: está determinado a través del número de goles o puntos enteros.

Hándicap asiático: utiliza medios o cuartos de gol o del puntaje, con la finalidad de eliminar la posibilidad de tener un resultado como empate.

También se diferencia el hándicap con el uso de número tanto positivos como negativos:

Hándicap negativo: indica que el equipo debe remontar cierto número de goles o puntos para que se considere ganador del partido.

Hándicap positivo: indica que el equipo inicia con una ligera ventaja virtual.

¿Cómo se hace una apuesta Hándicap?

Apostar al hándicap s muy sencillo, lo único que se debe prestar atención es a la nomenclatura que cada uno de los equipos tiene de acuerdo con su nivel de ventaja o desventaja en el partido.

Por ejemplo, en un partido del Real Madrid contra algún equipo de menor renombre, el Real Madrid recibirá cierta desventaja para que los aficionados del equipo contrario tengan la posibilidad de ganar si no se cumple las condiciones interpuestas al equipo con mayores probabilidades de ganar.

Para una comprensión más sencilla del juego, a continuación, se muestra una tabla de referencia que puede ser de gran utilidad al momento de apostar.

Mercado hándicap asiático

Línea Descripción Resultado 0 Empate no acción Equipo apostado gana, se gana -0.25 Mitad en 0 y mitad en -0.5 Equipo apostado gana, se gana +0.25 Mitad en 0 y +0.5 Empate o gana equipo, se gana total o parcial -0.5 Equipo apostado debe ganar Equipo gana, se gana +0-5 Empate da gane Empata o gana, se gana -0.75 Mitad en -0.5 y mitad en -1 Gana equipo por dos, se gana +0.75 Mitad en +0.5 y +1 Empata o gana , se gana -1 Debe ganar por 2 Gana por 2, se gana +1 Ventaja de 1 gol Empata o gana, se gana -1.5 Gana por 2 Gana por 2, se gana +1.5 Protege hasta perder por 1 Pierde por 1, empata o gana, se gana

Mercado hándicap europeo

Línea Descripción Resultado -1 Equipo en ventaja inicia con -1 Gana por 2 o más goles Empate (-1) Ajuste al marcador Gana por exactamente 1 gol +1 Equipo con desventaja empieza con +1 Si gana, empate o pierde por 1 gol -2 / +2 Diferencia de 2 goles Si gana, empate o pierde por 2 goles -3 / +3 Diferencia de 3 goles Igual, o más diferencia

Siguiendo las definiciones de cada uno de los elementos del hándicap, es muy sencillo poder realizar una apuesta al equipo preferido.

Apostar a LaLiga España

LaLiga es el campeonato más famoso de España en donde se reúnen los equipos de fútbol de la primera división. En este evento deportivo compiten 20 equipos en donde se encuentran algunos de mayor renombre que otros, por lo que, en las apuestas, esta gran popularidad puede ser desventajosa para algunos equipos más pequeños.

Por este mismo motivo, jugar al hándicap en LaLiga España es una excelente forma de nivelar el potencial de cada uno de los participantes, y que la mayoría tenga las mismas probabilidades de ganar en las apuestas deportivas.

Es recomendable jugar en el mercado de hándicap durante LaLiga cuando se cumplen alguna de las siguientes condiciones:

El equipo favorito tiene una cuota muy baja.

El equipo nuevo tiene una tendencia a dar la sorpresa en el torneo

Los resultados son muy parecidos y se busca el desempate.

Conclusiones

El hándicap es una excelente manera de apostar en partidos donde existe un desbalance en la experiencia de juego de los equipos participantes. Lo anterior con la finalidad, de dar las mismas oportunidades a ambos equipos de ganar la apuesta.

Jugar al hándicap con ayuda de ofertas y códigos promocional, incrementa las posibilidades ganar con el equipo preferido. Estos beneficios pueden servir durante los partidos de LaLiga para un mejor provecho.

Por último, siguiendo las tablas mostradas en este artículo, entender las claves del hándicap es tarea muy fácil tanto para apostadores nuevos como expertos.

FAQ

¿Qué es el hándicap?

Es un mercado de apuesta que balancea a los equipos que se enfrentan para que tengan la misma posibilidad de ganar la apuesta.

¿Qué tipos de hándicap existen?

Existen dos. El hándicap europeo que permite empates y el asiático que no lo permite.

¿Por qué apostar hándicap en LaLiga?

Porque no todos los equipos tienen el mismo nivel de juego, por lo que el hándicap ayuda a equilibrar la balanza dando las mismas posibilidades de ganar ciertas apuestas deportivas a cada equipo dentro de la competencia.